4.8
6 отзывов
Паритет_Плюс
Паритет_Плюс – Гид из Санкт-Петербурга
Встреча Нового года неразрывно связана с зелёной красавицей — елью.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, откуда взялась эта и другие традиции, связанные с главным праздником в году, а также увидите главные петербургские ели.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Ёлки в городе
Ёлки в городе

Что вы увидите

  • Исаакиевская площадь
  • Стрелка Васильевского острова
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Смольный собор
Чудесный праздник встречи нового года неразрывно связан с зеленой красавицей - елью.
В России судьба новогодней елки складывается непросто. Как и любое западное новшество, елка приживалась с большим трудом. Но к концу 19 века она завоевала свое место не только в домах горожан, но и на городских площадях.
Наша прогулка 👣 пройдет именно по тем местам, где установлены городские елки: Исаакиевская площадь, Стрелка Васильевского острова, Михайловский замок 🏰, Марсово поле, Смольный.
Надеемся, что в этот период года, когда холодно, темно и мрачно, новогодние красавицы Петербурга заставят Вас об этом забыть!
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Начало и место завершения
🚩 ул. Думская, д. 2, Санкт-Петербург
Ёлки в городе
Ёлки в городе
Ёлки в городе
Ёлки в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Паритет_Плюс
Паритет_Плюс
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов оставили туристы

Паритет_Плюс проводит ещё 5 экскурсий

Царское село (Пушкин) с посещением Янтарной комнаты
2 450
5.5 часов
Царское село (Пушкин) с посещением Янтарной комнаты
88 отзывов
Новогодний Петербург
1 000
2.5 часа
Новогодний Петербург
7 отзывов
Небесные покровители Санкт-Петербурга
1 000
3.5 часа
Небесные покровители Санкт-Петербурга
6 отзывов
Экскурсия в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
1 900
7 часов
Экскурсия в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
6 отзывов
Экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек) из Санкт-Петербурга
2 000
6 часов
Экскурсия в Шлиссельбург (крепость Орешек) из Санкт-Петербурга
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
850
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2071 отзыв
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1516 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва