Добро пожаловать в мир деревенского быта, который окружал наших дедушек и бабушек. Добро пожаловать в наше поместье, в настоящий дом-музей, где вы с удовольствием проведете выходные!

Что вас ждет:

отреставрированные аутентичные интерьеры русской избы,

посуда ручной работы,

вода из колодца,

чай из угольного самовара,

тишина, щи, пироги и каши из русской печи, мастер-класс по лепке пельменей и варенкиов.

Дом находится в глухой заброшенной деревне.

В доме есть огромный чердак, который перестроен во второй этаж, там лежат матрасы с сеном и вообще отличное пространство.

Есть баня. Выход из бани- прямо в поле!

Своя творческая мастерская, где проводим мастер-классы по лепке из глины, ткачеству.