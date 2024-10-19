Двухдневный сплав по Оредеж

Скалистые берега из девонских песков.

Чистейшая вода и красивейшее дно реки.

Живописные лесные берега реки Оредеж.

ГЭС Белогорская — это небольшая гидроэлектростанция. До наших дней дожила лишь дамба, которая сегодня служит мостом для пешеходов, да руины здания.

ГЭС Вырицкая – маленькая бывшая гидроэлектростанция. Красивая природная панорама вокруг. Возраст 18+.

Двухдневный, увлекательный сплав по реке Оредеж подарит вам возможность увидеть живописную природу со скалистыми песчаными берегами из красных девонских песков. Умиротворяющее течение реки позволит вам любоваться видами вокруг, чистой и прозрачной водой с красивейшим дном и лесными пейзажами. Начнем от Сиверской ГЭС и дойдем до Вырицы. За два дня пройдем около 30 км. Двигаться будем неспешно, ориентироваться на всю группу. Ночевать в палатках и готовить на костре. Приятная компания, ужин у костра и интересные истории подарят вам много хороших эмоций и впечатлений. Что вас ждет:• ГЭС Сиверская — это недействующая малая ГЭС. Место очень живописное — разлив реки, обнажения красного песчаника.