Ювелирный мастер-класс с созданием подвески в виде пасхального яйца

Традиционным пасхальным сувениром стали ювелирные пасхальные яйца.

Во время мастер-класса на заводе «Русские самоцветы» вы сможете своими руками создать уникальное авторское украшение в традициях Карла Фаберже. Подвески с позолотой выглядят торжественно. Дополнительно их можно украсить стразами или зернью.

В течение 2-го часа, пока высыхает эмаль, участники нашей группы имеют возможность в сопровождении экскурсовода посетить ювелирный центр и производство. Познакомиться с широчайшим ассортиментом продукции завода «Русские самоцветы» и узнать как сохраняются и продолжаются традиции Карла Фаберже. Завод «Русские самоцветы» является производством с вековой историей 📖, он был создан по указу императора Николая II. В конце экскурсионной программы каждый участник получит своё изделие.

Особенности экскурсии 🧭 с мастер-классом на завод «Русские самоцветы»

Экскурсии 🧭 проводятся группами от 10 человек;

Под руководством специалистов вы сможете создать авторское изделие и почувствовать себя настоящим ювелиром;

Сможете познакомиться с современными ювелирными технологиями, увидите все этапы создания ювелирных и эксклюзивных коллекций;

По окончании мастер-класса вы получите сертификат участника мероприятия и свое изделие в фирменной упаковке.

Важная информация