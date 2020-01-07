7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень повезло выбрать день экскурсии. В эти дни в гатчинском дворце проходило театрализованное шоу в каждом зале. Видимо, поэтому было очень шумно и тесно. На такой наплыв музей явно не рассчитан. В связи с этим к нашей оплаченной экскурсии из 15 человек во дворце постоянно прибивались любители халявы. И стоя с нашей группой позволяли себе комментировать, перекрикивая экскурсовода. Сотрудники не пресекали и не отсекали, если за нами не было следующей организованной группы. А так как мы сами шли за предыдущей группой, то постоянно ждали, пока она пройдёт. Зато толпа после нас никем не сдерживалась и в подземелье набивалась до давки. Наша вторая сопровождающая экскурсовод могла бы и выполнить организаторскую часть, а не только сгонять нас в кучу без какой-либо цели, когда пожилые люди только присели отдохнуть. Из плюсов маленький микроавтобус, славянский водитель со спокойной манерой езды. Подача материала сопровождающим экскурсоводом также очень интересная и по самому Петербургу, хотя она сама из Гатчины. Важно: время сбора на Трипстере указано неверно. На самом деле у оператора даже распечатка есть, где стоит на 15 мин позже. При этом на замечание сотрудник оператора (так называемая менеджер) очень невежливо и агрессивно отреагировала в том ключе, что в "вашем интернете может стоять что угодно".