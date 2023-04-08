Зимний дворец снаружи и изнутри

Эрмитаж — это не просто один из самых крупных в мире музеев, но и бывшая резиденция императоров. Вы пройдете по его старинным залам, наслаждаясь шикарными интерьерами и картинами.

Вы узнаете:

Сколько Зимних дворцов было в Петербурге и где спрятаны гербы российских губерний.

В чем разница между Иорданской и Посольской лестницами.

Как менялся интерьер Зимнего дворца и куда «ушли» герои с портретов в Галерее 1812 года.

Что такое классицизм и барокко и как отличить одно от другого.

Какие мероприятия проходили в парадных залах дворца и что скрывает императорский вензель.

Организационные детали:

Билеты в Эрмитаж приобретаются отдельно (в том числе для гида) заранее на сайте музея. Детям до 13 лет включительно вход бесплатный.

Экскурсия адаптирована для детей от 5 лет.

По запросу экскурсия может быть проведена для школьных групп до 10 человек.

Место встречи:

Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.