4.8
130 отзывов
Андрей И.
Андрей И. – Гид из Санкт-Петербурга
Архитектура и интерьеры Эрмитажа интересуют туристов не меньше, чем произведения искусство.

В богато украшенных комнатах и залах постоянно собираются посетители, которые в деталях рассматривают убранство.

Экскурсовод покажет вам самые впечатляющие помещения музея.

Вы увидите лоджии Рафаэля, Тронный зал, галерею с портретами героев Отечественной войны и другие комнаты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Залы Эрмитажа
Залы Эрмитажа

Что вы увидите

  • Малахитовый и Павильонный залы
  • Убранство Георгиевского и Тронного залов
  • Галерею героев 1812 года
  • Лоджии Рафаэля и другие экспозиции.
В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций. Вначале частный, а затем ставший публичным, он развивался более двух столетий, сыграв важную роль в русской культуре.
Одной из самых привлекательных особенностей Эрмитажа составляет архитектура залов - внутреннее пространство музея, декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности.
Музей воспринимается как исторически сложившийся комплекс, а его богатое убранство служит обрамлением произведений искусств.
Предлагаю Вам экскурсию ⛳ в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа.
Вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля, зал Леонардо, зал майолики с двумя шедеврами Рафаэля, величественный Гербовый зал, зал Древней живописи, прекрасную Иорданскую лестницу, поражающий своими размерами Николаевский зал, Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа и многое другое. Я расскажу Вам об убранстве и истории 📖 создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин, скульптуры, представленных в этих интерьерах.
Я постараюсь сделать это путешествие в мир прекрасного незабываемым событием во время вашего пребывания в Санкт-Петербурге.
Внимание: входной билет 🎫 не включен в стоимость экскурсии 🧭 окончания экскурсии:
    Дворцовая площадь
    Что входит
    • Увлекательная и познавательная экскурсия в сопровождении профессионального гида
    • Знакомство с примечательными комнатами дворца, в том числе: Малахитовым и Павильонным залами, Георгиевским и Тронным, с лоджией Рафаэля, залом Леонардо и многими другими
    Что не входит
    • Входные билеты в Эрмитаж.
    • Приобретение сувенирной продукции, по желанию.
    • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена.
    • Питание в ходе экскурсии.
    Начало
    🚩 Дворцовая площадь
    Место завершения
    🏁 по желанию туристов
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа
    Залы Эрмитажа

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Андрей И.
    Андрей И.
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    130 отзывов оставили туристы

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