Петропавловская крепость - первое сооружение, построенное в Санкт-Петербурге и отмечающее день своего рождения одновременно с Северной столицей ⭐️ время экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории 📖 города и строительстве крепости и почему она ни разу участвовала в сражениях. Увидим первую площадь города. Узнаем, кем был "дедушка российского флота". Посмотрим на самый необычный памятник Петру Первому.

Отправимся в Петропавловский собор, который является усыпальницей российских императоров. Увидим могилу Петра I и других русских царей и узнаем, почему Николая II и его семью похоронили вне собора. А также (по желанию) посетим Тюрьму Трубецкого бастиона, первым заключенным которой был родной сын Петра I.

Экскурсия по Петропавловской крепости и ее окрестностям позволит вам погрузиться в историю Санкт-Петербурга и царской династии.