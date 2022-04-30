Эта экскурсия — масштабное, всестороннее и бюджетное знакомство с городом на Неве, его архитектурными символами, площадями и набережными.



В группе до 48 человек вы посетите Казанский собор, пройдете по набережной Мойки и Дворцовой площади.



А затем на автобусе охватите более отдаленные достопримечательности — от Петропавловской крепости до Академии художеств.