Ключевая цель нашей эскапады — на пальцах и чудом сохранившихся артефактах разобраться, в чем суть европейского Средневековья, как выглядела эта жизнь для обычных людей, а также почему и когда мы выпали из этой сказочной фантазии. Приморский город-порт в паре часов от Петербурга — настоящая энциклопедия истории и архитектуры. И на встрече я вам это продемонстрирую.

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Описание

Что вас ожидает

Осколок Средневековья

Целый средневековый замок, постройки 14-15 вв. и Рыцарский дом с доспехами, которые можно примерить. Твердыня Европы, настолько прочная, что даже после превращения ее в руины здесь можно найти самый древний и поныне жилой дом на территории России. В уютном историческом центре Выборга вы погрузитесь в глубины веков и, не выезжая за границу, вживую познакомитесь с особенностями ганзейского Средневековья.

Энциклопедия эпох

Шведский Выборг времен Ниенштадта и российский — Петербурга интересен и в смысле фортификации. Кроме максимально аутентичных развалин центра и бесконечно находящегося в ремонте замка, здесь и в окрестностях сохранились укрепления всех эпох. Самые интересные мы с вами включим в программу. Помимо этого, Выборг некогда являлся вторым, если не первым по важности, городом Финляндии. Был авангардом конструктивизма и, чуть раньше, сурового скандинавского модерна, который оказал влияние, между прочим, и на столицу Российской империи. Эти и другие удивительные открытия вас ждут в путешествии по колоритному городу-памятнику.

Гибкая программа

Я предлагаю разные форматы экскурсии по Выборгу. Мы можем отправиться из Петербурга на вашей машине или на электричке. А в самом городе провести от нескольких часов до пары дней, путешествуя по нему пешком, на велосипедах или с переездами на машине. В двух последних случаях мы значительно ускорим темп и даже успеем за день оценить природные красоты — такие, как парк Монрепо. За два дня вы полностью охватите достопримечательности города и окрестностей: от средневекового центра и кварталов с российской и финской архитектурой до природных мест.

Организационные детали