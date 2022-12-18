Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»

Заглянуть в парадные залы и личные будуары самой богатой семьи российской империи

Посетить особняк князей Юсуповых на Мойке — значит окунуться в атмосферу дореволюционной роскоши и в прямом смысле оказаться там, где творилась история.

Давайте пройдем по залам, где бывал весь высший свет столицы, где давали приёмы и уединялись в тиши уютных будуаров, спорили о судьбе Отечества и вершили государственные планы. И станем свидетелями страшной ночи, когда был убит вещий старец Григорий Распутин.
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
Юсуповский дворец с посещением выставки «Убийство Григория Распутина»
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Описание

Что вас ожидает

В гостиные и парадные залы

Пять поколений князей Юсуповых любовно обставляли, перестраивали и модернизировали свой особняк на Мойке. Мы пройдем по анфиладе парадных залов, посетим Ротонду и Гостиные, а после спустимся в домовой театр, который едва ли уступал Императорскому Эрмитажному театру. Здесь давали настоящие спектакли, а на сцене в качестве актеров блистал весь цвет высокой аристократии Санкт-Петербурга, включая и самих князей и княгинь Юсуповых.

Личные покои и будуары

Затем наш визит приобретет более камерный оттенок: мы проследуем на половину молодых и в частные покои княгини. Это та сторона Юсуповского дворца, которая никогда не была выставлена напоказ, и даже сейчас попасть сюда непросто. Это уже не парадные комнаты богатых князей, а покои «живых» людей со своими страстями и прихотями: изысканные интерьеры и личные предметы расскажут нам о вкусах владельцев.
А еще вам представится редкая возможность увидеть уборные комнаты и ванны 19 века (одни из первых в России) и даже (невиданная роскошь по тем временам) встроенный бассейн с серебряным альковом молодоженов начала 20 века.

Место убийства Григория Распутина

В завершение вы перелистнете самую загадочную и темную страницу Юсуповского дома: посетите приватную «холостяцкую» квартирку Феликса Юсупова, связанную с нашумевшим убийством Григория Распутина. И пройдете в подвал, где стены ещё помнят мощную ауру ночного гостя накануне его гибели. Экскурсия по этой части дворца — своеобразная машина времени, которая поможет разобраться в хитросплетениях мрачных слухов и фактов о личности царского фаворита. Кто же оставил столь глубокий след в истории исстрадавшейся страны — святой мученик, дьявол во плоти или жертва дворцовых интриг?

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Для посещения дворца отдельно оплачивается экскурсионная путевка (для группы до 7 человек) — 9000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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