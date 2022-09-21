Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа

Увидеть символы города на автобусной обзорной прогулке и проникнуть в сокровищницу Петра I

Эта экскурсия охватит главные места притяжения Петербурга и его реликвии.

В группе до 20 человек вы проедете по набережным и проспектам, от Дворцовой площади до Зенит-Арены: обнаружите дом Пиковой дамы, посмотрите в глаза Сфинксам и погрузитесь в прошлое города.

А после в Золотой кладовой Эрмитажа пред вами предстанут сокровища скифов, эллинов и народов Сибири.
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
Знакомство с Петербургом и посещение Золотой кладовой Эрмитажа
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Северной столицей

Первая часть экскурсии — обзорная: на небольшом комфортабельном автобусе вы проедете по парадным проспектам, набережным и улицам Петербурга, познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями. Наш маршрут охватит:

  • Ансамбль Дворцовой площади: Зимний дворец, Главный штаб, Александровскую колонну;
  • Достопримечательности Невского проспекта: Казанский собор и Дом Зингера;
  • Новые символы города — Зенит-Арену и Лахта-центр;
  • Церковь Спаса на Крови, где мы остановимся, чтобы вблизи рассмотреть один из красивейших храмов города;
  • Исаакиевский собор: выйдем из автобуса, осмотрим снаружи монументальный храм и прогуляемся до Медного всадника;
  • Также остановки предполагаются у Сфинксов и на Стрелке Васильевского острова;
  • Кроме того, из автобуса вы увидите Адмиралтейство, Дом княгини Голицыной, Мариинский дворец и другие значимые постройки Санкт-Петербурга.

Золотая кладовая Эрмитажа: сокровища Петра I

Затем отправимся в великолепный Эрмитаж и распахнем двери Золотой кладовой, главной сокровищницы музея. В коллекции представлено золото скифов и сарматов, драгоценности Древней Греции и Древнего Востока, артефакты Сибирской коллекции Петра I, дипломатические подарки царской династии. Украшения, оружие, ритуальный инвентарь, предметы быта — вы не только полюбуетесь сокровищами, но и разгадаете их символику, представите, как жили их прежние обладатели.

А после у вас будет свободное время на исследование других залов Эрмитажа.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автобусе в группе до 20 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды. У нас работают гиды 1 категории, аккредитованные при правительстве города. В Эрмитаже экскурсию проведет сотрудник музея.
  • Для групп от 10 человек экскурсия проходит с использованием радио-оборудования
  • Дополнительных расходов не предполагается: трансфер, экскурсии и входные билеты включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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