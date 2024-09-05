Вся правда об улице Правды

Прогулка по знаменитой улице Петербурга
Улица Правды, ее история, необычные скульптуры, расположенные как на самой улице, так и в уютных двориках, станут основной темой нашей прогулки.
Вся правда об улице Правды
Вся правда об улице Правды
Вся правда об улице Правды

Описание экскурсии

“Все говорят — нет правды на земле! ” — так начинается одна из знаменитых маленьких трагедий великого русского поэта. Ни ее герой, ни сам автор, Александр Сергеевич, не могли знать, что в ХХ-м веке Правда на земле все-таки будет. Она появится в топонимике любимого Пушкиным города и даст название одному из влиятельнейших некогда печатных изданий в стране.

Кстати, небезызвестная газета “Правда” появилась по соседству, в типографии на улице Социалистической. С этим замечательным образцом стиля модерн мы тоже с вами познакомимся, как и с псом Гаврюшей и двумя дивными медведями, которым любители искать счастья у памятников до блеска натерли их добродушные носы. Готовьте свои самые сокровенные желания, потому что кроме Гаврюши и медведей нас ждет еще встреча с трубочистом — а это тоже счастливая примета, поэтому желания уж точно сбудутся!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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