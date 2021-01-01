Ювелирный мастер-класс с созданием подвески в виде пасхального яйца
Традиционным пасхальным сувениром стали ювелирные пасхальные яйца.
Во время мастер-класса на заводе «Русские самоцветы» вы сможете своими руками создать уникальное авторское украшение в традициях Карла Фаберже. Подвески с позолотой выглядят торжественно. Дополнительно их можно украсить стразами или зернью.
В течение 2-го часа, пока высыхает эмаль, участники нашей группы имеют возможность в сопровождении экскурсовода посетить ювелирный центр и производство. Познакомиться с широчайшим ассортиментом продукции завода «Русские самоцветы» и узнать как сохраняются и продолжаются традиции Карла Фаберже. Завод «Русские самоцветы» является производством с вековой историей 📖, он был создан по указу императора Николая II. В конце экскурсионной программы каждый участник получит своё изделие.
Особенности экскурсии 🧭 с мастер-классом на завод «Русские самоцветы»
- Экскурсии 🧭 проводятся группами от 10 человек;
- Под руководством специалистов вы сможете создать авторское изделие и почувствовать себя настоящим ювелиром;
- Сможете познакомиться с современными ювелирными технологиями, увидите все этапы создания ювелирных и эксклюзивных коллекций;
- По окончании мастер-класса вы получите сертификат участника мероприятия и свое изделие в фирменной упаковке.
Важная информация
- После оплаты на указанный e-mail вы получите электронный билет 🎫. Вы можете предъявить его при посадке на автобус в электронном или распечатанном виде. На экскурсии 🧭 при себе иметь паспорт!
- Возьмите с собой средства индивидуальной защиты — маску и перчатки;
- На экскурсии 🧭 всем участникам экскурсии 🧭 необходимо соблюдать следующие условия: оставить за пределами производства верхнюю одежду, сумки, портфели, а также все свои украшения, в том числе бижутерию;
- Есть возрастные ограничения — приглашаем детей от 12+.