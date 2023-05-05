Заброшенный завод «Красный Треугольник»

Описание
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Заброшенный завод «Красный Треугольник»
Заброшенный завод «Красный Треугольник»
Заброшенный завод «Красный Треугольник»
Заброшенный завод «Красный Треугольник»
Заброшенный завод «Красный Треугольник»
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Эта прогулка для тех, кого притягивает эстетика покинутых строений. В Петербурге одно из самых известных — бывший завод «Красный Треугольник». Вместе мы рассмотрим заброшенные корпуса фабрики, зайдем в цеха, ощутим мистическую атмосферу этого места и поговорим о его судьбе с 19 века.

Что вас ожидает:

  • Завод как символ ушедшей эпохи.
  • В весьма колоритных декорациях мы совершим путешествие на сотню лет назад. Исследуем территорию старинного российского промышленного предприятия — здесь изготавливали калоши и синтетический каучук. Вы заглянете в производственные цеха и сделаете атмосферные фото. А я погружу вас в историю гигантской мануфактуры. Как появился и развивался «Красный Треугольник»? Что происходит здесь сейчас и какая судьба ждет бывший завод? Об этом — на нашей прогулке.

с 11 до 20.00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
обводный канал 130
Когда и сколько длится?
Когда: с 11 до 20.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте немаркую одежду и удобную спортивную обувь. Также желательно взять с собой: влажные салфетки
  • Фонарик (можно воспользоваться фонарем на телефоне)
  • Фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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