2 в 1: Петербург, Рускеала, Кижи, Шхеры

Проведите пять дней в Петербурге и Карелии — за это время вы посетите Летний сад, Эрмитаж, Кронштадт, побываете в экопарке «Долина водопадов» и знаменитом горном парке «Рускеала». Также вы сможете отправиться на остров Кижи и совершить прогулку по Ладожским шхерам.
Время начала: 09:00

Описание тура

За время тура вы сможете познакомиться или встретиться вновь с чудесным Санкт-Петербургом, а также насладиться роскошью карельской природы. В программу тура вошли:

  • водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала»;
  • экскурсия на Кижи на «Метеоре»;
  • экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната;
  • прогулка на катере по Ладожским шхерам;

• посещение Кронштадта, Летнего сада и Эрмитажа. Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кронштадт
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Кижи
  • Долина водопадов
  • Месторождение граната
  • Ладожские шхеры
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение гида на протяжении 5 дней тура
  • Проживание в Санкт-Петербурге (3 ночи)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле
  • Посещение экопарка «Долина водопадов»
  • Живописная дорога до Горного парка «Рускеала», осмотр пестрого залива Кирьявалахти (остановка в зависимости от дорожной ситуации)
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
  • Посещение фирменного форелевого магазина
  • Экскурсия по Летнему саду
  • Экскурсия по Эрмитажу
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Экскурсия в Кронштадт
  • Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
  • Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Автобусная трассовая экскурсия по Сортавала
  • Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
  • Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
  • Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
  • По постановлению правительства, обязательный платёж за посещение объектов /n - "Белые мосты"/n - Парк "Ладожские шхеры"
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

