4 сочных дня в Карелии: Рускеала, Кивач и водопады

4 сочных дня в Карелии
Проведите четыре насыщенных дня в Карелии. За это время вы посетите музей-заповедник Кижи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Совершите прогулку на катере по Ладожским шхерам, посмотрите на национальный заповедник с уникальной природой с воды! В программе тура жемчужина Карелии — горный парк «Рускеала», а также самая веселая деревня Карелии Киндасово.
4 сочных дня в Карелии: Рускеала, Кивач и водопады
4 сочных дня в Карелии: Рускеала, Кивач и водопады
4 сочных дня в Карелии: Рускеала, Кивач и водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Четыре дня в Карелии

Погрузитесь в уникальное путешествие по живописным просторам Карелии! Это незабываемые четыре дня, наполненные красотой природы, культурными открытиями и новыми впечатлениями. Вас ждут удивительные места, которые подарят радость и вдохновение.

Программа тура

В рамках нашего тура вы посетите:

  • Киндасово – самая веселая деревня Карелии, где царит атмосфера дружелюбия и радости.
  • Александро-Свирский монастырь – один из крупнейших монастырей на Севере, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре региона.
  • Экскурсия на «Метеоре» по Онежскому озеру, где вы насладитесь красотой острова Кижи, известного своими уникальными деревянными постройками.
  • Горный парк «Рускеала» – жемчужина Карелии, где вы сможете полюбоваться величественными карстовыми образованиями и кристально чистыми водами.
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам, что подарит вам незабываемые виды и ощущение свободы.

Важно знать

Перед тем как отправиться в путешествие, обратите внимание на правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата осуществляется на «Спутник8».
  • Остаток суммы необходимо оплатить по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Не упустите возможность отправиться в это удивительное путешествие и насладиться всеми красотами Карелии!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет35 950 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет43 150 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима49 000 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима39 950 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит44 950 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит58 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Остров Кижи
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Лесные водопады и месторождение граната
  • Ладожские шхеры
Что включено
  • Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
  • Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
  • Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
  • По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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