Анна проводит ещё 4 экскурсии

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Зубровник на Карельском перешейке

Прогуляться по Ново-Кавголовскому лесопарку, пообщаться с зубробизонами и услышать карельские мифы

Анна
Анна – Гид из Санкт-Петербурга
Мы едем знакомиться с удивительными реликтовыми животными — зубробизонами, которые приводят в восторг 🔥 людей всех возрастов! Вы погладите гигантских быков по голове и покормите их с рук свежими овощами, а после прогуляетесь 👣 по территории Ново-Кавголовского лесопарка и услышите будоражащие сознание древние легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке

Что вас ожидает

История края
Фенноскандия, Куоккала, Рая-йоки — мы разберемся, как раньше назывались здешние места, и поговорим о событиях, происходивших на перешейке. Я расскажу о войнах и мирных договорах, выдающихся деятелях и жизни дачников. Поскольку мы окажемся близ поселка Токсово, вы познакомитесь с биографией старинной деревушки и поймете, почему в народе ее прозвали «Швейцарией». По пути до самой главной достопримечательности 🏛️ поселка — Ново-Кавголовского лесопарка — вы узнаете интересные факты о двух других символах: кирхе 1937 года и православном соборе в необычном архитектурном стиле.

Зубровник
Кем были Лира, Малыш и Лима? Чем зубры отличаются от бизонов и кто такие зубробизоны? Сколько сейчас животных обитает в питомнике? Вы услышите непростую историю 📖 этого вида гигантских парнокопытных, познакомитесь с их образом жизни и рационом питания, а также покормите овощами и погладите по мягкой шерсти, нагретой солнцем, и сфотографируетесь 📸 на память.

Мифы Карелии
Хорошо ли вы знакомы с сюжетом древнего эпоса «Калевала»? Я расскажу об этой книге и поделюсь с вами увлекательными историями о древних героях. Мы поговорим о легендарных карельских великанах Мункилайненах: кем были эти существа и почему покинули мистические карельские земли? Попытаемся понять, зачем атланты строили лабиринты и каменных идолов-истуканов. Вы услышите сказание о капитане Сигварде и его таинственном кладе, который светится по ночам, а также — рассказы об озерном чудище Несси с оливковыми глазами. Узнаете, почему здесь боятся «дивных людей» и почему сейды на горе Воттоваара принято обходить стороной.

Организационные детали

  • Проезд из Петербурга до Токсово проходит на электричке и оплачивается отдельно
  • В стоимость экскурсии 🧭 включена небольшая фотосессия
  • За дополнительную плату можно посетить контактный зоопарк (500 руб. за 3 человек)
  • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого следующего участника составит 700 руб.
Начало и место завершения
🚩 у Финляндского вокзала или по договоренности
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке
Зубровник на Карельском перешейке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
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Анна проводит ещё 4 экскурсии

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