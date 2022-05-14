в среду и субботу в 10:00

Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа

Однодневная поездка по Ленинградской области: узнайте забытую историю и отдохните в загородном клубе

Групповая
Кто такие ингерманландцы и как они связаны с историей Петербурга? На комфортабельном трансфере мы провезем вас по юго-западу Ленинградской области и расскажем о неожиданной истории этих мест.

Вы познакомитесь с Копорской крепостью 13 века, с комфортом отобедаете в загородном клубе, и насладитесь красотой Финского залива, лесных водопадов и радоновых озер.
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
Знакомство с Ингерманландией и званый обед от шефа
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Что вас ожидает

Крепость, форты и водопады

В Копорье перед нами открывается история, охватывающая сразу несколько периодов: начиная от ордена Ливонских рыцарей, делая остановку в эпохе Петра I, и заканчивая привычным комфортом современности. Во время поездки вы оцените величие Копорской крепости 13 века, познакомитесь с Красными фортами на Финском заливе и узнаете, кто такие ингерманландцы и куда они делись. А заодно насладитесь неожиданно богатой природой этих мест: радоновыми озерами, хвойными лесами и волшебными водопадами.

Обед в Frau Mersch

По прибытию в Копорье мы остановимся в загородном клубе премиум класса и немного отдохнем. И сюда пробралась история: здание, в котором расположился клуб, — это мельница 1774 года постройки. Мы отобедаем на свежем воздухе оригинальными местными блюдами, приготовленными бренд-шефом Frau Mersch, и попробуем традиционный иван-чай ручного сбора.

Маршрут прогулки

  • Усадьба императрицы Елизаветы Петровны в Гостилицах
  • Радоновые озёра и водолечебница в поместье Геринга
  • Петровицкий валун (место силы)
  • Обед и отдых на мельнице усадьбы Гревова
  • Водопады на реке Копорка
  • Копорская крепость
  • Копорская губа Финского залива
  • Красные форты царевича Алексея

11.00 старт в Санкт-Петербурге. Забираем вас в комфортабельный Mercedes Sprinter. Начало экскурсии с сопровождением аудио-гида
15.00 обед в Frau Mersch, посещение крепости, водопадов и залива
19.00 приезд в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В автобусе нет специальных детских мест
  • Обед включен в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и субботу в 10:00

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