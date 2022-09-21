Эта экскурсия охватит главные места притяжения Петербурга и его реликвии. В группе до 20 человек вы проедете по набережным и проспектам, от Дворцовой площади до Зенит-Арены: обнаружите дом Пиковой дамы, посмотрите в глаза Сфинксам и погрузитесь в прошлое города. А после в Золотой кладовой Эрмитажа пред вами предстанут сокровища скифов, эллинов и народов Сибири.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с Северной столицей

Первая часть экскурсии — обзорная: на небольшом комфортабельном автобусе вы проедете по парадным проспектам, набережным и улицам Петербурга, познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями. Наш маршрут охватит:

Ансамбль Дворцовой площади: Зимний дворец, Главный штаб, Александровскую колонну;

Достопримечательности Невского проспекта: Казанский собор и Дом Зингера;

Новые символы города — Зенит-Арену и Лахта-центр;

Церковь Спаса на Крови, где мы остановимся, чтобы вблизи рассмотреть один из красивейших храмов города;

Исаакиевский собор: выйдем из автобуса, осмотрим снаружи монументальный храм и прогуляемся до Медного всадника;

Также остановки предполагаются у Сфинксов и на Стрелке Васильевского острова;

Кроме того, из автобуса вы увидите Адмиралтейство, Дом княгини Голицыной, Мариинский дворец и другие значимые постройки Санкт-Петербурга.

Золотая кладовая Эрмитажа: сокровища Петра I

Затем отправимся в великолепный Эрмитаж и распахнем двери Золотой кладовой, главной сокровищницы музея. В коллекции представлено золото скифов и сарматов, драгоценности Древней Греции и Древнего Востока, артефакты Сибирской коллекции Петра I, дипломатические подарки царской династии. Украшения, оружие, ритуальный инвентарь, предметы быта — вы не только полюбуетесь сокровищами, но и разгадаете их символику, представите, как жили их прежние обладатели.

А после у вас будет свободное время на исследование других залов Эрмитажа.

Организационные детали