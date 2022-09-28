Зимний образ Петербурга

В этом недельном туре вы успеете с головой окунутся в зимнее очарование Санкт-Петербурга

4.7
3 отзыва
В этом недельном туре вы успеете с головой окунутся в зимнее очарование Санкт-Петербурга. Тур идеально подходит для тех, кто хочет успеть посмотреть все и сразу.

Вы посетите музеи, дворцы, Петропавловскую крепость, спуститесь в метро на экскурсию и покатаетесь с горки на новогодней ярмарке. И, конечно, отпразднуйте Новый год!
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Зимний образ Петербурга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Три миллиона экспонатов в одном месте
Три миллиона экспонатов в одном месте
Посетим один из величайших музеев мира
Новогодняя ярмарка и венецианская карусель
Новогодняя ярмарка и венецианская карусель
Прокатимся на карусели, выпьем горячий глинтвейн и купим памятные сувениры в торговых рядах
Самое глубокое метро в России
Самое глубокое метро в России
Спустимся в одно из самых красивых в мире метро, где оформление станций отражает в себе историю города
Салют, бенгальские огни и звон бокалов
Салют, бенгальские огни и звон бокалов
Отпразднуем Новый год в Петербурге в первый день путешествия
Погуляем по Ваське
Погуляем по Ваське
Так местные жители называют Васильевский остров. А еще на нем находится самая широкая и самая узкая улицы
Крепость в форме острова
Крепость в форме острова
Исследуем место, с которого начинается Санкт-Петербург

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год

12:00 Встреча участников тура на Московском вокзале, возле бюста Петра 1. Вас будет ждать гид с табличкой «Новогодний коктейль».

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Дополнительно:

Встреча Нового года в ресторане гостиницы (за дополнительную плату).

Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка.

Транспорт предоставляется на встречу, экскурсию и заселение в гостиницу.

Встреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый годВстреча группы - экскурсия «Новогодний портрет Петербурга» - Эрмитаж - Новый год
2 день

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды

Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург».

Начнется экскурсия в парадном центре города. Вы увидите старинные особняки Петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец.

Дальше ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо Богоявленского Морского собора, по району Коломны, в котором жил народ победнее, но и повеселее. И закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года, ярмарка, гирлянды огней, новогодние пушистые ели, венецианская карусель, и конечно, главная забава – Никольская горка.

Здесь мы будем пить горячий глинтвейн и кататься с горки на надувных ватрушках!

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские рядыПешеходная экскурсия «Многоликий Петербург» - экскурсия в Юсуповский дворец - общественное пространство Никольские ряды
3 день

Кронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты. Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Дополнительно:

Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже (за дополнительную плату).

Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Кронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея ФабержеКронштадт - дополнительная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже
4 день

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов показа этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор, построенный архитектором Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый крупный собор города способен вместить около 14000 человек. Собор поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медный всадник», созданный к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий из себя уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся в памятнике архитектуры XVIII века.

Свободное время в центре города.

Дополнительно:

Экскурсия в исторический театр-макет «Петровская акватория» (за дополнительную плату).

Вы увидите Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, смотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или дошли до нас видоизмененными.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" - Исаакиевский собор - "Медный всадник" - "Новая Голландия" - дополнительная экскурсия в театр-макет "Петровская акватория"
5 день

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка.

Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов. Неповторимые интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Царское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и паркаЦарское Село с посещением Екатерининского дворца и парка
6 день

Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в Петербурге» - Кунсткамера

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в Петербурге».

Во время экскурсии вы узнаете о первоначальной застройке Васильевского острова и его каналах, почему эти каналы так и не были созданы. Будет раскрыта история здания Биржи и Ростральных колонн, здания Двенадцати коллегий, Кунсткамеры, Меншиковского дворца и других построек.

Посещение Кунсткамеры – одного из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Коллекции Кунсткамеры разнообразны и многочисленны. Прогулка по музейным залам это не только обзор диковинных редкостей, но и увлекательное путешествие по странам и континентам, вы познакомитесь с культурой и бытом народов, населяющих земной шар.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в Петербурге» - КунсткамераПешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в Петербурге» - КунсткамераПешеходная экскурсия по Васильевскому острову «Петербург в Петербурге» - Кунсткамера
7 день

Казанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепость

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения.

Посещение Казанского собора, построенный с 1801 по 1811 гг.., он является одним из самых грандиозных сооружений Санкт-Петербурга. В то время Казанский собор был самым высоким храмом в городе – его высота достигала 71,5 м. С его возведением связывают начало «Золотого века» в строительстве Санкт-Петербурга, в нем находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.

Экскурсия «Подземные дворцы».

Экскурсия по Петербургскому метрополитену – самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационными сооружениями России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Окончание программы около 20:00 в центр города.

Транспорт не предоставляется.

Казанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепостьКазанский собор - экскурсия «Подземные дворцы» - Петропавловская крепость

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

КИРОЧНАЯ

Тур. класс, удобства на блок

Завтрак накрытие

19 17019 17025 410

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

20 65520 65528 455

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

22 53529 940

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

24 03024 33032 220

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

21 79020 49031 540

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делюкс НЕВА

Завтрак шведский стол

31 50023 20052 950

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

23 65525 45534 575

Скидка детям до 16 лет: 800 руб.

Варианты проживания

КИРОЧНАЯ

6 ночей

Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

КИРОЧНАЯКИРОЧНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*ДОСТОЕВСКИЙ 4*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

МОСКВА 4*

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*МОСКВА 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице на 6 ночей
  • Завтрака в ресторане гостиницы (кроме первого дня)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги экскурсовода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Празднование Нового года в ресторане гостиницы
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как я найду гида?

Гид будет встречать с табличкой «Зимний образ Петербурга» в 12:00 на Московском вокзале, у бюста Петра 1.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы. Очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев в праздничные дни.

Во сколько будет начало экскурсий каждый день?

Уточненная программа выдается в первый день тура. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий.

Все пешеходные экскурсии начинаются в центре города. До места встречи туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
28 сен 2022
Все прошло замечательно.
И
18 сен 2022
Нормально все
С
30 авг 2022
Юлечка, Валентин - координатор в Санкт Петербурге вам желаю благодарных клиентов, приятных отзывов. Большое спасибо за отзывчивость, быстроту оформления и надёжность!!

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