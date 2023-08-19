Важно знать!:

Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.

В связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий маршрут движения теплохода может быть заменён на программу «Морская столица». • Судоходная компания «Нева Тревел» не несёт ответственности за перекрытие водных путей и вынужденное изменение в маршрутах движения теплоходов.

По выходным и праздничным дням вход в ЦПКиО на Елагином острове платный. Билет в парк не входит в стоимость билета на теплоход.

На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами.

Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.

Самая живописная и «зелёная» водная экскурсия из центра города вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов (исторический район Острова). Маршрут теплохода проходит по Неве с выходом в Финский залив. Изюминкой программы является остановка в центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова (ЦПКиО) — крупнейшем городском парке. Продолжительность программы — 2 часа (с остановками для подсадки пассажиров на причалах). Прогулка осуществляется в сопровождении экскурсовода на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками.