В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций. Вначале частный, а затем ставший публичным, он развивался более двух столетий, сыграв важную роль в русской культуре.

Одной из самых привлекательных особенностей Эрмитажа составляет архитектура залов - внутреннее пространство музея, декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности.

Музей воспринимается как исторически сложившийся комплекс, а его богатое убранство служит обрамлением произведений искусств.

Предлагаю Вам экскурсию ⛳ в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа.

Вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля, зал Леонардо, зал майолики с двумя шедеврами Рафаэля, величественный Гербовый зал, зал Древней живописи, прекрасную Иорданскую лестницу, поражающий своими размерами Николаевский зал, Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа и многое другое. Я расскажу Вам об убранстве и истории 📖 создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин, скульптуры, представленных в этих интерьерах.

Я постараюсь сделать это путешествие в мир прекрасного незабываемым событием во время вашего пребывания в Санкт-Петербурге.