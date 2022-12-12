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Описание
Что вас ожидает
Уникальный феномен винтажек
В Северной столице много такого, чего не найдешь в других уголках России. Винтажные магазины Петербурга как раз отличаются своей неповторимостью. Это неудивительно, когда представляешь, сколько разных предметов было накоплено за трехвековую историю в коммуналках и не только — и сколько людей сейчас хотят освободить заставленные квартиры, передавая ценные вещицы в руки скупщиков.
5 магазинов, полных истории
Изучая Петроградскую сторону, мы заглянем в 5 винтажных магазинов, где вас ждут как декоративные предметы интерьера, картины, авторские вазы, редкие экземпляры фарфора (например, «ЛФЗ»), ювелирные украшения, так и функциональные вещи — мебель, чемоданы, оригинальная техника в рабочем состоянии. Здесь каждый найдет вещь по душе и по адекватной цене. Но необязательно что-то покупать: винтажки — это музеи, которые поведают вам о быте предыдущих поколений.
Другая Петроградка
Винтажные магазины логично вплетены в нашу прогулку по Петроградскому району.
Начнем с дома трех Бенуа, где писал Ленинградскую симфонию Шостакович, жили Киров, Зиновьев, Самойлович и другие исторические личности. Я проведу вас по 11 закрытым дворам-колодцам этого дома, расскажу про его внутреннее устройство и покажу места, где проходили съемки фильмов «Гений» и «Агент национальной безопасности. Легион».
Затем наш маршрут будет проходить мимо дома, где в 1890 г. произошло явление Богоматери больному юноше — о его чудесном исцелении писали все газеты того времени.
Закончим на улице Зверинская, напротив Ленинградского зоопарка рядом с Петропавловской крепостью. Если захотите продолжить путешествие в прошлое, я поделюсь нетуристическими местами на соседнем Васильевском острове, куда вы сможете отправиться на трамвае.
Организационные детали
В магазинах возможна оплата картой, но советую взять с собой наличные на всякий случай.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Дорогие гости, здравствуйте! Я закончила Институт Культуры и Искусств по специальности «Искусствовед», мне нравится изучать историю города и взаимосвязь разных исторических событий.
Я покажу вам нетуристическую Петроградскую сторону, открою необычные места и маршруты, по которым ходят местные жители.
Люблю винтажные вещи, люблю находить настоящие артефакты в самых необычных местах.
С радостью проведу вас по винтажным магазинам и буду рада, если вы найдете для себя вещь, которую долго искали.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
12 дек 2022
Это была самая необычная, со всех сторон,экскурсия в моей жизни!!! Начну с того, что проходила она в самых что ни на есть зимних условиях -снежило и пуржило нещадно, но это только добавляло пикантности нашему приключению,целью которого было желание приобрести частичку истории Петербурга…
А так как искать это сокровище нужно уж точно не на главных и широких проспектах, а на уютных улочках, где расположены лучшие винтажные магазины, мы доверились Ирине! Умница невероятная!!! Пока наша отчаянная команда пыталась подружиться с ветром, снегом, бездорожьем, она успевала нам рассказывать небольшие истории о том или ином доме, музее, улице, архитектурных памятниках… Так здорово! Мы вместе искали и находили следы прошлого, красоту ушедших дней… Все, что хотела, все купила… Особенно ватную новогоднюю игрушку начала ХХ века…
Спасибо огромное!!! Получила невероятное удовольствие в каждом магазинчике!!!
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