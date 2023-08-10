Познакомиться с технологией обжарки кофе и оценить несколько сортов из разных стран
В культуре Петербурга кофе занимает особое почётное место.
На экскурсии по цеху вы узнаете, как развивается эта индустрия, какие вкусы имеют зёрна из разных уголков мира и как происходит важнейший процесс их обжаривания.
Попробуете несколько сортов напитка, а также откроете особенности завариваниях кофе и получите список рекомендованных заведений, где подают отменный кофе.
На экскурсии по цеху вы узнаете, как развивается эта индустрия, какие вкусы имеют зёрна из разных уголков мира и как происходит важнейший процесс их обжаривания.
Попробуете несколько сортов напитка, а также откроете особенности завариваниях кофе и получите список рекомендованных заведений, где подают отменный кофе.
Ближайшие даты:
10
авг
авг
17
авг
авг
24
авг
авг
31
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кофейная культура буквально захватила весь мир — ароматный напиток превратился в символ общения, наслаждения и гостеприимства. В разных странах и городах сформировались свои традиции его приготовления и употребления. На экскурсии вы познакомитесь поближе с чарующим миром кофе.
- На территории производства, в цеху вам покажут процесс производства кофе. Вы узнаете, как выглядят кофейные зёрна Бразилии, Эфиопии, Кении и других стран. И конечно, увидите процесс обжарки.
- После будет небольшая лекция о кофе — вы проследите путь кофе от ягоды до чашки.
- А затем вам предложат продегустировать три сорта кофе (эспрессо или фильтр, на выбор).
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия, лекция и дегустация
- После экскурсии вы сможете приобрести кофе в зёрнах по оптовым ценам
- Также для участников экскурсии действуют бонусы: дрип-кофе в подарок за отметку в интернете (детали уточняйте при встрече)
- Экскурсию проведёт местный гид
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе ст. метро «Площадь Александра Невского»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 122 туристов
Добрый день! Я организатор экскурсий, на Трипстере представляю команду профессионалов, которая готова познакомить вас с интересными событиями нашего города. Каждый из нас — эксперт в свой области. Совместно мы подготовили для вас интересные экскурсии, которые помогут вам лучше познакомиться с Петербургом через его гастрономическую жизнь.
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