10 отзывов оставили туристы

Санкт-Петербург — город 🏙️ красивых 🤩 парадных улиц. Именно таким его видят путешественники из окон экскурсионных автобусов или прогуливаясь по главным улицам.

А что скрывают за собой стройные ряды фасадов зданий? Какие тайны хранят петербургские дворы?

"Жизнь простых людей" - это пешеходный вариант автомобильной экскурсии 🧭 "Обратная сторона Петербурга".

Вы познакомитесь с неповторимой атмосферой непарадного Петербурга, окажетесь в самых мрачных и одновременно прекрасных дворах-колодцах.

Узнаете как застраивался город, и в результате чего появились эти каменные мешки. Я расскажу вам о том, как жили и живут люди в центре Северной столицы ⭐️, какие секреты и тайны хранят в себе ее дворы. Экскурсия ⛳ приведет вас в необычное место, яркое и позитивное настолько, насколько это возможно для непарадного Петербурга.

За 1, 5 вы увидите совершенно другой город, и поверьте, его обратная сторона не оставит вас равнодушными.