Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»

Всего за один день вам откроются невероятные красоты карельской природы! Вы прокатитесь по Ладожским шхерам на

Всего за один день вам откроются невероятные красоты карельской природы! Вы прокатитесь по Ладожским шхерам на аэросанях, а затем отправитесь на экскурсию по горному парку «Рускеала».
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»
Зимние Ладожские шхеры и горный парк «Рускеала»

Что вас ожидает 🤩

  • Ладожские шхеры
  • Ладожское озеро
  • О. Хонкасало
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк Рускеала
Тур на Ладожские шхеры и в Рускеала из Санкт-Петербурга
Откройте для себя невероятные красоты Карелии в течение 1 дня! Экскурсия на аэросанях по Ладожским шхерам и прогулка по горному парку Рускеала!

Маршрут

СПб — Ладожские шхеры — Рускеала — СПб

Важная информация

  • Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное в смс-оповещении время. При опоздании к месту сбора группы, есть возможность догнать группу на такси, узнав у гида место возможной посадки в автобус.
  • Обращаем ваше внимание — в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Место в аэросанях (до 4 человек) или в аэролодке (до 7 человек)
  • Прогулка и экскурсия по Ладожским шхерам
  • Самостоятельная прогулка по о. Хонкасало
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет в горный парк Рускеала (400р. — взрослый, 200 р. — студенты, 150 р. — школьники)
  • Входной билет на эко-тропу Ахвенкоски (200р.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 2
Завершение: Казанский собор, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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