Вас ждут прогулки по старинным улицам Петербурга, знаменитый Эрмитаж и возможность отправиться на дополнительную экскурсию в Царское Село.
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мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Размещение (гарантированное размещение после 14:00).
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Пешеходная экскурсия. Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов – эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.
Экскурсия в Эрмитаж – своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
Свободный день или дополнительная экскурсия в Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За доп. оплату:
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца – блестящего творения Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых – всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура без проживания – 7310 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Период
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
31.03-24.04
9870
9870
12080
24.04-12.05
10495
10495
13225
12.05-29.05
10150
10150
13010
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
31.03-24.04
10370
10370
12970
24.04-12.05
11000
11000
14250
12.05-29.05
10650
10650
13510
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
31.03-28.04
11000
11000
15160
28.04-12.05
13250
11650
19750
12.05-21.05
12750
11550
18730
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
31.03-28.04
14750
11750
22810
28.04-21.05
16750
12350
26890
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
31.03-28.04
10870
11770
14120
28.04-12.05
12360
11460
17170
12.05-21.05
11895
11365
16155
Скидка на ребенка до 16 лет – 550 руб. (в том числе на тур без проживания).
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Гостиница «Москва»
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Санкт-Петербург»
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице 2 суток
- Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Доп. ночи в гостинице
- Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) – гостиница или гостиница – ж/д вокзал (аэропорт)
- Экскурсия за дополнительную плату (стоимость уточняется):Царское Село с посещением Екатерининского дворца.
- Царское Село с посещением Екатерининского дворца
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая стоимость доп. ночей в гостиницах?
Гостиница Период Доп. сутки, цена за номер
1-мест.
2-мест.
2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
31.03-24.04
2600
2990
4485
24.04-12.05
3185
3640
5460
12.05-29.05
3055
3250
4875
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
31.03-24.04
3055
3510
5265
24.04-12.05
3705
4160
6240
12.05-29.05
3315
3770
5655
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
31.03-28.04
4160
4160
6240
28.04-12.05
6500
6500
8710
12.05-21.05
5980
5980
8190
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
31.03-28.04
8060
8060
10140
28.04-21.05
10140
10140
12350
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
31.03-28.04
3640
4030
6630
28.04-12.05
5200
5590
7800
12.05-21.05
4680
5070
7280
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.