  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный

5
1 отзыв
Евгений
Евгений – Гид из Санкт-Петербурга
Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 20 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный
Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный

Что вы увидите

  • Форт Граф Милютин
  • Форт Рисбанк (Павел I)
  • Первый Южный
Даже зимой мы предоставляем возможность посетить островные форты Кронштадтской крепости туристам, интересующимся фортификацией!
Сделать это можно при помощи аэросаней. Это транспортное средство одинаково хорошо передвигается как по воде, так и по льду.
Приглашаем на экскурсию ⛳ на островные форты: Граф Милютин, Рисбанк (Павел I) и Первый Южный.

В середине экскурсии 🧭 предусмотрен обед:

    Мы предлагаем участникам экскурсии при бронировании участия заказать "Обед полевой". В индивидуальном пакете находятся: Готовое блюдо "Кронидов", портативный беспламенный разогреватель пищи, бутылка минеральной воды, комплект одноразовой посуды, чай, печенье, шоколадный батончик. Стоимость "Полевого обеда" составляет 350 руб. с человека
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание на судне и на фортах
    • Забронированное место на СВП "Ульяна"
    Что не входит
    • "Обед полевой" (350 руб/чел)
    • Трансфер Петербург-Кронштадт-Петербург
    Начало и место завершения
    🚩 Территория форта Константин (литер А)
    Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный
    Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный
    Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный
    Зимняя экскурсия на аэросанях: форты Граф Милютин, Павел I и Первый Южный

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгений
    Евгений
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    1 отзыв оставили туристы

    Евгений проводит ещё 1 экскурсию

    Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
    2 500
    2 часа
    Экскурсия по Командному пунку Балтийского флота адмирала Трибуца
    1 отзыв

    Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    790
    2 часа
    Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
    2059 отзывов
    Весь центр Петербурга с крыши
    700
    1 час
    Весь центр Петербурга с крыши
    1513 отзывов
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    600
    1.25 часа
    Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
    1198 отзывов
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    700
    2 часа
    Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
    1169 отзывов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    1 890
    10 часов
    Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    766 отзывов
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    750
    1.5 часа
    Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
    752 отзыва