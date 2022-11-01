4 день

6 января. Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе— гости из отеля «А-отель Фонтанка».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе— гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».

Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью.

Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие.

Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.

Посетим парадный центр современного Петербурга— Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей.

Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности.

Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.

Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города— Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.

В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу — это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя.

Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта.

Также можно виртуально заглянуть во дворцы и музеи.

Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения.

14:30 Свободное время для обеда (обед 500 рублей— заказывать заранее).

Дополнительно: Посещение музея железных дорог России — главного железнодорожного музея России и одного из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Здесь вас ждут редкие и легендарные паровозы, тепловозы, вагоны самых разных типов и, конечно, интерактивные панели и инсталляции, благодаря которым путешествие в прошлое станет ещё увлекательнее.

Стоимость входа в музей с экскурсией: 700 руб. /чел, 500 руб. /чел., без экскурсии: 400 руб. /чел., 200 руб. /чел.