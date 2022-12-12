Вы в поисках уникальных вещей для дома или просто скучаете по ламповым предметам из прошлого? Хотите открыть Петроградку с новой стороны и побывать в недоступных обычному прохожему дворах? Эта прогулка для вас! Мы исследуем Петроградскую сторону как снаружи, с улиц, так и изнутри, рассматривая мебель, сервизы, технику, украшения ушедших эпох в винтажных магазинах.

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Описание

Что вас ожидает

Уникальный феномен винтажек

В Северной столице много такого, чего не найдешь в других уголках России. Винтажные магазины Петербурга как раз отличаются своей неповторимостью. Это неудивительно, когда представляешь, сколько разных предметов было накоплено за трехвековую историю в коммуналках и не только — и сколько людей сейчас хотят освободить заставленные квартиры, передавая ценные вещицы в руки скупщиков.

5 магазинов, полных истории

Изучая Петроградскую сторону, мы заглянем в 5 винтажных магазинов, где вас ждут как декоративные предметы интерьера, картины, авторские вазы, редкие экземпляры фарфора (например, «ЛФЗ»), ювелирные украшения, так и функциональные вещи — мебель, чемоданы, оригинальная техника в рабочем состоянии. Здесь каждый найдет вещь по душе и по адекватной цене. Но необязательно что-то покупать: винтажки — это музеи, которые поведают вам о быте предыдущих поколений.

Другая Петроградка

Винтажные магазины логично вплетены в нашу прогулку по Петроградскому району.

Начнем с дома трех Бенуа, где писал Ленинградскую симфонию Шостакович, жили Киров, Зиновьев, Самойлович и другие исторические личности. Я проведу вас по 11 закрытым дворам-колодцам этого дома, расскажу про его внутреннее устройство и покажу места, где проходили съемки фильмов «Гений» и «Агент национальной безопасности. Легион».

Затем наш маршрут будет проходить мимо дома, где в 1890 г. произошло явление Богоматери больному юноше — о его чудесном исцелении писали все газеты того времени.

Закончим на улице Зверинская, напротив Ленинградского зоопарка рядом с Петропавловской крепостью. Если захотите продолжить путешествие в прошлое, я поделюсь нетуристическими местами на соседнем Васильевском острове, куда вы сможете отправиться на трамвае.

Организационные детали

В магазинах возможна оплата картой, но советую взять с собой наличные на всякий случай.