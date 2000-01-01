Анна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Изящный Монрепо

Редкой красоты парк 🌳 с необычным названием имеет непростую судьбу. Я расскажу о владельцах поместья — баронах фон Николаи, архитекторах и художниках, создавших Mon Repos, в переводе значащем «мой покой», «моё отдохновение», а также о том, какую роль в его восстановлении сыграл Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Мы пройдем по горбатым Китайским мостикам, насладимся живописной панорамой, сидя в Чайной беседке и наберем воды в целебном источнике, который финны прозвали «Глазом».

Карельские мифы

Какие секреты таит изысканный музей-заповедник Монрепо? Кажется, в пейзажном парке XVIII века просто неоткуда взяться древним преданиям, но все не так просто. Роскошный ландшафтный Монрепо создали в «месте силы» — у величественных скал и древних валунов-свидетелей ледникового периода. Любуясь островом Людвигштайн и храмом Нептуна, вы проникнетесь атмосферой мистического карельского леса, а я дополню впечатления рассказом о Вяйнемёйнене — главном герое карело-финского эпоса Калевала. Вы узнаете о таинственных исчезновениях памятника древнему герою и поймете, как они связаны с сокровищами Андреа и волшебной мельницей Сампо. Я поделюсь историей 📖 возникновения и содержанием древних рун и объясню, какую роль они сыграли для коренного населения Карелии, а также покажу вам пещеру Медузы Горгоны и грот желаний, который пропускает только тех, у кого добрые помыслы.

Продолжение экскурсии

Эту экскурсию ⛳ можно совместить с мистической прогулкой по Выборгу. Скидка на вторую экскурсию составит 2000 рублей. Время экскурсии 🧭 в этом случае — более 7 часов.

Организационные детали