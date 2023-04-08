Приглашаем вас в гости к императорской семье! Вы увидите, как жили Романовы и где они проводили вечеринки. Научитесь определять разные художественные стили, оцените знаменитые часы Павлин и заглянете в мемориальный зал Петра I. А также обратитесь к воображению и нарисуете царский герб.
Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Зимний дворец снаружи и изнутри
Эрмитаж — это не просто один из самых крупных в мире музеев, но и бывшая резиденция императоров. Вы пройдете по его старинным залам, наслаждаясь шикарными интерьерами и картинами.
Вы узнаете:
- Сколько Зимних дворцов было в Петербурге и где спрятаны гербы российских губерний.
- В чем разница между Иорданской и Посольской лестницами.
- Как менялся интерьер Зимнего дворца и куда «ушли» герои с портретов в Галерее 1812 года.
- Что такое классицизм и барокко и как отличить одно от другого.
- Какие мероприятия проходили в парадных залах дворца и что скрывает императорский вензель.
Организационные детали:
- Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
- Экскурсия адаптирована для детей от 5 лет.
- По запросу экскурсия может быть проведена для школьных групп до 10 человек.
Место встречи:
Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Билеты в Эрмитаж (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречаемся у Александровской колонны на ДворцовойЗавершение: Дворцовая Набережная, 38 / Дворцовая площадь, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
- Экскурсия адаптирована для детей от 5 лет
- По запросу экскурсия может быть проведена для школьных групп до 10 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании