5
6 отзывов
Владимир И.
Владимир И. – Гид из Санкт-Петербурга
Вся власть советам!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Вся власть советам!
Вся власть советам!

Что вы увидите

  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Особняк балерины Матильды Ксешинской
Россия – это не только гоголевская птица-тройка и маковки церквей, это еще и грозные залпы крейсера «Авроры», твердо заявившие всей планете: «первой в истории 📖 человечества социалистической революции – быть!»
Революция вызревала в тусклых казематах Петропавловской крепости. В разное время здесь успели побывать революционеры всех сословий: от аристократов-декабристов, не испугавшихся Сибири и виселицы, лишь бы освободить крепостных крестьян, до столярского сына Максима Горького, участника марксистских кружков и великого пролетарского писателя. Не удивительно, что мозговой центр Октября, штаб большевиков, находился прямо напротив крепости – в особняке балерины Матильды Ксешинской. С балкона особняка, глядя на людское море 🌊, Ленин провозгласил знаменитый лозунг: «Вся власть советам!».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки и др. )
Начало
🚩 Ст. метро Горьковская
Место завершения
🏁 -
Вся власть советам!
Вся власть советам!
Вся власть советам!
Вся власть советам!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир И.
Владимир И.
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6 отзывов оставили туристы

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