Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга

Познакомиться с древним городом в живых декорациях северной архитектуры и природы

4
2 отзыва
Мы долетим до Выборга за полтора часа, во время которых вы узнаете самое интересное о северном городе и окрестностях.

Под лейтмотив истории вы исследуете его ключевые локации, восхититесь красотой природного парка и попробуете уловить отзвук каждой нации в облике финского Viipuri, шведского Viborg, немецкого Wiburg и русского Выборга!
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: поездка из Петербурга
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Описание

Что вас ожидает

Полёт на «Ласточке» и капля истории

Знакомство с краем начнётся уже в поезде: под пролетающие пейзажи вы услышите истории о станциях — Ланской, Удельной, Озерках — и интереснейших местах Карельского перешейка. Мы разместимся в специальном экскурсионном вагоне, так что вашему вниманию ничего не помешает.

Старинный город у залива

Такой разнородный и самобытный — Выборг формировали сразу 4 национальности: финны, шведы, русские и немцы. Каждый народ строил город под себя, поэтому вы увидите разнообразие архитектурных стилей. Наш гид проведет вас по центральным площадям, главным соборам Петра и Павла, Спасо-Преображенскому, старому кафедральному и Доминиканскому, покажу старейший жилой дом в России. После исторического центра мы посмотрим на одну из самых узнаваемых достопримечательностей города — Выборгский замок.

Живописный Монрепо

Красоте русской природы пели оды все писатели империи. Во второй части прогулки вы посетите Монрепо — старинный ландшафтный парк. Полюбуетесь видами причудливых скал и живописных деревьев, растущих прямо на камнях, надышитесь насыщенным хвоей воздухом. Вдохновившись природной стихией, может, и вы невольно сложите пару ладных строк о пейзажах России. После я с удовольствием отвечу на любые вопросы о Выборге.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — вход в парк Монрепо
    — билет в экскурсионный вагон
  • В стоимость не включено:
    — билеты в электропоезд «Ласточка»
  • По вашему желанию можем пообедать в известном ресторане или другом месте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Финляндском вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
2
3
2
1
В
30 авг 2021
Очень понравился гид по Выборгу Денис! Полный восторг, браво и аплодисменты! Остальные гиды(в экскурсионном вагоне ласточки и парке Монрепо) вроде и компетентны, но слушать не хотелось: напыщенность, театральные всхлипывания, сбивчивость в изложении. Им не гидами, а третьесортном театре работать. От первого гида было некуда деться, а от последнего сбежали. Как минус - не организованно добирались в/из парка Монрепо
Н
5 авг 2019
Ставлю 4ку за очень сумбурное начало экскурсии. Возможно, конец июля - самый пик активности посещающих Санкт-Петербург, но такой неразберихи мы не ожидали. В описании экскурсии начало экскурсии обозначено в 9.30, но 9.30 - это уже отправление Ласточки с экскурсионным вагоном. Мы приехали за 30 мин, хвост очереди на вход в вокзал стоял от выхода из метро, хвост в кассы стоял от самого входа в вокзал. Мы купили билеты в автоматах, за 15 мин до отправления подошли к экскурсионному вагону и обнаружили полный хаос. Т. к. Ласточка была вся битком, в экскурсионный вагон проникли пассажиры из соседних вагонов и заняли места. Начались долгие разборки между контролерами, пассажирами с билетами и без, не буду продолжать, но все это если честно было неожиданно и неприятно. Совет - приходите заранее, не позже 9.00.
По самой экскурсии и по гиду у меня претензий нет, экскурсия была познавательной, структурированной, интересной. Было очень жарко в этот день, гид вел нас от тени к тени, находя места, где все хорошо видно. Отвечал на все вопросы, был терпелив и корректен, шел навстречу во всех случаях. Возможно, не хватило интерактивности, устаешь слушать, даже если очень интересно.
Выборг понравился, особенно парк Монрепо, несмотря на реконструкцию, провели там целый день, уехали вечерней Ласточкой обратно в Санкт-Петербург.
Денис
Денис
Ответ организатора:
Добрый день.
Да, иногда случается стечение обстоятельств, которое приводит к некоторому сумбуру.
Такое произошло у нас впервые за три сезона поездок в экскурсионном вагоне.
Новый охранник вовремя не заблокировал двери вагона. Первый раз вышел и не знал, что делать. Проводники не смогли дозвониться до касс и не знали - сколько билетов продано, что и привело к недовольству пассажиров, которые рассчитывали приобрести билеты непосредственно в вагоне.
Уже к следующей поездке погода изменилась, туристический поток уменьшился и все спокойно расположились, даже остались несколько свободных мест.
В конце концов беспокойство пассажиров улеглось, все расположились комфортно и с интересом слушали экскурсию.
Надо сказать, что наши гиды, хотя им и пришлось уступить места пассажирам и вести экскурсию стоя, что в качающемся вагоне несколько неудобно, оказались на высоте. Экскурсия понравилась и многие захотели её продолжить в городе)
Дополнение: в Ласточке все места удобные и везде хорошо слышно, но если у вас компания три и более человек, то приходите заранее, так вы сможете занять места рядом друг с другом

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