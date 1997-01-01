Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга

Посетите музейный центр «Кирьяж», где находится интересная краеведческая экспозиция и уникальная коллекция лишайников.



Усадьбу Ларса Сонка, которую окружают уникальные столетние посадки лиственницы, пихты, кедра и открывается прекрасный вид на залив Ладожского озера.



Побывайте в городе Лахденпохья и загляните в музейный комплекс «Гора Филина».