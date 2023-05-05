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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эта прогулка для тех, кого притягивает эстетика покинутых строений. В Петербурге одно из самых известных — бывший завод «Красный Треугольник». Вместе мы рассмотрим заброшенные корпуса фабрики, зайдем в цеха, ощутим мистическую атмосферу этого места и поговорим о его судьбе с 19 века.
Что вас ожидает:
- Завод как символ ушедшей эпохи.
- В весьма колоритных декорациях мы совершим путешествие на сотню лет назад. Исследуем территорию старинного российского промышленного предприятия — здесь изготавливали калоши и синтетический каучук. Вы заглянете в производственные цеха и сделаете атмосферные фото. А я погружу вас в историю гигантской мануфактуры. Как появился и развивался «Красный Треугольник»? Что происходит здесь сейчас и какая судьба ждет бывший завод? Об этом — на нашей прогулке.
с 11 до 20.00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- обводный канал 130
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 11 до 20.00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Для прогулки выбирайте немаркую одежду и удобную спортивную обувь. Также желательно взять с собой: влажные салфетки
- Фонарик (можно воспользоваться фонарем на телефоне)
- Фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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