Что вы увидите
- вы побываете в уединенном доме
- послушаете птиц утром
- тишину вечером
- попьете чай из угольного самовара.
Добро пожаловать в мир деревенского быта, который окружал наших дедушек и бабушек. Добро пожаловать в наше поместье, в настоящий дом-музей, где вы с удовольствием проведете выходные!
Что вас ждет:
- отреставрированные аутентичные интерьеры русской избы,
- посуда ручной работы,
- вода из колодца,
- чай из угольного самовара,
- тишина, щи, пироги и каши из русской печи, мастер-класс по лепке пельменей и варенкиов.
- Дом находится в глухой заброшенной деревне.
- В доме есть огромный чердак, который перестроен во второй этаж, там лежат матрасы с сеном и вообще отличное пространство.
Есть баня. Выход из бани- прямо в поле!
Своя творческая мастерская, где проводим мастер-классы по лепке из глины, ткачеству.
Что входит
- проживание для 2-х человек, завтрак включен
- дети и собаки живут бесплатно
Что не входит
- дополнительно оплачивается:
- каждый следующий человек свыше 2-х
- деревенская баня - 1000 р, без ограничения по времени, с вениками и морсом своего приготовления
- мастер -класс по лепке пельменей-вареников- 500 р за 1 чел (в результате получите вкусный и интерерсный ужин)
- мастер-класс по керамике- 1600 р за 1 чел (в результате получите свое готовое изделие)
- мастер-класс по ткачеству- 1000 р за 1 чел (в результате вы получите свой тканый коврик или салфетку)
Начало и место завершения
🚩 Новгородская обл., Любытинский р-н, д. Придорожная
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дина
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