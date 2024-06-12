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Трехдневный тур с включенными в стоимость экскурсиями на остров Кижи, в горный парк «Рускеала» и в экспедицию к лесным водопадам и гранатовому руднику. В этом туре вам не нужно ничего выбирать или доплачивать — все экскурсии уже входят в цену тура. Побывайте сразу в двух городах Карелии за два дня: в Петрозаводске и в Сортавала.