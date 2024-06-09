В основе экскурсии — исследование, построенное на архивных материалах, воспоминаниях современниц и англоязычных источниках.
Я расскажу, чем занимались и кем были первые российские депутатки, раскрою историю женского батальона от его начала до трагического конца, и помогу разобраться, как забастовки телефонисток влияли на жизнь Петрограда.
Я расскажу, чем занимались и кем были первые российские депутатки, раскрою историю женского батальона от его начала до трагического конца, и помогу разобраться, как забастовки телефонисток влияли на жизнь Петрограда.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
О формате
Прогулка продлится от 40 до 60 минут, не больше. За это время успеем поговорить о битвах суфражисток за избирательные урны, русской Жанне д’Арк и правах содержательниц публичных домов. Главными героинями моих историй станут женщины Второго Адмиралтейского острова. Расскажу об их жизни, любви, семейных легендах и профессиональных достижениях.
О маршруте
- Адмиралтейская районная дума — поговорим об одних из первых депутаток, избранных в России
- Гостиница «Астория» — выясним, как создавался женский батальон смерти
- Центральная городская телефонная станция — рассмотрим эффективность забастовки телефонисток
А почему эспрессо?
Не путайте с экспресс-форматом! (хотя это тоже про мою экскурсию, см. выше). Я добавил в прогулку опцию мобильного заказа: перед экскурсией вы сообщите мне, какой кофе предпочитаете, я куплю его в близлежащей кофейне, и он будет вас ждать на встрече.
Организационные детали
Выбранный вами кофе оплачивается отдельно.
в четверг и пятницу в 17:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 12:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 17:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 12:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Максим, и я верю в то, что за хорошей экскурсией стоит прежде всего хорошее исследование. Именно поэтому в моих экскурсиях я использую архивы и западную русистику. Также убежден, что экскурсии не должны быть монологом и слишком длинными. Вот такое трио из принципов:)Задать вопрос
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