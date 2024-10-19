Приглашаем на двухдневный сплав по живописной реке Оредеж.
Чистая, прозрачная вода с удивительным дном и спокойным течением, позволяющим любоваться видами вокруг.
Прогулка подойдет также и новичкам — подарит много ярких эмоций, новых впечатлений и ярких, атмосферных фото.
Два дня подарят вам возможность встречать рассветы и провожать закаты в красивых природных локациях у красивой и живописной реки Оредеж.
Чистая, прозрачная вода с удивительным дном и спокойным течением, позволяющим любоваться видами вокруг.
Прогулка подойдет также и новичкам — подарит много ярких эмоций, новых впечатлений и ярких, атмосферных фото.
Два дня подарят вам возможность встречать рассветы и провожать закаты в красивых природных локациях у красивой и живописной реки Оредеж.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Двухдневный сплав по ОредежДвухдневный, увлекательный сплав по реке Оредеж подарит вам возможность увидеть живописную природу со скалистыми песчаными берегами из красных девонских песков. Умиротворяющее течение реки позволит вам любоваться видами вокруг, чистой и прозрачной водой с красивейшим дном и лесными пейзажами. Начнем от Сиверской ГЭС и дойдем до Вырицы. За два дня пройдем около 30 км. Двигаться будем неспешно, ориентироваться на всю группу. Ночевать в палатках и готовить на костре. Приятная компания, ужин у костра и интересные истории подарят вам много хороших эмоций и впечатлений. Что вас ждет:• ГЭС Сиверская — это недействующая малая ГЭС. Место очень живописное — разлив реки, обнажения красного песчаника.
- Скалистые берега из девонских песков.
- Чистейшая вода и красивейшее дно реки.
- Живописные лесные берега реки Оредеж.
- ГЭС Белогорская — это небольшая гидроэлектростанция. До наших дней дожила лишь дамба, которая сегодня служит мостом для пешеходов, да руины здания.
- ГЭС Вырицкая – маленькая бывшая гидроэлектростанция. Красивая природная панорама вокруг. Возраст 18+.
Это ДВУХДНЕВНЫЙ сплав на SUP бордах
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Сплав по р. Оредеж (Мини-группа)
|6 790 ₽
|Сплав по р. Оредеж (Только ваша группа до 5 чел.)
|40 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ГЭС Сиверская
- Скалистые берега из девонских песков
- Чистейшая вода и красивейшее дно реки
- Живописные лесные берега реки Оредеж
- ГЭС Белогорская
- Вырицкую ГЭС
Что включено
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь (сап доска, весло, лиш, жилет, гермочехол для телефона)
- Гермомешки для вещей
- Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
- Аптечка на группу
- Костровое оборудование
- Питание (1 день обед + ужин, 2 день завтрак + перекус на обед)
- Фото/видео
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта и обратно (старт и финиш рядом с жд станциями)
- Бивачное снаряжение (спальник, коврик)
- Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
- Личные вещи
- Личные медикаменты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиверская ГЭС
Завершение: Бумагин мост
Когда и сколько длится?
Когда: Это ДВУХДНЕВНЫЙ сплав на SUP бордах
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Начало: 10:00 (приехать за 30 мин)
- По оставшимся вопросам звонить/писать 89992049327
- Телеграм/Вотсап
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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