Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

Русские дворянские усадьбы – это уникальный феномен дореволюционной эпохи.

На экскурсии 🧭 гид расскажет вам о значимости усадеб, об их устройстве и жизни при усадьбе. Вы узнаете как сформировалось дворянское сословие, что такое культура русской усадьбы и как усадебные заброшенные комплексы выглядят сейчас.

Что мы увидим?

Усадьба Пятая гора – одна из самых угасающих усадеб ленинградской области, чьё культурное наследие с каждый годом уходит в прошлое усадебной культуры. Местные жители считают, что на руинах опустевшей усадьбы всегда стоит густой туман и можно увидеть призраков обитателей усадьбы.

Усадьба Врангеля – забытое наследие древней дворянской династии Врангелей, одна из немногих усадеб, которая смогла пережить революцию. Ею владел многим известный «Чёрный барон» и белогвардейский генерал – Пётр Николаевич Врангель.

Усадьба Гостилицы.

История усадьбы «Гостилицы» тесно переплетена с именами ее известных владельцев. Одним из них был сам гетман Кирилл Разумовский, а дргуим Карл Генрих фон Сименс – владелец компанией Siemens. Мы осмотрим величественные руины усадебного дома, вокруг которого раскидан невероятной красоты парк 🌳. На прогулке 👣 по нему вы узнаете, что именно здесь, в окружении прудов, гротов и фонтанов, некогда располагался дворец Елизаветы Петровны, куда она приезжала всякий раз, когда отправлялась на охоту. А ещё мы найдем затерянное озеро с живописной беседкой.

Так же мы посетим несколько заброшенных церквей и пообедаем в кирхе Святого Иоанна Крестителя в Губаницах.