Даже зимой мы предоставляем возможность посетить островные форты Кронштадтской крепости туристам, интересующимся фортификацией!

Сделать это можно при помощи аэросаней. Это транспортное средство одинаково хорошо передвигается как по воде, так и по льду.

Приглашаем на экскурсию ⛳ на островные форты: Граф Милютин, Рисбанк (Павел I) и Первый Южный.

В середине экскурсии 🧭 предусмотрен обед:

Мы предлагаем участникам экскурсии при бронировании участия заказать "Обед полевой". В индивидуальном пакете находятся: Готовое блюдо "Кронидов", портативный беспламенный разогреватель пищи, бутылка минеральной воды, комплект одноразовой посуды, чай, печенье, шоколадный батончик. Стоимость "Полевого обеда" составляет 350 руб. с человека