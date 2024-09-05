Улица Правды, ее история, необычные скульптуры, расположенные как на самой улице, так и в уютных двориках, станут основной темой нашей прогулки.

за 1-6 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-6 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

“Все говорят — нет правды на земле! ” — так начинается одна из знаменитых маленьких трагедий великого русского поэта. Ни ее герой, ни сам автор, Александр Сергеевич, не могли знать, что в ХХ-м веке Правда на земле все-таки будет. Она появится в топонимике любимого Пушкиным города и даст название одному из влиятельнейших некогда печатных изданий в стране.

Кстати, небезызвестная газета “Правда” появилась по соседству, в типографии на улице Социалистической. С этим замечательным образцом стиля модерн мы тоже с вами познакомимся, как и с псом Гаврюшей и двумя дивными медведями, которым любители искать счастья у памятников до блеска натерли их добродушные носы. Готовьте свои самые сокровенные желания, потому что кроме Гаврюши и медведей нас ждет еще встреча с трубочистом — а это тоже счастливая примета, поэтому желания уж точно сбудутся!