В основе экскурсии — исследование, построенное на архивных материалах, воспоминаниях современниц и англоязычных источниках. Я расскажу, чем занимались и кем были первые российские депутатки, раскрою историю женского батальона от его начала до трагического конца, и помогу разобраться, как забастовки телефонисток влияли на жизнь Петрограда.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

О формате

Прогулка продлится от 40 до 60 минут, не больше. За это время успеем поговорить о битвах суфражисток за избирательные урны, русской Жанне д’Арк и правах содержательниц публичных домов. Главными героинями моих историй станут женщины Второго Адмиралтейского острова. Расскажу об их жизни, любви, семейных легендах и профессиональных достижениях.

О маршруте

Адмиралтейская районная дума — поговорим об одних из первых депутаток, избранных в России

Гостиница «Астория» — выясним, как создавался женский батальон смерти

Центральная городская телефонная станция — рассмотрим эффективность забастовки телефонисток

А почему эспрессо?

Не путайте с экспресс-форматом! (хотя это тоже про мою экскурсию, см. выше). Я добавил в прогулку опцию мобильного заказа: перед экскурсией вы сообщите мне, какой кофе предпочитаете, я куплю его в близлежащей кофейне, и он будет вас ждать на встрече.

Организационные детали

Выбранный вами кофе оплачивается отдельно.