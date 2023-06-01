Когда отпуск не скоро, а энергии уже не хватает — присоединяйтесь к нашему 2-дневному сплаву на сап-досках. Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться из Санкт-Петербурга. Все группы строго до 8 человек, чтобы каждый смог перезагрузиться, отдохнуть от города и людей. Посидим у костра под звёздным небом и переночуем в палатке на природе. Сплав подходит для начинающих с минимальным опытом. Инструктор научит технике гребли и на протяжении всего маршрута будет рядом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

После бронирования мест необходимо сразу купить билеты на поезд от Балтийского вокзала до станции Луга-1. Другой вариант — маршрутное такси № 844.

Рекомендуем взять с собой сменный комплект одежды и обуви, головной убор, тёплую кофту, термобельё для сна, шерстяные носки, дождевик, купальные принадлежности, полотенце, личные медикаменты и бутылку с водой.

Запрещается употребление алкоголя. Инструктор может снять вас с маршрута при несоблюдении правил безопасности.

Предоплата возвращается за 10 дней до начала сплава. Если до поездки осталось менее 10 дней, и вы отказываетесь от участия — предоплата сгорает. Возможно передать своё место другу.