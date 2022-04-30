Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Прогулка по историческому центру города
Во время пешеходной части экскурсии вас ждет обзорное знакомство с визитными карточками города:
Казанский собор: мы рассмотрим его снаружи и изнутри, в также вспомним о реликвиях собора;
Дом Зингера — здание, любопытное с точки зрения архитектуры и инженерных решений;
Площадь Искусств, где вы оцените соседство архитектуры, живописи, скульптуры, балета, музыки и театра.
Спас на Крови, который хранит память о трагических событиях 19 века;
Набережная Мойки — первая граница будущего Санкт-Петербурга. Здесь же жил и А. С. Пушкин, о котором мы тоже обязательно вспомним;
Дворцовая площадь, на которой вы полюбуетесь творениями архитекторов Растрелли, Росси, Монферрана, а также узнаете о жизни русских монархов. И конечно, рассмотрите Атлантов, которые «держат небо на каменных руках».
По Петербургу на автобусе
После пешеходной прогулки мы пересядем на автобус и проедем по парадным площадям, мостам и другим достопримечательностям Петербурга! Вы увидите:
Марсово поле: вы узнаете, почему горожане прозвали его самым элитным кладбищем Петербурга;
Михайловский замок, где до сих пор бродит призрак императора Павла I;
Невский проспект с Елисеевским магазином, дворцом Строгановых и отелем «Талион Империал»;
Исаакиевская площадь: во время остановки вы рассмотрите знаменитую колоннаду Исаакиевского собора и вспомните о поэте Сергее Есенине;
Сенатская площадь с памятником Петру Великому;
Академия художеств: остановимся и взглянем на египетских сфинксов;
Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами;
Петропавловская крепость
Троицкий мост, по которому мы пересечем Неву, любуясь панорамным видом.
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком и на автобусе в группе до 48 человек
Экскурсию для вас проедет один из гидов нашей команды
Между пешеходной и автобусной частями экскурсии предусмотрено посещение туалета
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 36 экскурсий для 32 туристов
Мы — международный туристический оператор с офисами в разных странах: России, Литве, Белоруссии и Германии. Наша цель — туры и экскурсии высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договора с транспортными, паромными и авиакомпаниями, это дает нам возможность создавать туры высокого качества по низким ценам. Мы делаем недоступные направления — доступными.