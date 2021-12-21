Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей

Полюбоваться волшебно украшенным городом и услышать самое любопытное о праздничных традициях

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1 отзыв
В группе
до 15 чел.
Новый год — это время чудес: приглашаю вас и ваших детей вместе со мной погрузиться в атмосферу предпраздничного Петербурга! Мы пройдем от Стрелки Васильевского острова до Дворцовой площади, по пути поиграем, порешаем загадки и задачки.

Я расскажу, как отмечали Рождество и новолетие в нашем городе, и раскрою занимательные факты об атрибутах праздника.
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
Занимательные истории новогоднего Петербурга для детей и родителей
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Что вас ожидает

Новогодняя сказка

Улицы города станут декорациями к нашей экскурсии: Стрелка Васильевского острова, где мы вспомним появление красавицы-елочки, река Нева — участник уличных гуляний, сияющий Дворцовый мост. Мы заглянем в Александровский сад, пройдем по Невскому проспекту и поговорим о том, как украшали дом и город в прежние времена, а на Дворцовой площади увидим главную ёлку Северной столицы.

Истории о празднике

Как отмечали Новый год и Рождество раньше, когда Санкт-Петербург только-только появился на карте? Я расскажу о главных традициях и атрибутах праздников и помогу представить, как в прошлом они проходили в нашем городе. Вы узнаете, какие подарки было принято дарить, как менялись елочные игрушки и как наряжали улицы. А еще детей ждут веселые игры, загадки и задания, а также новогодние сувениры — ведь какой же Новый год без подарков!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет детям от 6 до 12 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Ребёнка на экскурсии обязательно должен сопровождать взрослый

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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