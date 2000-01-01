Анна проводит ещё 4 экскурсии

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Выборг: загадки Монрепо

Зайти в гости к легендарному Вяйнемёйнену, подивиться мистическим сказаниям и увидеть волшебный грот

Анна
Анна – Гид из Санкт-Петербурга
Таинственные древние руны, легенды и предания, странные исчезновения и сказочные сокровища ждут вас на нашей прогулке 👣.

Я поделюсь необычными историями и проведу по самым живописным местам парка Монрепо.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо

Что вас ожидает

Изящный Монрепо
Редкой красоты парк 🌳 с необычным названием имеет непростую судьбу. Я расскажу о владельцах поместья — баронах фон Николаи, архитекторах и художниках, создавших Mon Repos, в переводе значащем «мой покой», «моё отдохновение», а также о том, какую роль в его восстановлении сыграл Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Мы пройдем по горбатым Китайским мостикам, насладимся живописной панорамой, сидя в Чайной беседке и наберем воды в целебном источнике, который финны прозвали «Глазом».

Карельские мифы
Какие секреты таит изысканный музей-заповедник Монрепо? Кажется, в пейзажном парке XVIII века просто неоткуда взяться древним преданиям, но все не так просто. Роскошный ландшафтный Монрепо создали в «месте силы» — у величественных скал и древних валунов-свидетелей ледникового периода. Любуясь островом Людвигштайн и храмом Нептуна, вы проникнетесь атмосферой мистического карельского леса, а я дополню впечатления рассказом о Вяйнемёйнене — главном герое карело-финского эпоса Калевала. Вы узнаете о таинственных исчезновениях памятника древнему герою и поймете, как они связаны с сокровищами Андреа и волшебной мельницей Сампо. Я поделюсь историей 📖 возникновения и содержанием древних рун и объясню, какую роль они сыграли для коренного населения Карелии, а также покажу вам пещеру Медузы Горгоны и грот желаний, который пропускает только тех, у кого добрые помыслы.

Продолжение экскурсии
Эту экскурсию ⛳ можно совместить с мистической прогулкой по Выборгу. Скидка на вторую экскурсию составит 2000 рублей. Время экскурсии 🧭 в этом случае — более 7 часов.

Организационные детали

  • До Выборга из Петербурга мы поедем на скоростной электричке (ласточке) от Финляндского вокзала (час в пути). Билет 🎫 в одну сторону стоит 347 руб., оплачивается отдельно. Билет для гида оплачивается путешественниками.
  • Входной билет в парк Монрепо оплачивается дополнительно: 100 руб. /взросл., 50 руб. /дети 16-18 лет и пенсионеры, дети до 16 лет — бесплатно
  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого следующего участника составит 700 руб.
  • При желании за дополнительную плату мы можем посетить Выборгский замок 🏰, вход на Замковый остров 🏝️ — свободный, в музей 🖼 и на выставки платный
Начало и место завершения
🚩 у входа в Финляндский вокзал
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо
Выборг: загадки Монрепо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
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Анна проводит ещё 4 экскурсии

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