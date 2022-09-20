Выборг: осколок ганзейского Средневековья

Посетить город на границе с Европой и осознать его уникальность на неформальной прогулке с историком

5
1 отзыв
Ключевая цель нашей эскапады — на пальцах и чудом сохранившихся артефактах разобраться, в чем суть европейского Средневековья, как выглядела эта жизнь для обычных людей, а также почему и когда мы выпали из этой сказочной фантазии. Приморский город-порт в паре часов от Петербурга — настоящая энциклопедия истории и архитектуры. И на встрече я вам это продемонстрирую.
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
Выборг: осколок ганзейского Средневековья
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Описание

Что вас ожидает

Осколок Средневековья

Целый средневековый замок, постройки 14-15 вв. и Рыцарский дом с доспехами, которые можно примерить. Твердыня Европы, настолько прочная, что даже после превращения ее в руины здесь можно найти самый древний и поныне жилой дом на территории России. В уютном историческом центре Выборга вы погрузитесь в глубины веков и, не выезжая за границу, вживую познакомитесь с особенностями ганзейского Средневековья.

Энциклопедия эпох

Шведский Выборг времен Ниенштадта и российский — Петербурга интересен и в смысле фортификации. Кроме максимально аутентичных развалин центра и бесконечно находящегося в ремонте замка, здесь и в окрестностях сохранились укрепления всех эпох. Самые интересные мы с вами включим в программу. Помимо этого, Выборг некогда являлся вторым, если не первым по важности, городом Финляндии. Был авангардом конструктивизма и, чуть раньше, сурового скандинавского модерна, который оказал влияние, между прочим, и на столицу Российской империи. Эти и другие удивительные открытия вас ждут в путешествии по колоритному городу-памятнику.

Гибкая программа

Я предлагаю разные форматы экскурсии по Выборгу. Мы можем отправиться из Петербурга на вашей машине или на электричке. А в самом городе провести от нескольких часов до пары дней, путешествуя по нему пешком, на велосипедах или с переездами на машине. В двух последних случаях мы значительно ускорим темп и даже успеем за день оценить природные красоты — такие, как парк Монрепо. За два дня вы полностью охватите достопримечательности города и окрестностей: от средневекового центра и кварталов с российской и финской архитектурой до природных мест.

Организационные детали

  • Затраты на поездку из Петербурга — это дополнительные расходы. Если вы будете на своей машине, водителю за аккуратность скидка 50%.
  • Также отдельно оплачивается питание — посоветую заведения на любой кошелек; музеи — до 400 руб. /человека; аренда велосипедов — стоимость лучше уточнить у меня накануне; а также ночевка — также дам рекомендации
  • Погода в Выборге также переменчива, как и в Питере — ведь это приморский город-порт. Учитывайте это при выборе одежды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
20 сен 2022
Огромное спасибо Никите за интересную и познавательную экскурсию. Выборг великолепен! Хочется ещё и ещё раз вернуться на узкие улочки пропитанные историей и красотой.
Желаю Никите успехов в его благородном деле!

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