Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Позвольте представиться: Санкт-Петербург

Во время обзорной экскурсии 🧭 вы осмотрите ключевые достопримечательности 🏛️. Мы проедем по Невскому проспекту и побываем на Стрелке Васильевского острова. Полюбуемся Михайловским замком и зданием Адмиралтейства, решеткой Летнего сада. Вы исследуете ансамбль Исаакиевской и Сенатской площади, где все напоминает об основателе Петрова града. И, конечно, услышите историю 📖 этих памятников, а также связанные с ними любопытные факты.

Жизнь аристократов

После мы посетим Юсуповский дворец. Здесь можно увидеть не только парадные залы, но и жилые покои, где отдыхали пять поколений князей Юсуповых. Вы узнаете о семейной любви к сцене и осмотрите домашний кинотеатр. Античный стиль и арабские мотивы, изящная лепнина, позолота и венецианское тепло — этот особняк покажет не только роскошь и богатство, но и безупречный вкус своих владельцев.

Организационные детали

При бронировании просим указать ваши ФИО, дату рождения, а также паспортные данные (серия и номер) в комментарии к заказу. В день поездки возьмите с собой паспорт — это необходимо для получения билетов.

Как проходит экскурсия