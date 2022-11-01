Зимние каникулы в Петербурге

Путешествие для детей и их родителей

Путешествие для детей и их родителей, которое познакомит с городом в простой и увлекательной форме. Вас ждут все основные пригороды: Петергоф, Царское село и Кронштадт.

Познакомимся с Петербургом в рамках пешеходных экскурсий, чтобы школьникам было интереснее самостоятельно изучать город. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Зимние каникулы в Петербурге
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает 🤩

Рождественская сказка
Рождественская сказка
Проведем рождество в самом красивом городе нашей страны с невероятной атмосферой
Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Будем любоваться имперским размахом площадей, вглядываться в замысловатые элементы фасадов и питаться духом старого города
Насыщенная программа
Насыщенная программа
Всего за пять дней посетим самые интересные достопримечательности и любимые места местного населения

Программа тура по дням

1 день

3 января. Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе— гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе— гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга».

Миражный, призрачный, нереальный, таинственный Петербург не всегда откроет свои загадки обывателю.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с необычным Петербургом, исторические декорации которого хранят множество загадочных сюжетов и реальных персонажей.

13:00 Экскурсия «Тайны аптеки Пеля».

Вы познакомитесь с удивительной историей старинной аптеки доктора Пеля и сыновей, загадаете заветные желания возле таинственной башни Грифонов и узнаете секрет получения философского камня, посетив таинственную лабораторию в подвалах аптеки.

В завершении экскурсии вас ждет еще один сюрприз: настоящее бомбоубежище времен ВОВ.

14:30 Окончание программы в центре города у метро «Василеостровская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей— заказывать заранее).

3 января. Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга»3 января. Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга»3 января. Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга»3 января. Автобусная экскурсия «Легенды и мифы Петербурга»
2 день

4 января. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе— гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе— гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Загородная автобусная экскурсия «В те дни в таинственных долинах…» в Царское Село с посещением Лицея.

«Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет,»— писал А. С. Пушкин о Царском селе.

Отправимся туда, где прошли юные годы поэта, где среди царскосельских парков формировался круг лицейского братства.

Во время экскурсии вы посетите знаменитый Лицей, увидите большой парадный зал, библиотеку, учебные классы и комнаты воспитанников, узнаете об особенностях их жизни и быта.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей— заказывать заранее).

16:00 Трансфер в Санкт-Петербург.

17:30 Окончание в гостиницах «Азимут» и «Москва».

Дополнительно: посещение Гранд-Макет Россия — самого большого макета в нашей стране площадью 800 квадратных метров, где представлена повседневная жизнь всех регионов России.

Под одной крышей на едином поле авторы макета постарались объединить наиболее характерные образы, ассоциирующиеся с нашей Родиной, и «вдохнули» в них жизнь.

Вы увидите спешащие по своим неотложным делам поезда, машины, автобусы… благодаря использованию множества светодиодов создаётся ощущение смены дня и ночи.

Стоимость посещения 690 руб. /взрослый с 14 лет, 450 руб. /дети до 13 лет.

4 января. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село4 января. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село4 января. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село4 января. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село
3 день

5 января. Пешеходная экскурсия «Васильевский остров - остров музеев»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

Пешеходный день.

Проезд на общественном транспорте или пешком. Оплата самостоятельно на месте.

10:00 Встреча с экскурсоводом на выходе из метро «Василеостровская»— у памятника конке (табличка «В сердце Петербурга»).

Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев».

Васильевский – самый большой остров в дельте Невы.

Это музей под открытым небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования.

Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, основанный Петром I, — Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое Петербурга и шагать в ногу со временем.

12:30 Экскурсия в Зоологический музей, где вы познакомитесь с одной из трех крупнейших в мире коллекций различных типов животных от беспозвоночных и амфибий до млекопитающих, а также увидите знаменитый «мамонтовый» зал.

Собрание музея насчитывает более 30 тыс. экспонатов, представляющих мир животных всей нашей планеты.

Во время экскурсии вас ждёт увлекательный рассказ об истории коллекции, которая появилась ещё в петровскую эпоху.

14:30 Окончание программы в центре города на Университетской набережной.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей – заказывать заранее).

5 января. Пешеходная экскурсия «Васильевский остров - остров музеев»5 января. Пешеходная экскурсия «Васильевский остров - остров музеев»5 января. Пешеходная экскурсия «Васильевский остров - остров музеев»5 января. Пешеходная экскурсия «Васильевский остров - остров музеев»
4 день

6 января. Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе— гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе— гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью.

Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие.

Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.

Посетим парадный центр современного Петербурга— Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.

Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности.

Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.

Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города— Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.

В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу — это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

Также можно виртуально заглянуть во дворцы и музеи.

Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей— заказывать заранее).

Дополнительно: Посещение музея железных дорог России — главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции, благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее.

Стоимость входа в музей с экскурсией: 700 руб. /чел, 500 руб. /чел., без экскурсии: 400 руб. /чел., 200 руб. /чел.

6 января. Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу»6 января. Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу»6 января. Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу»6 января. Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу»
5 день

7 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе— гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе— гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Мы посетим одну них – Собственную Его Императорского Величества дачу (Александрию) с небольшим уютным дворцом Коттедж— любимой летней резиденций семьи императора Николая I.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу — величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей— заказывать заранее).

16:00 Трансфер в Санкт-Петербург.

17:30 Окончание в гостиницах «Азимут» и «Москва».

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями.

Стоимость 800 руб. /взрослый, 600 руб. /школьник, студент, 400 руб. /пенсионер.

7 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»7 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»7 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»7 января. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
6 день

8 января. Пешеходная экскурсия по городу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

Пешеходный день.

Проезд на общественном транспорте или пешком. Оплата самостоятельно на месте.

10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (напротив здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга).

10:00-12:00 Пешеходная экскурсия с интерактивными элементами «Люблю тебя, Петра творенье».

Совершим путешествие по городу, созданному по велению Петра I и до сих пор следующего его заветам.

Выполняя творческие задания, школьники узнают, в чём секрет парадных площадей Петербурга, где искать верблюда и невский трезубец.

Вы увидите самый широкий мост и колонну, которая стоит без единой опоры, прикоснётесь к тем, кто держит небесный свод, и познакомитесь с известными петербуржцами, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом.

12:00 Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.

13:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей – заказывать заранее).

Дополнительно: 13:30 Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце— бывшей резиденции российских монархов.

Посещение с экскурсией 1500 руб. /чел.

8 января. Пешеходная экскурсия по городу8 января. Пешеходная экскурсия по городу8 января. Пешеходная экскурсия по городу8 января. Пешеходная экскурсия по городу
7 день

9 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе— гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Или 15:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей— заказывать заранее).

19:30Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

9 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт9 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт9 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт9 января. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в период 03.01.23-09.01.23 в зависимости от размещения, руб:

Москва 4* (Санкт-Петербург),

завтрак "шведский стол"

Двухместный ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый

Стандарт

Комфорт

16 000

15 800

20 600

17 800

17 000

24 400

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург),

завтрак "накрытие"

Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый Одноместный Взрослый Двухместный с двуспальной кроватью Взрослый Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Одноместный Взрослый

Смарт без кухни

Смарт

Стандартный

14 400

17 800

14 800

18 800

15600

15 800

20 400

Двухместный

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург),

завтрак "шведский стол"

standart

15 800 (с раздельными кроватями)

15 800

20 400

Азимут 4* (Санкт-Петербург),

завтрак "шведский стол"

Smart standart

17 400

-

21 800

Атриум 3* (Санкт-Петербург),

завтрак "шведский стол"

standart

15 600

15 200

19 800

Скидка детям до 16 лет — 400 руб.

Варианты проживания

Москва 4*

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*Москва 4*

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км). Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала и Дворцовой площади составляет соответственно 4,4 км и 4,5 км.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

В 3,7 км от апарт-отеля YARD Residence находится Государственный Русский музей, а в 3,8 км — Летний сад. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24 км.

Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*Ярд Резиденс Апарт Отель 4*

Фонтанка 3*

4 ночи

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны.

Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Фонтанка 3*Фонтанка 3*Фонтанка 3*Фонтанка 3*Фонтанка 3*Фонтанка 3*

Азимут 4*

4 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

На территории установлены банкоматы.

Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*Азимут 4*

Атриум 3*

4 ночи

Этот отель расположен в Санкт-Петербурге, на знаменитом Невском проспекте, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Александра Невского». Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель «Атриум» находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, феном и тапочками.

В отеле «Атриум» работает ресторан Bier Konig, в котором подают блюда немецкой кухни, в том числе домашние колбаски и рагу. В уютном баре предлагают 20 видов разливного пива. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» с горячими и холодными блюдами.

Атриум 3*Атриум 3*Атриум 3*Атриум 3*Атриум 3*Атриум 3*Атриум 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние👩‍👧‍👦Для детей

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3 770 за всё до 6 чел.
Эрмитаж для детей и их родителей
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
14 отзывов
Эрмитаж для детей и их родителей
Раскрыть тайны одного из главных музеев мира с историком культуры
5 ноя
6 ноя
9 ноя
12 ноя
5 200 за всё до 4 чел.
Весь мир Петербурга за один день
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
3 отзыва
Весь мир Петербурга за один день
Приглашаю вас отправиться в автомобильно-пешеходное путешествие
По договоренности
Сегодня
Завтра
31 окт
2 ноя
9 000 за всё до 4 чел.
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