Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Алексей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга

На экскурсии 🧭 вы откроете для себя места Ленинградской области, где можно уловить дух времени и проникнуться историей 📖 русского дворянства. В группе до 17 человек вы посетите усадьбы Врангеля, Пятая гора и Гостилицы, по фотокарточкам восстановите облик имений и прогуляетесь 👣 по приусадебным паркам. А также остановитесь на обед в старинной кирхе св. Иоанна Крестителя.

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