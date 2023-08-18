Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум

Полюбоваться роскошными интерьерами дворцов и пейзажными парками и узнать о жизни императоров

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С нами вас ждёт много интересных фактов в нескучном формате! В Петергофе рассмотрим залы Большого дворца и прогуляемся по великолепному Нижнему парку.

В Царском Селе, Павловске и Гатчине вы увидите покои императорской семьи и их подлинные вещи, узнаете истории из жизни царских особ. В Ораниенбауме услышите о трагической судьбе князя Меншикова и побываете в его дворце.

Мы поговорим о повседневности, быте и досуге русских монархов и полюбуемся дворцово-парковыми ансамблями.
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
Знаменитые пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум
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Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

Петергоф: Большой Императорский дворец, Малый музей и Нижний парк

Встречаемся и выезжаем в Петергоф. По пути гид расскажет историю его строительства и о жизни российских императоров. По прибытии, в 15:00 вас ждёт экскурсия в Большом Императорском дворце — шикарной летней резиденции для царских особ работы архитектора Б. Ф. Растрелли. Вы полюбуетесь лепниной и резьбой по дереву, картинами, росписями и золотым убранством комнат. Узнаете, какие тайны хранит дворец в своих стенах.

Затем побываем в одном из Малых музеев и прогуляемся по Нижнему парку: насладимся видом великолепных фонтанов и красивым ландшафтным дизайном, осмотрим скульптуры.

В 17:30 отправимся обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем в 19:00. После — свободное время для ужина и самостоятельных прогулок.

Петергоф: Большой Императорский дворец, Малый музей и Нижний паркПетергоф: Большой Императорский дворец, Малый музей и Нижний паркПетергоф: Большой Императорский дворец, Малый музей и Нижний паркПетергоф: Большой Императорский дворец, Малый музей и Нижний парк
2 день

Царское Село, Петровский парк, «Гатчина»

Сегодня утром выезжаем в музей-заповедник Царское Село (г. Пушкин), ещё одну летнюю резиденцию русских царей, где окажемся в 10:00. Прогуляемся по живописному Екатерининскому парку, посмотрим на памятники и полюбуемся роскошным Екатерининским дворцом.

В 12:00 приедем в Павловск, большую часть которого занимает музей под открытым небом — знаменитый дворцовый ансамбль с красивейшим пейзажным парком. Пройдёмся по его территории и посетим Павловский дворец. Вы рассмотрите великолепие парадных залов и заглянете в личные покои императорской семьи.

Затем побываем ещё в одном музее-заповеднике — «Гатчина». Здесь вас ждёт экскурсия по Гатчинскому парку с выходом к Серебряному озеру и водным лабиринтам. Второй вариант (на выбор) — прогулка по Гатчинскому дворцу с посещением подземелья.

Вечером вернёмся в Санкт-Петербург.

Царское Село, Петровский парк, «Гатчина»Царское Село, Петровский парк, «Гатчина»Царское Село, Петровский парк, «Гатчина»Царское Село, Петровский парк, «Гатчина»
3 день

Дворцы и сады Ораниенбаума

В этот день, в 11:30 отправляемся в усадебный комплекс Ораниенбаум. Побываем в Большом Меншиковском дворце, построенном в начале 18-го века, и увидим разницу между его экстерьером и интерьерами. Затем, до 16:00, познакомимся и с другими достопримечательностями пригорода. Прогуляемся по Нижнему саду с парковыми ансамблями и тематическими скульптурами.

Дойдём до Верхнего сада с роскошным Китайским дворцом. Посмотрим на Картинный дом с мезонином, в котором, по версии историков, хранилась уникальная коллекция живописи; Кавалерский корпус и павильона «Китайская кухня». Увидим ансамбль Петерштадта с дворцом Петра III, въездными Почетными воротами и петровским парком и ансамбль Собственной дачи с павильоном Катальной горки.

Вернёмся в Санкт-Петербург в 17:30.

Дворцы и сады ОраниенбаумаДворцы и сады ОраниенбаумаДворцы и сады ОраниенбаумаДворцы и сады Ораниенбаума

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Невский проспект, 12:30
Завершение: Санкт-Петербург, Невский проспект, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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