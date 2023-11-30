Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Взбодриться зимними забавами и понежиться в спа-центре

Хотите, чтобы зима прошла с размахом? Устройте себе активный день на открытом воздухе, а затем расслабленный вечер в спа.

А мы подскажем место, где за развлечениями не нужно никуда уезжать, потому что здесь есть всё! Развлечений не перечесть: сафари в компании хаски, катание на тюбинге по заснеженному полю, каток, подогреваемый бассейн и джакузи на улице.
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа
Зима all inclusive: хаски-сафари, тюбинг и спа

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь провести день за городом в окружении зимней природы, зарядиться позитивными эмоциями от общения с добродушными хаски, а также побаловать себя в спа с открытым бассейном. К вашим услугам:

  • снежное сафари на собачьей упряжке
  • катание на тюбинге по заснеженному полю для гольфа
  • посещение спа-центра с подогреваемым бассейном и джакузи на улице, сауной и русской парной

В стоимость включён обед в ресторане на территории загородного клуба. По желанию можно посетить уличный каток. Работает прокат коньков.

Организационные детали

  • Посещение СПА в отеле на 2 часа включает аренду полотенец и халата. Вещи можно оставить в шкафчиках с замком. Необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
  • Хаски-сафари включает инструктаж, знакомство с хаски, сафари 10 минут на одной упряжке, фото и обнимашки с собаками

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Ломоносовском районе Ленинградской области
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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