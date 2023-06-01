Уехать из города в водное путешествие вдоль живописных берегов и отдохнуть с пользой для души и тела
Когда отпуск не скоро, а энергии уже не хватает — присоединяйтесь к нашему 2-дневному сплаву на сап-досках.
Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться из Санкт-Петербурга. Все группы строго до 8 человек, чтобы каждый смог перезагрузиться, отдохнуть от города и людей. Посидим у костра под звёздным небом и переночуем в палатке на природе. Сплав подходит для начинающих с минимальным опытом. Инструктор научит технике гребли и на протяжении всего маршрута будет рядом.
Мы пройдём живописный участок реки от города Луга до посёлка Толмачёво, куда легко добраться из Санкт-Петербурга. Все группы строго до 8 человек, чтобы каждый смог перезагрузиться, отдохнуть от города и людей. Посидим у костра под звёздным небом и переночуем в палатке на природе. Сплав подходит для начинающих с минимальным опытом. Инструктор научит технике гребли и на протяжении всего маршрута будет рядом.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
8
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
После бронирования мест необходимо сразу купить билеты на поезд от Балтийского вокзала до станции Луга-1. Другой вариант — маршрутное такси № 844.
Рекомендуем взять с собой сменный комплект одежды и обуви, головной убор, тёплую кофту, термобельё для сна, шерстяные носки, дождевик, купальные принадлежности, полотенце, личные медикаменты и бутылку с водой.
Запрещается употребление алкоголя. Инструктор может снять вас с маршрута при несоблюдении правил безопасности.
Предоплата возвращается за 10 дней до начала сплава. Если до поездки осталось менее 10 дней, и вы отказываетесь от участия — предоплата сгорает. Возможно передать своё место другу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинградская область, г. Луга, 10:00Завершение: Ленинградская область, п. Толмачёво, после 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 44 туристов
Привет! Мы молодая команда единомышленников, вот уже пару лет увлеченно занимаемся прогулками на sup-бордах. Начинали с личных прогулок с друзьями. Сейчас организовываем программы для всех желающих. Хотим заразить вас любовью к этому виду отдыха, показать город и пригород с новой стороны. Ждем встречи с вами!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Многодневные туры
Фотопрогулки
SUP-прогулки
Водные развлечения
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Авторский тур
3 дня
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
31 мая
1 июня
2 июня
7 июня
1436211 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. Дыбенк...
29 мая
30 мая
31 мая
2 июня
от 14 450₽ за человека
Авторский тур
1 день 12 часов
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
10 июня
24 июня
8 июля
22 июля
7 863₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании