Чудесный праздник встречи нового года неразрывно связан с зеленой красавицей - елью.

В России судьба новогодней елки складывается непросто. Как и любое западное новшество, елка приживалась с большим трудом. Но к концу 19 века она завоевала свое место не только в домах горожан, но и на городских площадях.

Наша прогулка 👣 пройдет именно по тем местам, где установлены городские елки: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Михайловский замок 🏰, Марсово поле, Смольный.

Надеемся, что в этот период года, когда холодно, темно и мрачно, новогодние красавицы Петербурга заставят Вас об этом забыть!