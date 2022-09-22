Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Одно из самых потрясающих мест Приозерского района
Вы отправитесь к настоящему памятнику природы, где из хвойных чащ, гранитных скал и чародейских озер рождаются неповторимые пейзажи. Ястребиная гора уходит в воду крутым обрывом в 50 метров, и именно с нее открывается панорамный вид на озеро и закатный лес. В окрестностях Ястребиного расположено еще несколько озер со скальниками. Замшелые валуны, каменные холмы над озерами, узенькие тропинки в корнях деревьев, навесной мост через одно из озер и хвойный северный лес — все это ждет вас в трехдневном походе.
В пути я расскажу о походном быте и всем, что нужно знать, для длительного пребывания в лесу. По дороге буду делать репортажные снимки, также мы найдем время на остановки и фотопортреты в самых красивых местах.
Два варианта трансфера
Из Санкт-Петербурга мы можем поехать на электричке или автомобиле (если вы водите и располагаете транспортным средством). В первом случае нам понадобится три дня, чтобы успеть все осмотреть и вдоволь нагуляться, никуда не спеша. Во втором можно легко уложиться в два дня. Ниже я предлагаю познакомиться с программой 3-дневного похода.
1-й день. Поездка на электричке от Финляндского вокзала до станции Кузнечное (2-3 часа, зависит от электрички). Идем 13 километров до озера мимо огромного карьера, а дальше по живописной лесной тропе — тропе Хо Ши Мина. Обед по пути, постановка лагеря, ужин, закат на озере.
2-й день. Осмотр природного памятника, включающий в себя несколько озер, включая знаменитое Ястребиное, и скальников (от 5 до 20 км).
3-й день. Сборы, возвращение домой.
Организационные детали
В стоимость поездки не входят билеты на электричку/стоимость поездки на автомобиле до места и обратно; питание в походе (оно зависит от количества человек в группе и ваших запросов); прокат снаряжения (палатки, спальники, пенки)
Места, в которые мы отправимся, довольно посещаемые, так что, если хочется тишины и уединения, — по возможности лучше выбираться туда в будни
О том, какие вещи нужно будет взять с собой и какие лучше не брать, как собрать рюкзак и подготовиться к поездке, я расскажу при бронировании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Ася, и я с детства провожу много времени в лесах Карельского перешейка, не единожды бывала в одиночных походах и знаю множество красивых мест, а с 2015 года на постоянной основе организую походы для друзей. Так же я являюсь фотографом, и приятным бонусом к поездке станут атмосферные фотографии — пейзажи, репортаж, портреты (ссылки на ресурсы с моими работами пришлю по вашей просьбе). Если вам не хватает небольшого приключения, хочется прочувствовать всю романтику пеших путешествий и запечатлеть все это на память в профессиональных фото — пишите, я буду рада открыть вам дверь в мир походов!