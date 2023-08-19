Забытые острова

Групповая экскурсия по Забытым островам Санкт-Петербурга на теплоходе

Описание
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Забытые острова
Забытые острова
Забытые острова
Забытые острова
Забытые острова
Забытые острова
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Адмиралтейство
  • Медный Всадник
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Кунсткамера
  • Елагин, Крестовский и Каменный острова
  • ЦПКиО имени Кирова
  • Елагин дворец
  • Крейсер «Аврора»
  • Парк 300-летия
  • Башня Лахта-центра
  • Стадион Газпром-арена
  • Ванты Западного скоростного диаметра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Самая живописная и «зелёная» водная экскурсия из центра города вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов (исторический район Острова). Маршрут теплохода проходит по Неве с выходом в Финский залив. Изюминкой программы является остановка в центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова (ЦПКиО) — крупнейшем городском парке. Продолжительность программы — 2 часа (с остановками для подсадки пассажиров на причалах). Прогулка осуществляется в сопровождении экскурсовода на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками.

Важно знать!:

  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • В связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий маршрут движения теплохода может быть заменён на программу «Морская столица». • Судоходная компания «Нева Тревел» не несёт ответственности за перекрытие водных путей и вынужденное изменение в маршрутах движения теплоходов.
  • По выходным и праздничным дням вход в ЦПКиО на Елагином острове платный. Билет в парк не входит в стоимость билета на теплоход.
  • На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами.
  • Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.

Ежедневно, каждый час

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на двухпалубном теплоходе в сопровождении экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Дворцовая наб. , д. 36
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, каждый час
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Уважаемые Пассажиры!
  • Приходите на причал за 15 минут до рейса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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