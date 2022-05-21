Тур на Ладожские шхеры и в Рускеала из Санкт-Петербурга
Откройте для себя невероятные красоты Карелии в течение 1 дня! Экскурсия на аэросанях по Ладожским шхерам и прогулка по горному парку Рускеала!
Маршрут
СПб — Ладожские шхеры — Рускеала — СПб
Важная информация
Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
Обращаем ваше внимание — в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Место в аэросанях (до 4 человек) или в аэролодке (до 7 человек)
Прогулка и экскурсия по Ладожским шхерам
Самостоятельная прогулка по о. Хонкасало
Что не входит
Питание
Входной билет в горный парк Рускеала (400р. — взрослый, 200 р. — студенты, 150 р. — школьники)
Входной билет на эко-тропу Ахвенкоски (200р.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 2
Завершение: Казанский собор, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магия — ваш гид в Санкт-Петербурге
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