в среду и субботу в 10:00

Что вас ожидает

Крепость, форты и водопады

В Копорье перед нами открывается история, охватывающая сразу несколько периодов: начиная от ордена Ливонских рыцарей, делая остановку в эпохе Петра I, и заканчивая привычным комфортом современности. Во время поездки вы оцените величие Копорской крепости 13 века, познакомитесь с Красными фортами на Финском заливе и узнаете, кто такие ингерманландцы и куда они делись. А заодно насладитесь неожиданно богатой природой этих мест: радоновыми озерами, хвойными лесами и волшебными водопадами.

Обед в Frau Mersch

По прибытию в Копорье мы остановимся в загородном клубе премиум класса и немного отдохнем. И сюда пробралась история: здание, в котором расположился клуб, — это мельница 1774 года постройки. Мы отобедаем на свежем воздухе оригинальными местными блюдами, приготовленными бренд-шефом Frau Mersch, и попробуем традиционный иван-чай ручного сбора.

Маршрут прогулки

Усадьба императрицы Елизаветы Петровны в Гостилицах

Радоновые озёра и водолечебница в поместье Геринга

Петровицкий валун (место силы)

Обед и отдых на мельнице усадьбы Гревова

Водопады на реке Копорка

Копорская крепость

Копорская губа Финского залива

Красные форты царевича Алексея

11.00 старт в Санкт-Петербурге. Забираем вас в комфортабельный Mercedes Sprinter. Начало экскурсии с сопровождением аудио-гида

15.00 обед в Frau Mersch, посещение крепости, водопадов и залива

19.00 приезд в Санкт-Петербург

Организационные детали