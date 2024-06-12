3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены

3 сочных дня в Карелии
Трехдневный тур с включенными в стоимость экскурсиями на остров Кижи, в горный парк «Рускеала» и в экспедицию к лесным водопадам и гранатовому руднику. В этом туре вам не нужно ничего выбирать или доплачивать — все экскурсии уже входят в цену тура. Побывайте сразу в двух городах Карелии за два дня: в Петрозаводске и в Сортавала.
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
3 сочных дня в Карелии: «Рускеала», водопады, шхеры, Кижи включены
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Лесные водопады и месторождение граната
  • Ладожские шхеры
  • Кижи

Описание тура

Что вас ждет

Вас ждут три насыщенных дня в Карелии с лучшими экскурсиями, включенными в цену тура. Побывайте на острове Кижи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по горному парку «Рускеала» — самой посещаемой достопримечательности Карелии. Съездите в экспедицию к лесным водопадам и руднику, где можно добыть самим настоящий гранат. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель категории «Бюджет»28 450 ₽
Отель категории «Оптима»30 950 ₽
Отель категории «Хит»33 950 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина водопадов
  • Сортавала
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Лесные водопады и месторождение граната
  • Ладожские шхеры
  • Кижи
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Посещение экопарка «Долина водопадов»
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
  • Проживание в отеле выбранной категории в Петрозаводске (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
  • Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Автобусная трассовая экскурсия по Сортавала
  • Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
  • Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
  • Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
  • По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеВодные развлеченияЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеСемейныеКарелияВыездныеНа метеореРускеалаПопулярные местаВсе турыЛадожские шхеры3-дневные турыТуры в РускеалуВодопад Белые мостыДолина водопадовВодопад АхвенкоскиМесторождение гранатаВ Карелию на выходныеТуры в Карелию на двоихВодопады

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
83 отзыва
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 15 950 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
ХорошоТам