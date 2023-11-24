1 день

Автобусная обзорная экскурсия. Посещение Крейсера «Аврора»

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 14:00.

Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on - hop off».

Вас ждет увлекательное путешествие по городу, который вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности.

Вы можете самостоятельно строить маршрут своего первого дня, выходить из автобуса и заходить в него там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.

Посещение крейсера «Аврора» - на одной из остановок автобуса мы предлагаем Вам посетить уникальный исторический памятник России, олицетворение ее военно-морского могущества – корабль-музей, легендарную «Аврору».

Этот крейсер прошел через три войны, стал свидетелем двух революций 1917 года – Февральской и Октябрьской, был и остаётся поныне школой для многих поколений морских офицеров.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.