Прогулка на байдарках вдоль парка 300-летия Санкт-Петербурга.
Отличные виды на панораму города с воды, Зенит Арену и громаду Лахта центра.
Посмотрим красивый закат на фоне урбанистического пейзажа.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Билет
1 900 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве — байдарками, веслами, спасательными жилетами, водонепроницаемым оборудованием для телефонов и вещей
Инструктаж перед выходом на воду
Сопровождение инструктора
Фото и видео съемка
Где начинаем и завершаем
Начало: Приморский пр., 74
Завершение: Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по будням, с 20:00 до 22:30
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.