Россия – это не только гоголевская птица-тройка и маковки церквей, это еще и грозные залпы крейсера «Авроры», твердо заявившие всей планете: «первой в истории 📖 человечества социалистической революции – быть!»

Революция вызревала в тусклых казематах Петропавловской крепости. В разное время здесь успели побывать революционеры всех сословий: от аристократов-декабристов, не испугавшихся Сибири и виселицы, лишь бы освободить крепостных крестьян, до столярского сына Максима Горького, участника марксистских кружков и великого пролетарского писателя. Не удивительно, что мозговой центр Октября, штаб большевиков, находился прямо напротив крепости – в особняке балерины Матильды Ксешинской. С балкона особняка, глядя на людское море 🌊, Ленин провозгласил знаменитый лозунг: «Вся власть советам!».