Алексей П. проводит ещё 6 экскурсий

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Заброшенные усадьбы Ленинградской области.

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Санкт-Петербурга
Заброшенные усадьбы Ленинградской области.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Заброшенные усадьбы Ленинградской области.
Заброшенные усадьбы Ленинградской области.
Русские дворянские усадьбы – это уникальный феномен дореволюционной эпохи.
На экскурсии 🧭 гид расскажет вам о значимости усадеб, об их устройстве и жизни при усадьбе. Вы узнаете как сформировалось дворянское сословие, что такое культура русской усадьбы и как усадебные заброшенные комплексы выглядят сейчас.
Что мы увидим?
Усадьба Пятая гора – одна из самых угасающих усадеб ленинградской области, чьё культурное наследие с каждый годом уходит в прошлое усадебной культуры. Местные жители считают, что на руинах опустевшей усадьбы всегда стоит густой туман и можно увидеть призраков обитателей усадьбы.
Усадьба Врангеля – забытое наследие древней дворянской династии Врангелей, одна из немногих усадеб, которая смогла пережить революцию. Ею владел многим известный «Чёрный барон» и белогвардейский генерал – Пётр Николаевич Врангель.
Усадьба Гостилицы.
История усадьбы «Гостилицы» тесно переплетена с именами ее известных владельцев. Одним из них был сам гетман Кирилл Разумовский, а дргуим Карл Генрих фон Сименс – владелец компанией Siemens. Мы осмотрим величественные руины усадебного дома, вокруг которого раскидан невероятной красоты парк 🌳. На прогулке 👣 по нему вы узнаете, что именно здесь, в окружении прудов, гротов и фонтанов, некогда располагался дворец Елизаветы Петровны, куда она приезжала всякий раз, когда отправлялась на охоту. А ещё мы найдем затерянное озеро с живописной беседкой.
Так же мы посетим несколько заброшенных церквей и пообедаем в кирхе Святого Иоанна Крестителя в Губаницах.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Автобус
  • Обед
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 м. Московская
    Заброшенные усадьбы Ленинградской области.
    Заброшенные усадьбы Ленинградской области.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Алексей П.
    Алексей П.
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