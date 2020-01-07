7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Под стать монархам
Во время экскурсии вы проследите, как постепенно складывался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, узнаете, кому изначально принадлежал этот «замок», посетите выставку, посвящённую жизни монаршей семьи, и полюбуетесь интерьерами.
Личные покои императорской семьи
В Гатчинском дворце много красивых залов, но особенный интерес вызывают жилые комнаты, в которых проводили время члены монаршей семьи. Вопреки расхожему представлению, личные покои Александра III, при котором резиденция стала основной, и всех его домочадцев поражают скромностью, небольшим размером и низкими потолками. Вы посетите эту отдельную экспозицию на антресольном этаже Арсенального каре, рассмотрите историческую планировку комнат и поймёте, что даже члены императорских семей стремились к комфорту и уюту.