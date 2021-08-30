Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Мы долетим до Выборга за полтора часа, во время которых вы узнаете самое интересное о северном городе и окрестностях. Под лейтмотив истории вы исследуете его ключевые локации, восхититесь красотой природного парка и попробуете уловить отзвук каждой нации в облике финского Viipuri, шведского Viborg, немецкого Wiburg и русского Выборга!

Описание

Что вас ожидает

Полёт на «Ласточке» и капля истории

Знакомство с краем начнётся уже в поезде: под пролетающие пейзажи вы услышите истории о станциях — Ланской, Удельной, Озерках — и интереснейших местах Карельского перешейка. Мы разместимся в специальном экскурсионном вагоне, так что вашему вниманию ничего не помешает.

Старинный город у залива

Такой разнородный и самобытный — Выборг формировали сразу 4 национальности: финны, шведы, русские и немцы. Каждый народ строил город под себя, поэтому вы увидите разнообразие архитектурных стилей. Наш гид проведет вас по центральным площадям, главным соборам Петра и Павла, Спасо-Преображенскому, старому кафедральному и Доминиканскому, покажу старейший жилой дом в России. После исторического центра мы посмотрим на одну из самых узнаваемых достопримечательностей города — Выборгский замок.

Живописный Монрепо

Красоте русской природы пели оды все писатели империи. Во второй части прогулки вы посетите Монрепо — старинный ландшафтный парк. Полюбуетесь видами причудливых скал и живописных деревьев, растущих прямо на камнях, надышитесь насыщенным хвоей воздухом. Вдохновившись природной стихией, может, и вы невольно сложите пару ладных строк о пейзажах России. После я с удовольствием отвечу на любые вопросы о Выборге.

Организационные детали

В стоимость включено:

— вход в парк Монрепо

— билет в экскурсионный вагон

— вход в парк Монрепо — билет в экскурсионный вагон В стоимость не включено:

— билеты в электропоезд «Ласточка»