За винтажом - на Петроградку

Пройти по 11 дворам-колодцам и побывать в 5 атмосферных магазинах

5
1 отзыв
Вы в поисках уникальных вещей для дома или просто скучаете по ламповым предметам из прошлого? Хотите открыть Петроградку с новой стороны и побывать в недоступных обычному прохожему дворах? Эта прогулка для вас! Мы исследуем Петроградскую сторону как снаружи, с улиц, так и изнутри, рассматривая мебель, сервизы, технику, украшения ушедших эпох в винтажных магазинах.
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
За винтажом - на Петроградку
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уникальный феномен винтажек

В Северной столице много такого, чего не найдешь в других уголках России. Винтажные магазины Петербурга как раз отличаются своей неповторимостью. Это неудивительно, когда представляешь, сколько разных предметов было накоплено за трехвековую историю в коммуналках и не только — и сколько людей сейчас хотят освободить заставленные квартиры, передавая ценные вещицы в руки скупщиков.

5 магазинов, полных истории

Изучая Петроградскую сторону, мы заглянем в 5 винтажных магазинов, где вас ждут как декоративные предметы интерьера, картины, авторские вазы, редкие экземпляры фарфора (например, «ЛФЗ»), ювелирные украшения, так и функциональные вещи — мебель, чемоданы, оригинальная техника в рабочем состоянии. Здесь каждый найдет вещь по душе и по адекватной цене. Но необязательно что-то покупать: винтажки — это музеи, которые поведают вам о быте предыдущих поколений.

Другая Петроградка

Винтажные магазины логично вплетены в нашу прогулку по Петроградскому району.

  • Начнем с дома трех Бенуа, где писал Ленинградскую симфонию Шостакович, жили Киров, Зиновьев, Самойлович и другие исторические личности. Я проведу вас по 11 закрытым дворам-колодцам этого дома, расскажу про его внутреннее устройство и покажу места, где проходили съемки фильмов «Гений» и «Агент национальной безопасности. Легион».
  • Затем наш маршрут будет проходить мимо дома, где в 1890 г. произошло явление Богоматери больному юноше — о его чудесном исцелении писали все газеты того времени.
  • Закончим на улице Зверинская, напротив Ленинградского зоопарка рядом с Петропавловской крепостью. Если захотите продолжить путешествие в прошлое, я поделюсь нетуристическими местами на соседнем Васильевском острове, куда вы сможете отправиться на трамвае.

Организационные детали

В магазинах возможна оплата картой, но советую взять с собой наличные на всякий случай.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Светлана
12 дек 2022
Это была самая необычная, со всех сторон,экскурсия в моей жизни!!! Начну с того, что проходила она в самых что ни на есть зимних условиях -снежило и пуржило нещадно, но это только добавляло пикантности нашему приключению,целью которого было желание приобрести частичку истории Петербурга…

А так как искать это сокровище нужно уж точно не на главных и широких проспектах, а на уютных улочках, где расположены лучшие винтажные магазины, мы доверились Ирине! Умница невероятная!!! Пока наша отчаянная команда пыталась подружиться с ветром, снегом, бездорожьем, она успевала нам рассказывать небольшие истории о том или ином доме, музее, улице, архитектурных памятниках… Так здорово! Мы вместе искали и находили следы прошлого, красоту ушедших дней… Все, что хотела, все купила… Особенно ватную новогоднюю игрушку начала ХХ века…

Спасибо огромное!!! Получила невероятное удовольствие в каждом магазинчике!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные☀️ЛетниеПо дворам и парадным🧐АвторскиеПетроградка

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
273 отзыва
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Давайте отойдём в сторону от популярных маршрутов и окунёмся
СТ.М. Петроградская
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
от 890 за 1 человека
Секреты дворов Петроградки
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
4.9
27 отзывов
Секреты дворов Петроградки
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
8 564 за всё до 5 чел.
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.8
10 отзывов
Ленин, Распутин, дворник и все соседи. Дворы-колодцы
Вы совершите путешествие по местам, которые еще сохранили обаяние атмосферы прошлого
Перед метро Пушкинская (Загородный проспект д 50)
от 3 250 за всё до 4 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
4.8
83 отзыва
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
в районе метро «Петроградская»
19 дек
21 дек
24 дек
26 дек
700 за 1 человека
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
5 отзывов
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Мы совершим прогулку по тихим и уютным улочкам Петербурга
СТ.М. Владимирская, у памятника Ф.М. Достоевскому
4 770 за всё до 3 чел.
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
5
13 отзывов
По дворам и парадным Петроградки в мини-группе
Петроградка, как её с нежностью называют местные - один из моих любимых островов Петербурга
Каменноостровский проспект, д. 35
1 янв
2 янв
800 за 1 человека
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
3.5 часа
🚗 На машине
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
4.6
27 отзывов
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
Автомобильная квест-экскурсия по самым красивым непарадным символам города
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
от 1580014 220 за всё до 3 чел.
Петроградская сторона снаружи и изнутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Даниил
Даниил
4.9
212 отзывов
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
в районе метро Спортивная
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
от 1 800 за всё до 8 чел.
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.7
77 отзывов
Петроградка: сквозь призму старинных витражей
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
у станции метро «Петроградская»
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
790 за 1 человека
Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии ПЕШЕХОД
ПЕШЕХОД
Нет отзывов
Дворы, дворцы и судьбы Петроградки
Станция метро Петроградская
Сегодня
19 дек
21 дек
24 дек
800 за 1 человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
4.5
2 отзыва
Аудиоэкскурсия в приложении: Лабиринты Петроградки
Совершите увлекательную самостоятельную экскурсию с нашим приложением
площадь Льва Толстого (Большой ПР.П. С, 75)
990 за 1 человека
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия: фантастические фасады и дворы Петроградки
Станция метро «Петроградская»
790 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ