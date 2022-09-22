Ястребиное озеро — это концентрация северной красоты в трех часах езды от Петербурга. Здесь же находятся самые высокие скалы в Ленобласти. Как человек, исследующий леса Карельского перешейка с детства, я проведу вас по самым интересным тропам этого дивного места. Как опытный походник расскажу обо всех тонкостях этого лучшего вида путешествия. А как фотограф — сделаю атмосферные снимки на память.

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Описание

Что вас ожидает

Одно из самых потрясающих мест Приозерского района

Вы отправитесь к настоящему памятнику природы, где из хвойных чащ, гранитных скал и чародейских озер рождаются неповторимые пейзажи. Ястребиная гора уходит в воду крутым обрывом в 50 метров, и именно с нее открывается панорамный вид на озеро и закатный лес. В окрестностях Ястребиного расположено еще несколько озер со скальниками. Замшелые валуны, каменные холмы над озерами, узенькие тропинки в корнях деревьев, навесной мост через одно из озер и хвойный северный лес — все это ждет вас в трехдневном походе.

В пути я расскажу о походном быте и всем, что нужно знать, для длительного пребывания в лесу. По дороге буду делать репортажные снимки, также мы найдем время на остановки и фотопортреты в самых красивых местах.

Два варианта трансфера

Из Санкт-Петербурга мы можем поехать на электричке или автомобиле (если вы водите и располагаете транспортным средством). В первом случае нам понадобится три дня, чтобы успеть все осмотреть и вдоволь нагуляться, никуда не спеша. Во втором можно легко уложиться в два дня. Ниже я предлагаю познакомиться с программой 3-дневного похода.

1-й день . Поездка на электричке от Финляндского вокзала до станции Кузнечное (2-3 часа, зависит от электрички). Идем 13 километров до озера мимо огромного карьера, а дальше по живописной лесной тропе — тропе Хо Ши Мина. Обед по пути, постановка лагеря, ужин, закат на озере.

. Поездка на электричке от Финляндского вокзала до станции Кузнечное (2-3 часа, зависит от электрички). Идем 13 километров до озера мимо огромного карьера, а дальше по живописной лесной тропе — тропе Хо Ши Мина. Обед по пути, постановка лагеря, ужин, закат на озере. 2-й день . Осмотр природного памятника, включающий в себя несколько озер, включая знаменитое Ястребиное, и скальников (от 5 до 20 км).

. Осмотр природного памятника, включающий в себя несколько озер, включая знаменитое Ястребиное, и скальников (от 5 до 20 км). 3-й день. Сборы, возвращение домой.

Организационные детали