За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация

Познакомиться с технологией обжарки кофе и оценить несколько сортов из разных стран

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Ответы на вопросы
В культуре Петербурга кофе занимает особое почётное место.

На экскурсии по цеху вы узнаете, как развивается эта индустрия, какие вкусы имеют зёрна из разных уголков мира и как происходит важнейший процесс их обжаривания.

Попробуете несколько сортов напитка, а также откроете особенности завариваниях кофе и получите список рекомендованных заведений, где подают отменный кофе.
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
За кулисами кофейного дела: экскурсия по цеху, лекция и дегустация
Ближайшие даты:
10
авг
17
авг
24
авг
31
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кофейная культура буквально захватила весь мир — ароматный напиток превратился в символ общения, наслаждения и гостеприимства. В разных странах и городах сформировались свои традиции его приготовления и употребления. На экскурсии вы познакомитесь поближе с чарующим миром кофе.

  • На территории производства, в цеху вам покажут процесс производства кофе. Вы узнаете, как выглядят кофейные зёрна Бразилии, Эфиопии, Кении и других стран. И конечно, увидите процесс обжарки.
  • После будет небольшая лекция о кофе — вы проследите путь кофе от ягоды до чашки.
  • А затем вам предложат продегустировать три сорта кофе (эспрессо или фильтр, на выбор).

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсия, лекция и дегустация
  • После экскурсии вы сможете приобрести кофе в зёрнах по оптовым ценам
  • Также для участников экскурсии действуют бонусы: дрип-кофе в подарок за отметку в интернете (детали уточняйте при встрече)
  • Экскурсию проведёт местный гид

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. метро «Площадь Александра Невского»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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