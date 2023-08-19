Групповая экскурсия по Забытым островам Санкт-Петербурга на теплоходе
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Что вас ожидает:
- Адмиралтейство
- Медный Всадник
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Дворцовый мост
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Кунсткамера
- Елагин, Крестовский и Каменный острова
- ЦПКиО имени Кирова
- Елагин дворец
- Крейсер «Аврора»
- Парк 300-летия
- Башня Лахта-центра
- Стадион Газпром-арена
- Ванты Западного скоростного диаметра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самая живописная и «зелёная» водная экскурсия из центра города вдоль набережных и парковых ансамблей Петроградского, Аптекарского, Крестовского, Елагина и Каменного островов (исторический район Острова). Маршрут теплохода проходит по Неве с выходом в Финский залив. Изюминкой программы является остановка в центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова (ЦПКиО) — крупнейшем городском парке. Продолжительность программы — 2 часа (с остановками для подсадки пассажиров на причалах). Прогулка осуществляется в сопровождении экскурсовода на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает River Bar с напитками и закусками.
Важно знать!:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- В связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий маршрут движения теплохода может быть заменён на программу «Морская столица». • Судоходная компания «Нева Тревел» не несёт ответственности за перекрытие водных путей и вынужденное изменение в маршрутах движения теплоходов.
- По выходным и праздничным дням вход в ЦПКиО на Елагином острове платный. Билет в парк не входит в стоимость билета на теплоход.
- На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами.
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
Ежедневно, каждый час
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на двухпалубном теплоходе в сопровождении экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Дворцовая наб. , д. 36
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, каждый часЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Уважаемые Пассажиры!
- Приходите на причал за 15 минут до рейса
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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