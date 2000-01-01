Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы сотню раз проходили по Невскому проспекту и видели Зимний дворец.

Скорее всего вы уже знаете все классические истории 📖 о появлении Петербурга.

Но замечали ли вы маленькие детали? Герои античных мифов, львы, сфинксы, ангелы… Это все есть на знакомых фасадах зданиях.

Что же они означают? Что хотел сказать архитектор этими символами? Мы прогуляемся от Казанского собора до Главпочтамта, рассмотрим детали фасадов и раскроем их тайны.
Задать вопрос

Экскурсия

2 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Загадки Петербурга
Загадки Петербурга

Что вы увидите

  • Казанский собор
  • Дом компании Зингер
  • Строгановский дворец
  • Дома Чичерина и Котомина
  • Дворцовая площадь
  • Адмиралтейство
  • Дом со львами
  • Исаакиевский собор
  • Дворец А. А. Безбородко
  • Главпочтамт
Порой кажется, что мы знаем о Петербурге всё или многое, но стоит вглядеться в детали, и город 🏙️ откроется с неожиданной стороны. У него богатейший образный язык, на его зданиях и сооружениях самая разная символика. О чем-то важном и интересном рассказывают нам персонажи античных мифов: Нептун и старец Морей, нимфы и богиня Афина, Дионис и Персефона, Геракл и Флора... Много десятилетий стоят на страже Петербурга его хранители: львы, сфинксы, гении Славы, Ангелы.
Часто ли мы обращаем внимание, что на многих наших зданиях разместились Гермес в крылатом шлеме или Медуза Горгона, задумываемся ли, что символизируют многочисленные орлы, где и зачем «поселились» богини судьбы?
Огромное количество храмов дает возможность вспомнить о христианской символике, а в некоторых местах сравнить их с таинственной символикой масонов.
Вместе мы внимательнее вглядимся в фасады Строгановского дворца и дворца Безбородко, домов Чичерина и Котомина, побываем у знаменитого Дома со львами и не менее известного Дома компании Зингер.
О маршруте
Будем двигаться пешком от Казанского собора по Невскому проспекту к Дворцовой площади, Адмиралтейству, Исаакиевской площади, затем по Почтамтской улице к Главпочтамту.
+Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 Санкт-Петербург, Казанская площадь
Место завершения
🏁 Почтамтская ул., 9, Санкт-Петербург
Загадки Петербурга
Загадки Петербурга
Загадки Петербурга
Загадки Петербурга
Загадки Петербурга

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия Д.
Наталия Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🏛История и архитектура⚙️Необычные#Для жителей Петербурга

Наталия Д. проводит ещё 5 экскурсий

О чем расскажут старинные особняки?
2 000
2 часа
О чем расскажут старинные особняки?
3 отзыва
Неизведанный Петергоф
3 500
4 часа
Неизведанный Петергоф
Дворы и храмы старинной Литейной части
2 000
2 часа
Дворы и храмы старинной Литейной части
Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
4 000
8 часов
Экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум
2 отзыва
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
2 500
2 часа
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
383 отзыва
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
267 отзывов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
622 отзыва
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
1 500
3 часа
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
295 отзывов
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
700
2 часа
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
62 отзыва
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Весь центр Петербурга с крыши
790
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1628 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге