Прогулка на байдарках вдоль парка 300-летия Санкт-Петербурга

Прогулка на байдарках вдоль парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Отличные виды на панораму города с воды, Зенит Арену и громаду Лахта центра.

Посмотрим красивый закат на фоне урбанистического пейзажа.
Закат в Парке на байдарке
Закат в Парке на байдарке
Закат в Парке на байдарке
Закат в Парке на байдарке
Закат в Парке на байдарке
Закат в Парке на байдарке

Что вы увидите 🤩

  • Зенит Арена
  • Лахта центр
  • Панорама города с воды
  • Финский залив
Что вас ждет
  • Прогулка на байдарках вдоль парка 300-летия Санкт-Петербурга.
  • Отличные виды на панораму города с воды, Зенит Арену и громаду Лахта центра.
  • Посмотрим красивый закат на фоне урбанистического пейзажа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
1 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве — байдарками, веслами, спасательными жилетами, водонепроницаемым оборудованием для телефонов и вещей
  • Инструктаж перед выходом на воду
  • Сопровождение инструктора
  • Фото и видео съемка
Где начинаем и завершаем
Начало: Приморский пр., 74
Завершение: Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по будням, с 20:00 до 22:30
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по будням, с 20:00 до 22:30

EasyRide
EasyRide
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