Первая часть экскурсии — обзорная: на небольшом комфортабельном автобусе вы проедете по парадным проспектам, набережным и улицам Петербурга, познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями. Наш маршрут охватит:
Затем отправимся в великолепный Эрмитаж и распахнем двери Золотой кладовой, главной сокровищницы музея. В коллекции представлено золото скифов и сарматов, драгоценности Древней Греции и Древнего Востока, артефакты Сибирской коллекции Петра I, дипломатические подарки царской династии. Украшения, оружие, ритуальный инвентарь, предметы быта — вы не только полюбуетесь сокровищами, но и разгадаете их символику, представите, как жили их прежние обладатели.
А после у вас будет свободное время на исследование других залов Эрмитажа.