Выборг и войны Карельского перешейка

Разобраться в истории этих земель и увидеть места сражений новгородцев, шведов и советских воинов

За один день мы проедем 150 километров и 10 веков истории: от средневековья до ВОВ.

Разберем непростую судьбу приневских земель, за которую в разные времена боролись и шведы, и новгородцы, и финны, и москвичи.

Я покажу укрепления, крепости и руины, оставшиеся здесь в результате сражений в декорациях могучих карельских лесов. А еще познакомлю с архитектурой Выборга и объясню, как история города повлияла на его внешний вид.
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
Выборг и войны Карельского перешейка
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Описание

Что вас ожидает

Неспокойная судьба Карельского перешейка

Эта экскурсия затронет историю Карельского перешейка, начиная от средних веков, минуя многочисленные войны между новгородцами и шведами, вторжение Московского царства, и сосредотачиваясь на событиях Финской войны и «финского периода» ВОВ. Мы также затронем тему Гражданской войны в Финляндии и «Выборгской резни». Многовековая борьба за приневские земли кажется сложной и запутанной и моя задача — показать ее с более понятной стороны и дать объективный взгляд на историю русско-финских и русско-шведских отношений.

10 веков войны

За один день мы проедем 150 километров и 10 веков истории.

  • Начнём с ДОТа Карельского укрепрайона, построенного на неспокойной границе с Финляндией в 30-е годы, и пройдемся по выставке выкопанных поисковиками танков и укреплений. Вы узнаете, насколько близко подошли финны к Ленинграду в 1941 году и какие планы их руководство имело в отношении города.
  • Проехав через реку Сестру, направимся в Зеленогорск, где остановимся у памятника Примирения и посмотрим на дом правительства несбывшейся Финской Народной Республики.
  • На месте бывшей усадьбы Мариоки, где был похоронен писатель Леонид Андреев, рассмотрим финские укрепления линии VT. На том месте, где Красная Армия смогла уничтожить одно из мощнейших укреплений противника, я расскажу об уникальной операции советских саперов.
  • Приехав в Выборг, мы прогуляемся по городу и посмотрим знаменитый «северный модерн» финских архитекторов. Я расскажу о штурмах города в разные периоды истории, строительстве укреплений и его переменчивой судьбе в 20 веке. С помощью архивных фотографий мы перенесемся во времена триумфов финских и советских войск, разберем, как войны повлияли на архитектуру города, и поговорим о знаменитых полководцах и политиках, которые оставили след в истории Выборга.

Организационные детали

  • Место начала и окончания экскурсии — ваше место проживания в Петербурге (или по маршруту движения, обговаривается отдельно)
  • Предусмотрена остановка на обед
  • Мы будем идти 1 километр по тропинке в лесу к финским ДОТам. Зимой понадобится надежная обувь (лучше сапоги), а летом — одежда с длинными рукавами и репеллент от комаров.
  • Максимальное количество участников — 15 человек

Дополнительные расходы

  • Заказ автомобиля или минивена для группы до 7 человек — 12 000 руб.
  • Заказ микроавтобуса для группы до 15 человек — 15 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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