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Загадки и легенды Монферрана

4.8
6 отзывов
Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Это экскурсия ⛳ о жизни, легендах и судьбе Монферрана, необычной, как и его шедевры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.75 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Загадки и легенды Монферрана
Загадки и легенды Монферрана

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Большая Морская
  • Адмиралтейство
Все знают шедевры Монферрана, но мало кто знает про его судьбу, породившую массу легенд.
Какова настоящая фамилия Монфреррана? Как случилось, что сержант Наполеона создал памятник победы над Наполеоном? «С подъятой лапой, как живые, Стоят два льва сторожевые…» Почему один лев держит шар под лапой, а другой катает его? И отчего Пушкин сажает своего героя прямо на льва?
Какие загадки хранит в себе памятник Николаю I?
Мы поговорим о семье Монферрана, о его необычной коллекции и связи с богатейшим родом Демидовых.
Что входит
  • Услуги гида
  • Внешний осмотр творений Монферрана: Александровская колонна, Исаакиевский собор, памятник Николаю I, дома Лобанова-Ростовского, домов Демидова и Монферрана.
  • Рассказ о происхождении и судьбе Монферрана.
  • Краткий рассказ о строительстве его его шедевров и о 4 Исаакиевских храмах
  • Показ рисунков Монферрана.
Что не входит
  • личные расходы
  • внутренний осмотр
Начало
🚩 Метро Адмиралтейская (Кирпичный пер., 1)
Место завершения
🏁 Иссаакиевская площадь, l 11
Загадки и легенды Монферрана
Загадки и легенды Монферрана
Загадки и легенды Монферрана
Загадки и легенды Монферрана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярослав Л.
Ярослав Л.
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6 отзывов оставили туристы

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