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Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

4.4
115 отзывов
Эклектика
Эклектика – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ по одному из самых неоднозначных мест Петербурга – Стрельне и Константиновскому дворцу, которые при Петре I должны были стать «русским Версалем».
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 350 ₽ за человека

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Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

Что вы увидите

  • Стрельна
  • Дворец конгрессов
  • Константиновский дворец
  • многое другое.

Во время экскурсии:

  • Мы расскажем вам об истории 📖 Стрельны, начиная от «Стрелиной мызы» Петра I и заканчивая Дворцом конгрессов
  • Вы осмотрите восстановленные интерьеры Константиновского дворца и экспозицию, рассказывающую об истории российского флота
  • История Стрельны — это история взлетов и падений, активного строительства и годов запустения. Стрельне была уготована судьба «российского Версаля», который должен был превзойти по своей роскоши резиденцию Короля-Солнца. Но, будто злой рок витал над этим местом и не позволял сбыться великим начинаниям.
  • Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии 🧭 предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Интересный рассказ от экскурсовода по дороге в Стрельну
  • Увлекательная экскурсия по Константиновскому дворцу
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект, 35
Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец
Выездная экскурсия в Стрельну и Константиновский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Эклектика
Эклектика
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115 отзывов оставили туристы

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