Все знают шедевры Монферрана, но мало кто знает про его судьбу, породившую массу легенд.

Какова настоящая фамилия Монфреррана? Как случилось, что сержант Наполеона создал памятник победы над Наполеоном? «С подъятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые…» Почему один лев держит шар под лапой, а другой катает его? И отчего Пушкин сажает своего героя прямо на льва?

Какие загадки хранит в себе памятник Николаю I?

Мы поговорим о семье Монферрана, о его необычной коллекции и связи с богатейшим родом Демидовых.