Петропавловская крепость Петропавловский собой и великокняжеская усыпальница
Петропавловская крепость - первое сооружение, построенное в Санкт-Петербурге и отмечающее день своего рождения одновременно с Северной столицей ⭐️ время экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Петропавловской крепости и её окрестностям. Узнаем об истории 📖 города и строительстве крепости и почему она ни разу участвовала в сражениях. Увидим первую площадь города. Узнаем, кем был "дедушка российского флота". Посмотрим на самый необычный памятник Петру Первому.
Отправимся в Петропавловский собор, который является усыпальницей российских императоров. Увидим могилу Петра I и других русских царей и узнаем, почему Николая II и его семью похоронили вне собора. А также (по желанию) посетим Тюрьму Трубецкого бастиона, первым заключенным которой был родной сын Петра I.
Экскурсия по Петропавловской крепости и ее окрестностям позволит вам погрузиться в историю Санкт-Петербурга и царской династии.
Что входит
Экскурсия по Петропавловской крепости
Что не входит
Входные билеты:
Только собор 550/300/250р/чел (взр/шк/пенс)
Собор+тюрьма 750/400/300 р/чел (взр/шк/пенс)
Начало
🚩 Метро Горьковская
Место завершения
🏁 Петропавловская крепость
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.