Анна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

История края

Фенноскандия, Куоккала, Рая-йоки — мы разберемся, как раньше назывались здешние места, и поговорим о событиях, происходивших на перешейке. Я расскажу о войнах и мирных договорах, выдающихся деятелях и жизни дачников. Поскольку мы окажемся близ поселка Токсово, вы познакомитесь с биографией старинной деревушки и поймете, почему в народе ее прозвали «Швейцарией». По пути до самой главной достопримечательности 🏛️ поселка — Ново-Кавголовского лесопарка — вы узнаете интересные факты о двух других символах: кирхе 1937 года и православном соборе в необычном архитектурном стиле.

Зубровник

Кем были Лира, Малыш и Лима? Чем зубры отличаются от бизонов и кто такие зубробизоны? Сколько сейчас животных обитает в питомнике? Вы услышите непростую историю 📖 этого вида гигантских парнокопытных, познакомитесь с их образом жизни и рационом питания, а также покормите овощами и погладите по мягкой шерсти, нагретой солнцем, и сфотографируетесь 📸 на память.

Мифы Карелии

Хорошо ли вы знакомы с сюжетом древнего эпоса «Калевала»? Я расскажу об этой книге и поделюсь с вами увлекательными историями о древних героях. Мы поговорим о легендарных карельских великанах Мункилайненах: кем были эти существа и почему покинули мистические карельские земли? Попытаемся понять, зачем атланты строили лабиринты и каменных идолов-истуканов. Вы услышите сказание о капитане Сигварде и его таинственном кладе, который светится по ночам, а также — рассказы об озерном чудище Несси с оливковыми глазами. Узнаете, почему здесь боятся «дивных людей» и почему сейды на горе Воттоваара принято обходить стороной.

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