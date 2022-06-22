После встречи в аэропорту Санкт-Петербурга (прилет до 9 утра) или на ж/д вокзале мы на автобусе отправляемся навстречу приключениям!

Едем в гости к ласковым, дружелюбным хаски в посёлок Куркиёки, Лахденпохский район.

По приезду в питомник нас встретят истинные мастера своего дела, которые посвятили свою жизнь ездовому спорту.

Они познакомят нас с пушистыми призерами международных гонок и расскажут о них интересные факты.

А впереди нас ждет карельское сафари на собачьих упряжках.

Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами.

Мы получаем огромный заряд радости, тиская их.

Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и, после подробного инструктажа, вслед за каюром мчимся по побережью Ладожского озера, где мы впервые увидим знаменитые Ладожские шхеры.

Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Зимой они покрываются причудливыми ледовыми наплесками.

Вдоволь накатавшись, угостимся горячим чаем с ароматными пирогами в питомнике и отправимся дальше.

К вечеру мы прибудем на пристань Сортавалы, откуда на аэросанях отправимся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).

Здесь нас ждет размещение в глэмпинге и приветственный ужин с блюдами карельской кухни.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.