Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе

Уехать из города в водное путешествие вдоль живописных берегов и отдохнуть с пользой для души и тела

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Когда отпуск не скоро, а энергии уже не хватает — присоединяйтесь к нашему 2-дневному сплаву на сап-досках.

Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться из Санкт-Петербурга. Все группы строго до 8 человек, чтобы каждый смог перезагрузиться, отдохнуть от города и людей. Посидим у костра под звёздным небом и переночуем в палатке на природе. Сплав подходит для начинающих с минимальным опытом. Инструктор научит технике гребли и на протяжении всего маршрута будет рядом.
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Выходные-перезагрузка на реке Луга с фотосъёмкой: сплав на сапах в мини-группе
Ближайшие даты:
1
июн
8
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

После бронирования мест необходимо сразу купить билеты на поезд от Балтийского вокзала до станции Луга-1. Другой вариант — маршрутное такси № 844.

Рекомендуем взять с собой сменный комплект одежды и обуви, головной убор, тёплую кофту, термобельё для сна, шерстяные носки, дождевик, купальные принадлежности, полотенце, личные медикаменты и бутылку с водой.

Запрещается употребление алкоголя. Инструктор может снять вас с маршрута при несоблюдении правил безопасности.

Предоплата возвращается за 10 дней до начала сплава. Если до поездки осталось менее 10 дней, и вы отказываетесь от участия — предоплата сгорает. Возможно передать своё место другу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградская область, г. Луга, 10:00
Завершение: Ленинградская область, п. Толмачёво, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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