Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Занимательные истории новогоднего Петербурга

Полюбоваться волшебно украшенным городом и услышать самое любопытное о праздничных традициях

Мария
Мария – Гид из Санкт-Петербурга
Новый год — это время чудес: приглашаю вас и ваших детей вместе со мной погрузиться в атмосферу предпраздничного Петербурга! Мы пройдем от Стрелки Васильевского острова до Дворцовой площади, по пути поиграем, порешаем загадки и задачки.

Я расскажу, как отмечали Рождество и новолетие в нашем городе, и раскрою занимательные факты об атрибутах праздника.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Занимательные истории новогоднего Петербурга
Занимательные истории новогоднего Петербурга

Что вас ожидает

Новогодняя сказка
Улицы города станут декорациями к нашей экскурсии: Стрелка Васильевского острова, где мы вспомним появление красавицы-елочки, река Нева — участник уличных гуляний, сияющий Дворцовый мост. Мы заглянем в Александровский сад, пройдем по Невскому проспекту и поговорим о том, как украшали дом и город 🏙️ в прежние времена, а на Дворцовой площади увидим главную ёлку Северной столицы!

Истории о празднике
Как отмечали Новый год и Рождество раньше, когда Санкт-Петербург только-только появился на карте? Я расскажу о главных традициях и атрибутах праздников и помогу представить, как в прошлом они проходили в нашем городе. Вы узнаете, какие подарки было принято дарить, как менялись елочные игрушки и как наряжали улицы. А еще детей ждут веселые игры, загадки и задания, а также новогодние сувениры 🎁 — ведь какой же Новый год без подарков!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет детям от 6 до 12 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Ребёнка на экскурсии 🧭 обязательно должен сопровождать взрослый
Начало и место завершения
🚩 на стрелке Васильевского острова
Занимательные истории новогоднего Петербурга
Занимательные истории новогоднего Петербурга
Занимательные истории новогоднего Петербурга
Занимательные истории новогоднего Петербурга
Занимательные истории новогоднего Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария, и я профессиональный экскурсовод. Я влюблена в Питер и на каждой экскурсии делюсь своей любовью с туристами. Для меня важно, чтобы люди с моих экскурсий уходили в отличном настроении и с желанием изучать наш город всё больше и больше. Я вожу авторские пешеходные экскурсии по разных районам Санкт-Петербурга. Особенно мне нравится работать с детьми, ведь по первому образованию я педагог. И когда мне удаётся заинтересовать маленьких путешественников историей и культурой Санкт-Петербурга, то это лучшая награда за мою работу! В Питере я живу с рождения, с самого детства люблю гулять по городу и его музеям. Продолжаю вновь и вновь открывать что-то ранее неизведанное и интересное в разных уголках нашего города и охотно делюсь знаниями и находками с туристами.
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