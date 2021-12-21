Что вас ожидает

Новогодняя сказка

Улицы города станут декорациями к нашей экскурсии: Стрелка Васильевского острова, где мы вспомним появление красавицы-елочки, река Нева — участник уличных гуляний, сияющий Дворцовый мост. Мы заглянем в Александровский сад, пройдем по Невскому проспекту и поговорим о том, как украшали дом и город в прежние времена, а на Дворцовой площади увидим главную ёлку Северной столицы.

Истории о празднике

Как отмечали Новый год и Рождество раньше, когда Санкт-Петербург только-только появился на карте? Я расскажу о главных традициях и атрибутах праздников и помогу представить, как в прошлом они проходили в нашем городе. Вы узнаете, какие подарки было принято дарить, как менялись елочные игрушки и как наряжали улицы. А еще детей ждут веселые игры, загадки и задания, а также новогодние сувениры — ведь какой же Новый год без подарков!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет детям от 6 до 12 лет.

Организационные детали