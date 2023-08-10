Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 122 туристов

Добрый день! Я организатор экскурсий, на Трипстере представляю команду профессионалов, которая готова познакомить вас с интересными событиями нашего города. Каждый из нас — эксперт в свой области. Совместно мы подготовили для вас интересные экскурсии, которые помогут вам лучше познакомиться с Петербургом через его гастрономическую жизнь.

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