  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Здесь начинался город. Прогулка по Петропавловской крепости.

Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Здесь начинался город.

Прогулка по Петропавловской крепости.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Здесь начинался город. Прогулка по Петропавловской крепости.
Здесь начинался город. Прогулка по Петропавловской крепости.

Что вы увидите

  • Петропавловская крепость Петропавловский собой и великокняжеская усыпальница
Петропавловская крепость - первое сооружение, построенное в Санкт-Петербурге и отмечающее день своего рождения одновременно с Северной столицей ⭐️ время экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории 📖 города и строительстве крепости и почему она ни разу участвовала в сражениях. Увидим первую площадь города. Узнаем, кем был "дедушка российского флота". Посмотрим на самый необычный памятник Петру Первому.
Отправимся в Петропавловский собор, который является усыпальницей российских императоров. Увидим могилу Петра I и других русских царей и узнаем, почему Николая II и его семью похоронили вне собора. А также (по желанию) посетим Тюрьму Трубецкого бастиона, первым заключенным которой был родной сын Петра I.
Экскурсия по Петропавловской крепости и ее окрестностям позволит вам погрузиться в историю Санкт-Петербурга и царской династии.
Что входит
  • Экскурсия по Петропавловской крепости
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Только собор 550/300/250р/чел (взр/шк/пенс)
  • Собор+тюрьма 750/400/300 р/чел (взр/шк/пенс)
Начало
🚩 Метро Горьковская
Место завершения
🏁 Петропавловская крепость
Здесь начинался город. Прогулка по Петропавловской крепости.
Здесь начинался город. Прогулка по Петропавловской крепости.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елизавета Г.
Елизавета Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елизавета Г. проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
3 500
3 часа
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Пешком по Петербургу
3 500
3 часа
Пешком по Петербургу
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле
7 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автомобиле

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2059 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1511 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
764 отзыва
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва