Мы расскажем вам об истории 📖 Стрельны, начиная от «Стрелиной мызы» Петра I и заканчивая Дворцом конгрессов
Вы осмотрите восстановленные интерьеры Константиновского дворца и экспозицию, рассказывающую об истории российского флота
История Стрельны — это история взлетов и падений, активного строительства и годов запустения. Стрельне была уготована судьба «российского Версаля», который должен был превзойти по своей роскоши резиденцию Короля-Солнца. Но, будто злой рок витал над этим местом и не позволял сбыться великим начинаниям.
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
Входные билеты в культурные объекты
Интересный рассказ от экскурсовода по дороге в Стрельну
Увлекательная экскурсия по Константиновскому дворцу
Что не входит
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.