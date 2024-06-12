Трехдневный тур с включенными в стоимость экскурсиями на остров Кижи, в горный парк «Рускеала» и в экспедицию к лесным водопадам и гранатовому руднику. В этом туре вам не нужно ничего выбирать или доплачивать — все экскурсии уже входят в цену тура. Побывайте сразу в двух городах Карелии за два дня: в Петрозаводске и в Сортавала.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Лесные водопады и месторождение граната
- Ладожские шхеры
- Кижи
Описание тура
Что вас ждетВас ждут три насыщенных дня в Карелии с лучшими экскурсиями, включенными в цену тура. Побывайте на острове Кижи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогуляйтесь по горному парку «Рускеала» — самой посещаемой достопримечательности Карелии. Съездите в экспедицию к лесным водопадам и руднику, где можно добыть самим настоящий гранат. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Бюджет»
|28 450 ₽
|Отель категории «Оптима»
|30 950 ₽
|Отель категории «Хит»
|33 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Лесные водопады и месторождение граната
- Ладожские шхеры
- Кижи
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Посещение экопарка «Долина водопадов»
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Проживание в отеле выбранной категории в Петрозаводске (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Автобусная трассовая экскурсия по Сортавала
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с профессиональным местным гидом
- Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
- Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
ГрупповыеНа автобусеВодные развлеченияЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеСемейныеКарелияВыездныеНа метеореРускеалаПопулярные местаВсе турыЛадожские шхеры3-дневные турыТуры в РускеалуВодопад Белые мостыДолина водопадовВодопад АхвенкоскиМесторождение гранатаВ Карелию на выходныеТуры в Карелию на двоихВодопады
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека