10 отзывов оставили туристы

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Жизнь простых людей в Петербурге

5
10 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы познакомитесь с обратной стороной Петербурга, которая прячется от посторонних глаз во дворах-колодцах и за яркими фасадами домов.

Вместе с профессиональным экскурсоводом вы свернёте с шумных улиц города и окажитесь в совершенно другом мире.

За парадными фасадами скрывается иной Петербург: гид расскажет, как строился город 🏙️, как жили и живут люди в центре Северной столицы ⭐️.

Вы увидите самый яркий двор Петербурга, который кардинально отличается от всех мест, что вы посетите.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге
Санкт-Петербург — город 🏙️ красивых 🤩 парадных улиц. Именно таким его видят путешественники из окон экскурсионных автобусов или прогуливаясь по главным улицам.
А что скрывают за собой стройные ряды фасадов зданий? Какие тайны хранят петербургские дворы?
"Жизнь простых людей" - это пешеходный вариант автомобильной экскурсии 🧭 "Обратная сторона Петербурга".
Вы познакомитесь с неповторимой атмосферой непарадного Петербурга, окажетесь в самых мрачных и одновременно прекрасных дворах-колодцах.
Узнаете как застраивался город, и в результате чего появились эти каменные мешки. Я расскажу вам о том, как жили и живут люди в центре Северной столицы ⭐️, какие секреты и тайны хранят в себе ее дворы. Экскурсия ⛳ приведет вас в необычное место, яркое и позитивное настолько, насколько это возможно для непарадного Петербурга.
За 1, 5 вы увидите совершенно другой город, и поверьте, его обратная сторона не оставит вас равнодушными.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные затраты
Начало
🚩 метро "Спортивная", ул. Блохина, 33/1
Место завершения
🏁 ул. Ленина, дом 19
Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге
Жизнь простых людей в Петербурге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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10 отзывов оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 5 экскурсий

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