7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях.

Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей.

Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории.

А также посетите личные покои семьи императора Александра III.
1900 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6.5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Знакомство с Гатчиной
Знакомство с Гатчиной

Что вас ожидает

Под стать монархам
Во время экскурсии вы проследите, как постепенно складывался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, узнаете, кому изначально принадлежал этот «замок», посетите выставку, посвящённую жизни монаршей семьи, и полюбуетесь интерьерами.

  • Мраморная столовая поразит вас богатством убранства;
  • Тронные залы Павла I и Марии Фёдоровны позволят рассмотреть французские гобелены и коллекцию западно-европейской живописи;
  • А прогулка по подземному ходу немного пощекочет нервы: вы прочувствуете мощную акустику и услышите несколько баек и легенд.

Личные покои императорской семьи
В Гатчинском дворце много красивых залов, но особенный интерес вызывают жилые комнаты, в которых проводили время члены монаршей семьи. Вопреки расхожему представлению, личные покои Александра III, при котором резиденция стала основной, и всех его домочадцев поражают скромностью, небольшим размером и низкими потолками. Вы посетите эту отдельную экспозицию на антресольном этаже Арсенального каре, рассмотрите историческую планировку комнат и поймёте, что даже члены императорских семей стремились к комфорту и уюту.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • В стоимость экскурсии входят билеты в Гатчинский дворец и Приоратский дворец.
  • Внимание! В настоящее время выставка “Покои Александра III” закрыта для посещения. Вместо выставки группа посещает Гатчинский дворец и Приоратский дворец.
  • ВАЖНО: ЭКСКУРСИЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ В ПЕРВЫЙ ВТОРНИК КАЖДОГО МЕСЯЦА.
Знакомство с Гатчиной
Знакомство с Гатчиной
Знакомство с Гатчиной

Экскурсия проводится в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Очень повезло выбрать день экскурсии. В эти дни в гатчинском дворце проходило театрализованное шоу в каждом зале. Видимо, поэтому было очень шумно и тесно. На такой наплыв музей явно не рассчитан. В связи с этим к нашей оплаченной экскурсии из 15 человек во дворце постоянно прибивались любители халявы. И стоя с нашей группой позволяли себе комментировать, перекрикивая экскурсовода. Сотрудники не пресекали и не отсекали, если за нами не было следующей организованной группы. А так как мы сами шли за предыдущей группой, то постоянно ждали, пока она пройдёт. Зато толпа после нас никем не сдерживалась и в подземелье набивалась до давки. Наша вторая сопровождающая экскурсовод могла бы и выполнить организаторскую часть, а не только сгонять нас в кучу без какой-либо цели, когда пожилые люди только присели отдохнуть. Из плюсов маленький микроавтобус, славянский водитель со спокойной манерой езды. Подача материала сопровождающим экскурсоводом также очень интересная и по самому Петербургу, хотя она сама из Гатчины. Важно: время сбора на Трипстере указано неверно. На самом деле у оператора даже распечатка есть, где стоит на 15 мин позже. При этом на замечание сотрудник оператора (так называемая менеджер) очень невежливо и агрессивно отреагировала в том ключе, что в "вашем интернете может стоять что угодно".
6 августа 2019
Очень понравилась экскурсия. Гид очень живо и интересно провела экскурсию. Даже позаботилась, что бы мы смогли перекусить. За все спасибо!
25 апреля 2019
Сама экскурсия представляет собой путевую информацию по дороге в Гатчину, посещение дворца и собственно все. На посещение парка время до мая месяца её заложено. Если вы поедете в мае, наверное вам повезёт больше. Нас правда бегло провели минут на десять-пятнадцать в парк, чтобы иметь о нем общее впечатление. Что совсем не понравилось так это сбор туристов. Уехали позже почти на полчаса, при этом долго морочили голову то едем отсюда, то нет надо будет перейти улицу и поедем с той стороны. Все это немного смазало впечатление об организаторе экскурсии. И, дорогие друзья, если вы оплатили экскурсию на сайте, не забудьте, что кроме чека оплаты вам надо ещё распечатать сам билет или по крайней мере попросить выписать его в киоске. Почему то на сайте об этом информации не было, и хотя мы простояли около часа у того же киоска, нам об этом тоже никто не сказал, хотя распечатку нашу мы всем показывали. А подсказали туристы. Вот такая организация процесса. Поставили оценку хорошо с очень большой натяжкой.
17 декабря 2018
Хочется поблагодарить за прекрасную экскурсию, настоящие профессионалы своего дела! спасибо!
25 ноября 2018
Ездили в Гатчину с Галиной. Очень понравилось. Интересна подача материала. Из рассказа видны живые люди, их мысли и чувства. Ярко и образно. Всем советую.
5 ноября 2018
Нет ознакомления с городом Гатчиной а только с дворцом не очень интересно не чувствуется истор связи города с царской резиденцией
5 ноября 2018
Экскурсия часов на 6. Но перерыва на перекус нет. Было холодно во дворце, чашка чая/кофе значительно бы улучшила впечатление от мероприятия.

Ирина проводит ещё 11 экскурсий

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