Ксения проводит ещё 2 экскурсии

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Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца

Увидеть самое главное в городе и восхититься роскошными интерьерами особняка

Ксения
Ксения – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Мы подготовили для вас насыщенную и разностороннюю программу.

Вы полюбуетесь петербургскими дворцами и снаружи, и внутри — на примере особняка князей Юсуповых.

Мы приоткроем тайны этого города, расскажем его истории 📖 и поможем понять непростой характер Северной столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца

Что вас ожидает

Позвольте представиться: Санкт-Петербург
Во время обзорной экскурсии 🧭 вы осмотрите ключевые достопримечательности 🏛️. Мы проедем по Невскому проспекту и побываем на Стрелке Васильевского острова. Полюбуемся Михайловским замком и зданием Адмиралтейства, решеткой Летнего сада. Вы исследуете ансамбль Исаакиевской и Сенатской площади, где все напоминает об основателе Петрова града. И, конечно, услышите историю 📖 этих памятников, а также связанные с ними любопытные факты.

Жизнь аристократов
После мы посетим Юсуповский дворец. Здесь можно увидеть не только парадные залы, но и жилые покои, где отдыхали пять поколений князей Юсуповых. Вы узнаете о семейной любви к сцене и осмотрите домашний кинотеатр. Античный стиль и арабские мотивы, изящная лепнина, позолота и венецианское тепло — этот особняк покажет не только роскошь и богатство, но и безупречный вкус своих владельцев.

Организационные детали

При бронировании просим указать ваши ФИО, дату рождения, а также паспортные данные (серия и номер) в комментарии к заказу. В день поездки возьмите с собой паспорт — это необходимо для получения билетов.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Во время автобусной обзорной экскурсии предусмотрено несколько остановок и фотопауз: на Стрелке Васильевского острова, Исаакиевской или Сенатской площадях (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации)
  • Билеты в Юсуповский дворец включены в стоимость экскурсии, дополнительных трат не предвидится
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Октябрьская»
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца
Знакомство с Петербургом и посещение Юсуповского дворца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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