Алексей проводит ещё 6 экскурсий

Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия

Ощутить атмосферу ушедшей эпохи и услышать истории дворянских имений

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 вы откроете для себя места Ленинградской области, где можно уловить дух времени и проникнуться историей 📖 русского дворянства. В группе до 17 человек вы посетите усадьбы Врангеля, Пятая гора и Гостилицы, по фотокарточкам восстановите облик имений и прогуляетесь 👣 по приусадебным паркам. А также остановитесь на обед в старинной кирхе св. Иоанна Крестителя.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия

Что вас ожидает

Маршрут охватит самые примечательные заброшенные усадьбы в окрестностях Петербурга. За один день вы разберётесь, как формировалось дворянское сословие в царской России, узнаете о об устройстве и быте старинных имений. В нашей программе:

  • Усадьба «Пятая гора» — одна из самых разрушенных и самых атмосферных в Ленобласти. Вы осмотрите живописные руины и услышите о бывших обитателях, призраки которых до сих пор бродят в этих местах.
  • Кирха св. Иоанна Крестителя — готическая лютеранская церковь ⛪, стены которой выложены из кирпича и крупных валунов. Здесь вас ждет обед из трёх блюд, приготовленных специально для нас.
  • Усадьба Врангеля в Торосово — наследие древней дворянской династии Врангелей. Вы увидите величественные руины замка и рассмотрите другие постройки имения, пережившего революцию.
  • Усадьба Гостилицы с чудесным парком вокруг усадебного дома. Вы узнаете о владельцах имения, одним из которых был гетман Разумовский, а другим — Карл Генрих фон Сименс, владелец компании Siemens.
  • Кроме того, мы доберемся до затерянного озера с беседкой и посетим несколько пустующих церквей.

Кому подойдет экскурсия ⛳

  • Тем, кто интересуется дореволюционным Петербургом и его неочевидными достопримечательностями 🏛️
  • Экскурсия ⛳ будет интересна путешественникам старше 12 лет, хотя подойдет и участникам помладше — если дети готовы удивляться старине и хорошо переносят дорогу

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 17 человек
  • Обед из трех блюд в Кирхе св. Иоанна Крестителя входит в стоимость. Если у вас есть пищевые аллергии, обязательно сообщите о них заранее — это будет учтено при составлении меню.
  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Московская
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия
Заброшенные усадьбы Ленобласти: групповая экскурсия

Экскурсия проводится в субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Мне 23 года, Петербуржец в 4-ом поколении. Я представляю агентство — экскурсию для вас проведет один из наших гидов. Все мы относимся к любимому городу с большим трепетом и обожаем делиться секретами старинных зданий, скрытых от посторонних глаз, с людьми, которые не равнодушны к историческому центру Санкт-Петербурга.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Алексей проводит ещё 6 экскурсий

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