Зимний дворец для детей и их родителей

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в гости к императорской семье! Вы увидите, как жили Романовы и где они проводили вечеринки. Научитесь определять разные художественные стили, оцените знаменитые часы Павлин и заглянете в мемориальный зал Петра I. А также обратитесь к воображению и нарисуете царский герб.
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Зимний дворец для детей и их родителей
Ближайшие даты:
7
апр
8
апр
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Описание

Зимний дворец снаружи и изнутри

Эрмитаж — это не просто один из самых крупных в мире музеев, но и бывшая резиденция императоров. Вы пройдете по его старинным залам, наслаждаясь шикарными интерьерами и картинами.

Вы узнаете:

  • Сколько Зимних дворцов было в Петербурге и где спрятаны гербы российских губерний.
  • В чем разница между Иорданской и Посольской лестницами.
  • Как менялся интерьер Зимнего дворца и куда «ушли» герои с портретов в Галерее 1812 года.
  • Что такое классицизм и барокко и как отличить одно от другого.
  • Какие мероприятия проходили в парадных залах дворца и что скрывает императорский вензель.

Организационные детали:

  • Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
  • Экскурсия адаптирована для детей от 5 лет.
  • По запросу экскурсия может быть проведена для школьных групп до 10 человек.

Место встречи:

Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Билеты в Эрмитаж (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у Александровской колонны на Дворцовой
Завершение: Дворцовая Набережная, 38 / Дворцовая площадь, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.
  • Экскурсия адаптирована для детей от 5 лет
  • По запросу экскурсия может быть проведена для школьных групп до 10 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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