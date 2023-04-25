Знакомство с Петербургом за 3 дня

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в очаровательный Санкт-Петербург! Выходные – это идеальный вариант для быстрого знакомства с новым городом.

Вас ждут прогулки по старинным улицам Петербурга, знаменитый Эрмитаж и возможность отправиться на дополнительную экскурсию в Царское Село.
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Знакомство с Петербургом за 3 дня
Ближайшие даты:
12
мая
19
мая
26
мая

Что вас ожидает:

Цветущий Питер
Цветущий Питер
Прогуляетесь по центральным улицам города и увидите все самое интересное
Гибкая программа
Гибкая программа
Сможете самостоятельно спланировать маршруты в свободное время или отправиться на дополнительную экскурсию
По залам Эрмитажа
По залам Эрмитажа
Посетите своеобразный храма красоты, истории и культуры

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Размещение (гарантированное размещение после 14:00).

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Пешеходная экскурсия. Эрмитаж

Завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный».

Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов – эта нескончаемая мелодия чугунных кружев составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.

Посещение Храма Воскресения Христова, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.

Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики, итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Экскурсия в Эрмитаж – своеобразный храма красоты, истории и культуры познакомит вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия. ЭрмитажПешеходная экскурсия. ЭрмитажПешеходная экскурсия. ЭрмитажПешеходная экскурсия. ЭрмитажПешеходная экскурсия. Эрмитаж
3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в Царское Село

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За доп. оплату:

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца – блестящего творения Ф. Б. Растрелли.

Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых – всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

Свободный день или дополнительная экскурсия в Царское СелоСвободный день или дополнительная экскурсия в Царское СелоСвободный день или дополнительная экскурсия в Царское СелоСвободный день или дополнительная экскурсия в Царское Село

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура без проживания – 7310 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаПериодДвухместный номерОдноместный номерДоп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

31.03-24.04

9870

9870

12080

24.04-12.05

10495

10495

13225

12.05-29.05

10150

10150

13010

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

31.03-24.04

10370

10370

12970

24.04-12.05

11000

11000

14250

12.05-29.05

10650

10650

13510

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

31.03-28.04

11000

11000

15160

28.04-12.05

13250

11650

19750

12.05-21.05

12750

11550

18730

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

31.03-28.04

14750

11750

22810

28.04-21.05

16750

12350

26890

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

31.03-28.04

10870

11770

14120

28.04-12.05

12360

11460

17170

12.05-21.05

11895

11365

16155

Скидка на ребенка до 16 лет – 550 руб. (в том числе на тур без проживания).

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Гостиница «Москва»

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»

Гостиница «Санкт-Петербург»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Гостиница «Санкт-Петербург»Гостиница «Санкт-Петербург»Гостиница «Санкт-Петербург»Гостиница «Санкт-Петербург»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице 2 суток
  • Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Доп. ночи в гостинице
  • Трансфер в день заезда и выезда (ж/д вокзал (аэропорт) – гостиница или гостиница – ж/д вокзал (аэропорт)
  • Экскурсия за дополнительную плату (стоимость уточняется):Царское Село с посещением Екатерининского дворца.
  • Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость доп. ночей в гостиницах?
ГостиницаПериодДоп. сутки, цена за номер

1-мест.

2-мест.

2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

31.03-24.04

2600

2990

4485

24.04-12.05

3185

3640

5460

12.05-29.05

3055

3250

4875

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

31.03-24.04

3055

3510

5265

24.04-12.05

3705

4160

6240

12.05-29.05

3315

3770

5655

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

31.03-28.04

4160

4160

6240

28.04-12.05

6500

6500

8710

12.05-21.05

5980

5980

8190

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

31.03-28.04

8060

8060

10140

28.04-21.05

10140

10140

12350

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

31.03-28.04

3640

4030

6630

28.04-12.05

5200

5590

7800

12.05-21.05

4680

5070

7280

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
25 апр 2023
Очень благодарна за поездку в Санкт-Петербург. Хорошая организация тура, спасибо за помощь в приобретннии билетов. Хорошая гостиница с доброжелательными и отзывчивыми сотрудниами. Я не сторонник выкладывания в общую сеть своих фото, но правда,, было все великолепно. Спасибо большое, что вы есть и помогаете нам путешествовать👍
Л
4 апр 2023
Все организовано хорошо. Все вовремя в назначенное месте. Спасибо
М
26 мар 2023
Здравствуйте. Поездкой и ее организацией в целом остались довольны. Есть одно замечание, прошу принять к сведению и улучшить сервис. Экскурсия в Кронштадт была организована в маленьком автобусе, сидели на заднем ряду, в окна не посмотреть, а при поездке экскурсовод рассказывала про достопримечательности, которые попадались нам по пути. Считаю, что нужно либо не сажать туда туристов, либо поменять транспорт.

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Можно с детьми
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