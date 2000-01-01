Порой кажется, что мы знаем о Петербурге всё или многое, но стоит вглядеться в детали, и город 🏙️ откроется с неожиданной стороны. У него богатейший образный язык, на его зданиях и сооружениях самая разная символика. О чем-то важном и интересном рассказывают нам персонажи античных мифов: Нептун и старец Морей, нимфы и богиня Афина, Дионис и Персефона, Геракл и Флора... Много десятилетий стоят на страже Петербурга его хранители: львы, сфинксы, гении Славы, Ангелы.

Часто ли мы обращаем внимание, что на многих наших зданиях разместились Гермес в крылатом шлеме или Медуза Горгона, задумываемся ли, что символизируют многочисленные орлы, где и зачем «поселились» богини судьбы?

Огромное количество храмов дает возможность вспомнить о христианской символике, а в некоторых местах сравнить их с таинственной символикой масонов.

Вместе мы внимательнее вглядимся в фасады Строгановского дворца и дворца Безбородко, домов Чичерина и Котомина, побываем у знаменитого Дома со львами и не менее известного Дома компании Зингер.

О маршруте

Будем двигаться пешком от Казанского собора по Невскому проспекту к Дворцовой площади, Адмиралтейству, Исаакиевской площади, затем по Почтамтской улице к Главпочтамту.