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Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации

Дина
Дина – Гид из Санкт-Петербурга
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации

Что вы увидите

  • вы побываете в уединенном доме
  • послушаете птиц утром
  • тишину вечером
  • попьете чай из угольного самовара.
Добро пожаловать в мир деревенского быта, который окружал наших дедушек и бабушек. Добро пожаловать в наше поместье, в настоящий дом-музей, где вы с удовольствием проведете выходные!

Что вас ждет:

  • отреставрированные аутентичные интерьеры русской избы,
  • посуда ручной работы,
  • вода из колодца,
  • чай из угольного самовара,
  • тишина, щи, пироги и каши из русской печи, мастер-класс по лепке пельменей и варенкиов.
  • Дом находится в глухой заброшенной деревне.
  • В доме есть огромный чердак, который перестроен во второй этаж, там лежат матрасы с сеном и вообще отличное пространство.
Есть баня. Выход из бани- прямо в поле!
Своя творческая мастерская, где проводим мастер-классы по лепке из глины, ткачеству.
Что входит
  • проживание для 2-х человек, завтрак включен
  • дети и собаки живут бесплатно
Что не входит
  • дополнительно оплачивается:
  • каждый следующий человек свыше 2-х
  • деревенская баня - 1000 р, без ограничения по времени, с вениками и морсом своего приготовления
  • мастер -класс по лепке пельменей-вареников- 500 р за 1 чел (в результате получите вкусный и интерерсный ужин)
  • мастер-класс по керамике- 1600 р за 1 чел (в результате получите свое готовое изделие)
  • мастер-класс по ткачеству- 1000 р за 1 чел (в результате вы получите свой тканый коврик или салфетку)
Начало и место завершения
🚩 Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Придорожная
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации
Затеряйтесь в глуши, забудьте о цивилизации

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дина
Дина
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