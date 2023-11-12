Вас ждет знакомство с культурой Японии, одной из самых интересных стран, культура которой остаётся для европейца непостижимой, загадочной и поэтому ещё более привлекательной.
Мы постараемся открыть такие места в Петербурге, где можно увидеть и почувствовать настоящую японскую атмосферу.
И конечно, главную роль в этом будут играть люди, которые серьёзно занимаются историей и традициями Японии, и с удовольствием поделятся с нами своими знаниями.
Мы постараемся открыть такие места в Петербурге, где можно увидеть и почувствовать настоящую японскую атмосферу.
И конечно, главную роль в этом будут играть люди, которые серьёзно занимаются историей и традициями Японии, и с удовольствием поделятся с нами своими знаниями.
Ближайшие даты:
12
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Дом Радио
- Екатерининский сад
- Манежная пл.
- Японский сад в Приморском парке Победы
- Буддийский дацан
- Стадион Зенит-Арена
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы прогуляемся по Малой Садовой улице и узнаем, что в этих местах связано с историей российско-японских отношений, а также поговорим о красивых зимних традициях: как о тех, которые соблюдаются в Японии на протяжении многих веков, так и об относительно новых.
Иногда можно обнаружить такие тонкие связи между нашими странами, что об этом сложно догадаться сразу. Мы раскроем нюансы, обнаружим сходства и различия, постараемся понять, почему Япония и Россия — такие далёкие, но в чём-то — такие близкие?
Традиции особенно важны и в области японской кухни, поэтому путь приведёт нас к месту, где к еде относятся с должным уважением, и могут не только вкусно накормить своих гостей, но и рассказать об особенностях ежедневной жизни, рациона питания и интересных деталях, без соблюдения которых обед не может быть по-настоящему японским.
Дегустация японской кухни в настоящей японской рамэнной
Это — совместный российско-японский проект, поэтому подход ко всему происходящему — самый серьёзный. С 2015 года двери ресторана открыты для любителей и знатоков японского рамэна, который является неотъемлемой частью повседневной жизни в Японии. Попробуем и мы часть осеннего дня провести в японском стиле. Узнаем историю, услышим немало нового и конечно, нас ждёт гастрономическое путешествие, после которого обязательно захочется заглядывать сюда на тарелочку рамэна.
После столь важного дела можно продолжить знакомство с теми местами, где сохраняются ценные страницы японской культуры и истории.
Эта часть программы – автобусная с прогулкой и мастер-классом по написанию иероглифов!
Мы проедем по городу и увидим ещё несколько мест, связанных с японской культурой. Прогуляемся по Приморскому Парку Победы, где увидим знаменитый японский фонарь, созданный для любования снегом и проведем самый необычный мастер-класс по написанию японских иероглифов.
12.11.2023 (Вс) в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия в сопровождении автора
- Транспортное обслуживание по программе
- Мастер-класс по написанию японских иероглифов
- Что не входит
- Дегустация блюд японской кухни с рассказам о ней от специалиста — 1200 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. «Гостиный Двор» (на выходе из метро)Завершение: СТ.М. «Невский пр.»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 12.11.2023 (Вс) в 11:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами для подтверждения мест в ближайшее время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании