Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Маршрут охватит самые примечательные заброшенные усадьбы в окрестностях Петербурга. За один день вы разберётесь, как формировалось дворянское сословие в царской России, узнаете о об устройстве и быте старинных имений. В нашей программе:
Усадьба «Пятая гора» — одна из самых разрушенных и самых атмосферных в Ленобласти. Вы осмотрите живописные руины и услышите о бывших обитателях, призраки которых до сих пор бродят в этих местах.
Кирха св. Иоанна Крестителя — готическая лютеранская церковь ⛪, стены которой выложены из кирпича и крупных валунов. Здесь вас ждет обед из трёх блюд, приготовленных специально для нас.
Усадьба Врангеля в Торосово — наследие древней дворянской династии Врангелей. Вы увидите величественные руины замка и рассмотрите другие постройки имения, пережившего революцию.
Усадьба Гостилицы с чудесным парком вокруг усадебного дома. Вы узнаете о владельцах имения, одним из которых был гетман Разумовский, а другим — Карл Генрих фон Сименс, владелец компании Siemens.
Кроме того, мы доберемся до затерянного озера с беседкой и посетим несколько пустующих церквей.
Кому подойдет экскурсия ⛳
Тем, кто интересуется дореволюционным Петербургом и его неочевидными достопримечательностями 🏛️
Экскурсия ⛳ будет интересна путешественникам старше 12 лет, хотя подойдет и участникам помладше — если дети готовы удивляться старине и хорошо переносят дорогу
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 17 человек
Обед из трех блюд в Кирхе св. Иоанна Крестителя входит в стоимость. Если у вас есть пищевые аллергии, обязательно сообщите о них заранее — это будет учтено при составлении меню.
Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Московская
Экскурсия проводится в субботу в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 17 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.