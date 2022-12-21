За один день мы проедем 150 километров и 10 веков истории: от средневековья до ВОВ. Разберем непростую судьбу приневских земель, за которую в разные времена боролись и шведы, и новгородцы, и финны, и москвичи. Я покажу укрепления, крепости и руины, оставшиеся здесь в результате сражений в декорациях могучих карельских лесов. А еще познакомлю с архитектурой Выборга и объясню, как история города повлияла на его внешний вид.

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Описание

Что вас ожидает

Неспокойная судьба Карельского перешейка

Эта экскурсия затронет историю Карельского перешейка, начиная от средних веков, минуя многочисленные войны между новгородцами и шведами, вторжение Московского царства, и сосредотачиваясь на событиях Финской войны и «финского периода» ВОВ. Мы также затронем тему Гражданской войны в Финляндии и «Выборгской резни». Многовековая борьба за приневские земли кажется сложной и запутанной и моя задача — показать ее с более понятной стороны и дать объективный взгляд на историю русско-финских и русско-шведских отношений.

10 веков войны

За один день мы проедем 150 километров и 10 веков истории.

Начнём с ДОТа Карельского укрепрайона, построенного на неспокойной границе с Финляндией в 30-е годы, и пройдемся по выставке выкопанных поисковиками танков и укреплений. Вы узнаете, насколько близко подошли финны к Ленинграду в 1941 году и какие планы их руководство имело в отношении города.

Проехав через реку Сестру, направимся в Зеленогорск, где остановимся у памятника Примирения и посмотрим на дом правительства несбывшейся Финской Народной Республики.

На месте бывшей усадьбы Мариоки, где был похоронен писатель Леонид Андреев, рассмотрим финские укрепления линии VT. На том месте, где Красная Армия смогла уничтожить одно из мощнейших укреплений противника, я расскажу об уникальной операции советских саперов.

Приехав в Выборг, мы прогуляемся по городу и посмотрим знаменитый «северный модерн» финских архитекторов. Я расскажу о штурмах города в разные периоды истории, строительстве укреплений и его переменчивой судьбе в 20 веке. С помощью архивных фотографий мы перенесемся во времена триумфов финских и советских войск, разберем, как войны повлияли на архитектуру города, и поговорим о знаменитых полководцах и политиках, которые оставили след в истории Выборга.

Организационные детали

Место начала и окончания экскурсии — ваше место проживания в Петербурге (или по маршруту движения, обговаривается отдельно)

Предусмотрена остановка на обед

Мы будем идти 1 километр по тропинке в лесу к финским ДОТам. Зимой понадобится надежная обувь (лучше сапоги), а летом — одежда с длинными рукавами и репеллент от комаров.

Максимальное количество участников — 15 человек

Дополнительные расходы