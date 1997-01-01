После трассовой экскурсии 🧭 по пути, вы прибудете в поселок Куркиёки. Далее посещение музейного центра «Кирьяж». Экскурсия ⛳ по музею лишайников. В доме, где расположен музей 🖼, на рубеже XX в. жил финский ученый Вели Рясинен, который описал более трёхсот видов лишайников, произрастающих в данной местности. За это он получил красивое 🤩 прозвище «Короля лишайников».
Сегодня в музее есть интересная краеведческая экспозиция и уникальная коллекция лишайников, а местные гиды расскажут, как из лишайников получали краску, делали лекарства и даже поделятся рецептами киселя из этого растения. Осмотр исторической экспозиции. Помимо коллекции лишайников в музее «Кирьяж» хранятся предметы эпохи викингов и Древней Карелии: оружие, женские украшения, предметы быта.
Экскурсия в усадьбу Ларса Сонка. Финский архитектор Ларс Сонк спроектировал усадьбу для своего брата Карла в 1914 году, и сегодня это единственная сохранившая работа архитектора на территории России. Небольшой дом в стиле национального романтизма возвышается на холме Андерсиненмяки над широкой речной долиной и гармонично вписывается в природную среду. Усадьбу окружают уникальные столетние посадки лиственницы, пихты, кедра, открывается прекрасный вид на залив Ладожского озера. Внутри — изразцовые камины, кухня 🥧 с печью для выпечки хлеба, просторная гостиная, высокие потолки и широкие окна создают хорошую освещенность интерьеров.
Переезд в город 🏙️ Лахденпохья. Сложное для русского слуха название Лахденпохья (в переводе с финского «Дно Залива») город приобрел благодаря расположению: 12 тыс. лет назад его территория была покрыта мощным слоем материкового льда. Осмотр кирпичных стен Яккимской кирхи, построенной в 1850-х года по проекту Карла Людвига Энгеля. Кирха была центральной и самой крупной в районе, вместимостью до 3000 человек. В 1997 году кирха сгорела, некоторое время спустя при участии Финляндии были законсервированы стены храма. Сегодня это здание одно из главных достопримечательностей 🏛️ города.
Прибытие в музейный комплекс «Гора Филина». Свободное время или обед (приобретается по желанию, за доп. плату). Военный комплекс «Гора Филина» расположен в окружении леса и представляет собой мощную гранитную скалу с двумя входами внутрь. С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командный пункт финской армии.
Осмотр военно-исторической экспозиции: Зимняя война 1939-1940 года, Великая Отечественная война в Карелии 1941-1944 год. Осмотр геологического отдела. Породы, выходящие на поверхность в этом районе, сформировались почти два миллиарда лет назад в результате накопления осадков на дне древнего океана, а также извержений вулканов.
В «Горе Филина» встречаются минералы: биотит, кварц, гранат, мусковит, кианит, андалузит, сортавалит. Последний минерал привлекает к себе внимание, как минерал, встречающийся только в юго-западной части Карелии и больше нигде в мире! В музее открыт раздел, посвященный геологии Карелии. Небольшая прогулка 👣 по пешеходным дорожкам и остановки на смотровых площадках, откуда открываются живописные виды и особенности рельефа горы ⛰️ в ликеро-водочном магазине завода «Аалто». Здесь производят самый настоящий карельский бальзам и много другого интересного. Специалисты расскажут нам об истории 📖 производства алкогольных напитков в Карелии, и предложат продегустировать несколько настоек на ягодах и травах, а также яблоки и огурцы в качестве закуски. Детям и тем, кто алкоголь не употребляет, предложат морс. После дегустации можно будет приобрести понравившиеся настойки, бальзамы и другую продукцию ликеро-водочного завода.
Выезд в Санкт-Петербург. По пути остановка у магазина «Акуловка», где можно приобрести фермерскую продукцию: рыбу 🐟, а также мёд, грибы и т. д.
Важная информация:
Туристам нужно обязательно иметь при себе паспорт, отправляясь на экскурсию;
Одежда по погоде. В Карелии всегда немного прохладнее, чем в Санкт-Петербурге.
Что входит
Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
Профессиональное экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и гидов в музеях
Все входные билеты по программе: музей Кирьяж, усадьба Ларса Сонка, музей Гора Филина
Дегустация.
Что не входит
Личные расходы
Организованный обед в кафе — 350 руб. /чел. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица и гарнир, хлеб, чай/морс).
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 18 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.