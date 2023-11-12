Мы прогуляемся по Малой Садовой улице и узнаем, что в этих местах связано с историей российско-японских отношений, а также поговорим о красивых зимних традициях: как о тех, которые соблюдаются в Японии на протяжении многих веков, так и об относительно новых.

Иногда можно обнаружить такие тонкие связи между нашими странами, что об этом сложно догадаться сразу. Мы раскроем нюансы, обнаружим сходства и различия, постараемся понять, почему Япония и Россия — такие далёкие, но в чём-то — такие близкие?

Традиции особенно важны и в области японской кухни, поэтому путь приведёт нас к месту, где к еде относятся с должным уважением, и могут не только вкусно накормить своих гостей, но и рассказать об особенностях ежедневной жизни, рациона питания и интересных деталях, без соблюдения которых обед не может быть по-настоящему японским.

Дегустация японской кухни в настоящей японской рамэнной

Это — совместный российско-японский проект, поэтому подход ко всему происходящему — самый серьёзный. С 2015 года двери ресторана открыты для любителей и знатоков японского рамэна, который является неотъемлемой частью повседневной жизни в Японии. Попробуем и мы часть осеннего дня провести в японском стиле. Узнаем историю, услышим немало нового и конечно, нас ждёт гастрономическое путешествие, после которого обязательно захочется заглядывать сюда на тарелочку рамэна.

После столь важного дела можно продолжить знакомство с теми местами, где сохраняются ценные страницы японской культуры и истории.

Эта часть программы – автобусная с прогулкой и мастер-классом по написанию иероглифов!

Мы проедем по городу и увидим ещё несколько мест, связанных с японской культурой. Прогуляемся по Приморскому Парку Победы, где увидим знаменитый японский фонарь, созданный для любования снегом и проведем самый необычный мастер-класс по написанию японских иероглифов.