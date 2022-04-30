Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе

Насыщенная групповая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города

Групповая
Эта экскурсия — масштабное, всестороннее и бюджетное знакомство с городом на Неве, его архитектурными символами, площадями и набережными.

В группе до 48 человек вы посетите Казанский собор, пройдете по набережной Мойки и Дворцовой площади.

А затем на автобусе охватите более отдаленные достопримечательности — от Петропавловской крепости до Академии художеств.
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Знакомство с Петербургом - пешком и на автобусе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру города

Во время пешеходной части экскурсии вас ждет обзорное знакомство с визитными карточками города:

  • Казанский собор: мы рассмотрим его снаружи и изнутри, в также вспомним о реликвиях собора;
  • Дом Зингера — здание, любопытное с точки зрения архитектуры и инженерных решений;
  • Площадь Искусств, где вы оцените соседство архитектуры, живописи, скульптуры, балета, музыки и театра.
  • Спас на Крови, который хранит память о трагических событиях 19 века;
  • Набережная Мойки — первая граница будущего Санкт-Петербурга. Здесь же жил и А. С. Пушкин, о котором мы тоже обязательно вспомним;
  • Дворцовая площадь, на которой вы полюбуетесь творениями архитекторов Растрелли, Росси, Монферрана, а также узнаете о жизни русских монархов. И конечно, рассмотрите Атлантов, которые «держат небо на каменных руках».

По Петербургу на автобусе

После пешеходной прогулки мы пересядем на автобус и проедем по парадным площадям, мостам и другим достопримечательностям Петербурга! Вы увидите:

  • Марсово поле: вы узнаете, почему горожане прозвали его самым элитным кладбищем Петербурга;
  • Михайловский замок, где до сих пор бродит призрак императора Павла I;
  • Невский проспект с Елисеевским магазином, дворцом Строгановых и отелем «Талион Империал»;
  • Исаакиевская площадь: во время остановки вы рассмотрите знаменитую колоннаду Исаакиевского собора и вспомните о поэте Сергее Есенине;
  • Сенатская площадь с памятником Петру Великому;
  • Академия художеств: остановимся и взглянем на египетских сфинксов;
  • Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами;
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост, по которому мы пересечем Неву, любуясь панорамным видом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком и на автобусе в группе до 48 человек
  • Экскурсию для вас проедет один из гидов нашей команды
  • Между пешеходной и автобусной частями экскурсии предусмотрено посещение туалета

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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