  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Ювелирные фантазии в Петербурге

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Дорогие друзья, приглашаем вас на нашу новую, модную экскурсию ⛳ с посещением ювелирного завода «Русские самоцветы».

Предприятие было создано в 1912 году и является правопреемником традиций фирмы Карла Фаберже.

На экскурсии 🧭, по дороге на предприятие, поговорим с вами о том как и для чего использовались ювелирные украшения в императорской России, как украшали себя высокородные люди на торжественные приемы, маскарады и балы, как зародилась производство Фаберже и несколько слов посвятим самому мастеру.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚌На автобусе
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 2 590 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Ювелирные фантазии в Петербурге
Ювелирные фантазии в Петербурге

Что вы увидите

  • Ювелирный завод «Русские самоцветы»
Ювелирный мастер-класс с созданием подвески в виде пасхального яйца
Традиционным пасхальным сувениром стали ювелирные пасхальные яйца.
Во время мастер-класса на заводе «Русские самоцветы» вы сможете своими руками создать уникальное авторское украшение в традициях Карла Фаберже. Подвески с позолотой выглядят торжественно. Дополнительно их можно украсить стразами или зернью.
В течение 2-го часа, пока высыхает эмаль, участники нашей группы имеют возможность в сопровождении экскурсовода посетить ювелирный центр и производство. Познакомиться с широчайшим ассортиментом продукции завода «Русские самоцветы» и узнать как сохраняются и продолжаются традиции Карла Фаберже. Завод «Русские самоцветы» является производством с вековой историей 📖, он был создан по указу императора Николая II. В конце экскурсионной программы каждый участник получит своё изделие.
Особенности экскурсии 🧭 с мастер-классом на завод «Русские самоцветы»
  • Экскурсии 🧭 проводятся группами от 10 человек;
  • Под руководством специалистов вы сможете создать авторское изделие и почувствовать себя настоящим ювелиром;
  • Сможете познакомиться с современными ювелирными технологиями, увидите все этапы создания ювелирных и эксклюзивных коллекций;
  • По окончании мастер-класса вы получите сертификат участника мероприятия и свое изделие в фирменной упаковке.
Важная информация
  • После оплаты на указанный e-mail вы получите электронный билет 🎫. Вы можете предъявить его при посадке на автобус в электронном или распечатанном виде. На экскурсии 🧭 при себе иметь паспорт!
  • Возьмите с собой средства индивидуальной защиты — маску и перчатки;
  • На экскурсии 🧭 всем участникам экскурсии 🧭 необходимо соблюдать следующие условия: оставить за пределами производства верхнюю одежду, сумки, портфели, а также все свои украшения, в том числе бижутерию;
  • Есть возрастные ограничения — приглашаем детей от 12+.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • мастер-класс по росписи пасхального яйца в стиле Фаберже. Изделие заберёте с собой.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Ювелирные фантазии в Петербурге
Ювелирные фантазии в Петербурге
Ювелирные фантазии в Петербурге
Ювелирные фантазии в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

ТурсервисСПб проводит ещё 6 экскурсий

Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
1 400
2 часа
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
20 отзывов
Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»
1 000
2 часа
Экскурсия с VR -очками «Петербург. Путешествие во времени»
10 отзывов
Католическое Рождество в Петербурге 2021
1 100
3 часа
Католическое Рождество в Петербурге 2021
4 отзыва
Петербург, исполняющий мечты
2 000
2 часа
Петербург, исполняющий мечты
1 отзыв
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
1 300
2 часа
Обзорная экскурсия с посещением Кунсткамеры
1 отзыв
Пешком по вечернему Петербургу
2 000
2 часа
Пешком по вечернему Петербургу

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2148 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1543 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
790
2 часа
Вокруг Пяти Углов: экскурсия по доходным домам
683 отзыва
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
1 650
3 часа
Петропавловская крепость, Императорская усыпальница и Трубецкой бастион
433 отзыва
Секретные места Васильевского Острова
790
2 часа
Секретные места Васильевского Острова
399 отзывов