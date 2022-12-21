Эта экскурсия затронет историю Карельского перешейка, начиная от средних веков, минуя многочисленные войны между новгородцами и шведами, вторжение Московского царства, и сосредотачиваясь на событиях Финской войны и «финского периода» ВОВ. Мы также затронем тему Гражданской войны в Финляндии и «Выборгской резни». Многовековая борьба за приневские земли кажется сложной и запутанной и моя задача — показать ее с более понятной стороны и дать объективный взгляд на историю русско-финских и русско-шведских отношений.
За один день мы проедем 150 километров и 10 веков истории.