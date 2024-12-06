Проведите четыре насыщенных дня в Карелии. За это время вы посетите музей-заповедник Кижи — объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершите прогулку на катере по Ладожским шхерам, посмотрите на национальный заповедник с уникальной природой с воды! В программе тура жемчужина Карелии — горный парк «Рускеала», а также самая веселая деревня Карелии Киндасово.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Скантур Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 07:00

Описание тура

Четыре дня в Карелии

Погрузитесь в уникальное путешествие по живописным просторам Карелии! Это незабываемые четыре дня, наполненные красотой природы, культурными открытиями и новыми впечатлениями. Вас ждут удивительные места, которые подарят радость и вдохновение.

Программа тура

В рамках нашего тура вы посетите:

Киндасово – самая веселая деревня Карелии, где царит атмосфера дружелюбия и радости.

– самая веселая деревня Карелии, где царит атмосфера дружелюбия и радости. Александро-Свирский монастырь – один из крупнейших монастырей на Севере, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре региона.

– один из крупнейших монастырей на Севере, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре региона. Экскурсия на «Метеоре» по Онежскому озеру, где вы насладитесь красотой острова Кижи, известного своими уникальными деревянными постройками.

по Онежскому озеру, где вы насладитесь красотой острова Кижи, известного своими уникальными деревянными постройками. Горный парк «Рускеала» – жемчужина Карелии, где вы сможете полюбоваться величественными карстовыми образованиями и кристально чистыми водами.

– жемчужина Карелии, где вы сможете полюбоваться величественными карстовыми образованиями и кристально чистыми водами. Прогулка на катере по Ладожским шхерам, что подарит вам незабываемые виды и ощущение свободы.

Важно знать

Перед тем как отправиться в путешествие, обратите внимание на правила оплаты тура от организатора:

Предоплата осуществляется на «Спутник8».

Остаток суммы необходимо оплатить по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Не упустите возможность отправиться в это удивительное путешествие и насладиться всеми красотами Карелии!