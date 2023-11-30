Взбодриться зимними забавами и понежиться в спа-центре
Хотите, чтобы зима прошла с размахом? Устройте себе активный день на открытом воздухе, а затем расслабленный вечер в спа.
А мы подскажем место, где за развлечениями не нужно никуда уезжать, потому что здесь есть всё! Развлечений не перечесть: сафари в компании хаски, катание на тюбинге по заснеженному полю, каток, подогреваемый бассейн и джакузи на улице.
А мы подскажем место, где за развлечениями не нужно никуда уезжать, потому что здесь есть всё! Развлечений не перечесть: сафари в компании хаски, катание на тюбинге по заснеженному полю, каток, подогреваемый бассейн и джакузи на улице.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь провести день за городом в окружении зимней природы, зарядиться позитивными эмоциями от общения с добродушными хаски, а также побаловать себя в спа с открытым бассейном. К вашим услугам:
- снежное сафари на собачьей упряжке
- катание на тюбинге по заснеженному полю для гольфа
- посещение спа-центра с подогреваемым бассейном и джакузи на улице, сауной и русской парной
В стоимость включён обед в ресторане на территории загородного клуба. По желанию можно посетить уличный каток. Работает прокат коньков.
Организационные детали
- Посещение СПА в отеле на 2 часа включает аренду полотенец и халата. Вещи можно оставить в шкафчиках с замком. Необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
- Хаски-сафари включает инструктаж, знакомство с хаски, сафари 10 минут на одной упряжке, фото и обнимашки с собаками
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Ломоносовском районе Ленинградской области
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы организуем программы для туристов и игроков в гольф с 2016 года. Занимаемся приемом путешественников из России и со всего мира, включая VIP клиентов. Всегда индивидуальный подход к каждому гостю и соответствие высоким международным стандартам в обслуживании.
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