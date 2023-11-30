Хотите, чтобы зима прошла с размахом? Устройте себе активный день на открытом воздухе, а затем расслабленный вечер в спа. А мы подскажем место, где за развлечениями не нужно никуда уезжать, потому что здесь есть всё! Развлечений не перечесть: сафари в компании хаски, катание на тюбинге по заснеженному полю, каток, подогреваемый бассейн и джакузи на улице.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь провести день за городом в окружении зимней природы, зарядиться позитивными эмоциями от общения с добродушными хаски, а также побаловать себя в спа с открытым бассейном. К вашим услугам:

снежное сафари на собачьей упряжке

катание на тюбинге по заснеженному полю для гольфа

посещение спа-центра с подогреваемым бассейном и джакузи на улице, сауной и русской парной

В стоимость включён обед в ресторане на территории загородного клуба. По желанию можно посетить уличный каток. Работает прокат коньков.

Организационные детали