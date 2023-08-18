Встречаемся и выезжаем в Петергоф. По пути гид расскажет историю его строительства и о жизни российских императоров. По прибытии, в 15:00 вас ждёт экскурсия в Большом Императорском дворце — шикарной летней резиденции для царских особ работы архитектора Б. Ф. Растрелли. Вы полюбуетесь лепниной и резьбой по дереву, картинами, росписями и золотым убранством комнат. Узнаете, какие тайны хранит дворец в своих стенах.

Затем побываем в одном из Малых музеев и прогуляемся по Нижнему парку: насладимся видом великолепных фонтанов и красивым ландшафтным дизайном, осмотрим скульптуры.

В 17:30 отправимся обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем в 19:00. После — свободное время для ужина и самостоятельных прогулок.