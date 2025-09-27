Проведите пять дней в Петербурге и Карелии — за это время вы посетите Летний сад, Эрмитаж, Кронштадт, побываете в экопарке «Долина водопадов» и знаменитом горном парке «Рускеала». Также вы сможете отправиться на остров Кижи и совершить прогулку по Ладожским шхерам.
Описание тура
За время тура вы сможете познакомиться или встретиться вновь с чудесным Санкт-Петербургом, а также насладиться роскошью карельской природы. В программу тура вошли:
- водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»;
- экскурсия на Кижи на «Метеоре»;
- экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната;
- прогулка на катере по Ладожским шхерам;
• посещение Кронштадта, Летнего сада и Эрмитажа. Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кронштадт
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Летний сад
- Эрмитаж
- Кижи
- Долина водопадов
- Месторождение граната
- Ладожские шхеры
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение гида на протяжении 5 дней тура
- Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Завтрак в отеле
- Посещение экопарка «Долина водопадов»
- Живописная дорога до Горного парка «Рускеала», осмотр пестрого залива Кирьявалахти (остановка в зависимости от дорожной ситуации)
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
- Посещение фирменного форелевого магазина
- Экскурсия по Летнему саду
- Экскурсия по Эрмитажу
- Входные билеты в Эрмитаж
- Экскурсия в Кронштадт
- Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Автобусная трассовая экскурсия по Сортавала
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
- Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
- Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- По постановлению правительства, обязательный платёж за посещение объектов /n - "Белые мосты"/n - Парк "Ладожские шхеры"
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Легендарные острова Карелии за 3 дня: Валаам, Кижи, Рускеала
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
27 сен в 07:00
1 окт в 07:00
27 100 ₽ за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
27 сен в 06:30
19 950 ₽ за человека
Классический Петербург. Рускеала и Валаам
Начало: Санкт-Петербург
от 46 750 ₽ за человека